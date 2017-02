A magyar út várhat Trump Amerikájára a Nobel-díjas tudós szerint

One dynamic cld be Hungary-style: steady intimidation and degradation of civil society, with ever-consolidating power for the new regime 2/ — Paul Krugman (@paulkrugman) February 12, 2017

So how's it going? America is not yet lost 4/ pic.twitter.com/opUeJAiV2D — Paul Krugman (@paulkrugman) February 12, 2017

Krugrman a posztjaiban tulajdonképpen összefoglalta a Handelsblattnak adott interjúját , amelyben kifejtette: sokan tartanak attól, hogy az Egyesült Államok is olyan irányba indul el Donald Trump elnöksége alatt, mint például Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt.A Twitter bejegyzésekben Krugman úgy fogalmaz, hogy az Egyesült Államokra a "magyar-stílus" várhat a civil szervezetek megfélemlítésével és degradálásával, ami az új rezsim hatalmát tartósan megszilárdítja.A másik lehetőség az összeomlás, ahogy az egyre csökkenő legitimáció aláássa a hatalmat. Ez akár úgy is történhet, hogy Trump maga megtartja a pozícióját, de az új típusú berendezkedést feladja.Krugman szerint "nincs minden veszve", s ezt arra alapozza, hogy az elnök intézkedéseinek elutasítottsága az utóbbi napokban látványosan emelkedett.A Handelsblattnak adott múlt heti interjúban Krugman azt is kifejtette, hogy veszélyes és káros a globalizáció eddig elért eredményeit felszámolni, és hogy jelenleg nincs gazdasági csapat a Fehér Házban, az elnök olyanokra hallgat, akik egészen őrültek.