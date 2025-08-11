Elárulta a Revolut vezetője: nagy változások jönnek Magyarországon

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Nemrég jelentették be, hogy már 2 millió ügyfelük van Magyarországon. Milyen növekedési célokat tűztek ki a magyar piacon?

A 2 millió ügyfél jelentős mérföldkő számunkra, mintegy 33%-os növekedést értünk el Magyarországon egy év alatt, és nem tervezzük, hogy a közeljövőben megállnánk. A piaci penetrációnk a megcélzott közönség körében jelenleg valamivel 22% fölött van, de a határ a csillagos ég.

Az ideális cél és forgatókönyv számunkra nyilvánvalóan az lenne, hogy az ügyfelek minél nagyobb körében elsődleges bankká váljunk. Csoportszinten jelenleg az a célunk, hogy elérjük a 100 millió ügyfelet világszerte 100 országban. Globálisan már elértük a 60 milliót, tehát félúton járunk a célunk felé.

Van-e konkrét számszerű növekedési célkitűzésük a következő évre Magyarországon?

Nem mondanám, hogy kifejezetten számszerű céljaink vannak az egyes országokra vonatkozóan. Jelenleg növekedésünket főként az organikus terjeszkedés és a szájhagyomány útján terjedő hírek hajtják - több mint 65%-ban ilyen ajánlások révén érkeznek hozzánk az ügyfelek. Csupán egyharmad részben származnak ügyfeleink fizetett marketingtevékenységből.

Hány ügyfél használja a kétmillió felhasználó közül elsődleges számlaként a Revolut számláját?

Ezt a konkrét adatot nem tudom felfedni, de annyit elmondhatok, hogy a tranzakcióink már több mint 75%-a helyben, Magyarországon történik. Ez azt jelenti, hogy már nem csupán utazási alkalmazásként tekintenek ránk az ügyfelek. Másrészt fontos megemlíteni, hogy míg a klasszikus és hagyományos bankok általában a portfólió méretére koncentrálnak, és megpróbálják rávenni az ügyfeleket, hogy a fizetésüket a bankhoz irányítsák vagy jelzáloghitellel kössék magukhoz őket, a Revolut stratégiája kicsit más. Mi "randizunk" az ügyfeleinkkel. Az első randevúra akkor hívjuk meg őket, amikor valahova utaznak, és az első kihívással szembesülnek: a pénzváltással. A második randevúra akkor invitáljuk őket, amikor a barátaikkal mennek valahova, és szét kell osztani egy számlát. Aztán amikor nyaralásra vagy autóvásárlásra akarnak spórolni, többféle megtakarítási zseb áll rendelkezésükre. Lassan, de biztosan egyre többet használják a szolgáltatásainkat. A célunk az, hogy az emberek napi szinten kezdjék el használni a Revolutot, még akkor is, ha nem közvetlenül ide utalják a fizetésüket, ami hivatalosan elsődleges bankhasználatnak számítana. Valójában minket nem zavar az sem, ha a fizetésüket egy másik bankba kapnák, és onnan utalnak pénzt a Revolut-számlájukra.

A Revolut masszívan nyereséges volt 2024-ben is csoportszinten. De mi a helyzet Magyarországon? Mennyire jövedelmező ez a piac?

Már négy egymást követő éve nyereségesek vagyunk, és 2025 sem lesz kivétel ez alól. Magyarországon nagyon nyereséges a tevékenységünk, ez az egyik kulcsfontosságú növekedési piacunk Közép-Európában.

Mariia Lukash Fotó: Stiller Ákos

Mikor lesz elérhető az első hitelterméke a Revolutnak Magyarországon?

Dolgozunk rajta, ez szerepel a terveink között. Természetesen szeretnénk minden termékünket egyidejűleg bevezetni minden országban, de több kihívással is szembesülünk. Egyrészt szabályozási oldalról minden ország nagyon különböző. Teljes körű banki engedéllyel rendelkező vállalatként, amelyet az Európai Központi Bank és más szabályozó hatóságok felügyelnek, meg kell felelnünk a helyi törvényeknek és előírásoknak. Ez természetesen időbe telik, és a szabályozó hatóságok esetenként kihívások elé állíthatnak minket.

Másrészt, bár globális vállalat vagyunk, igyekszünk olyan helyi termékeket is kifejleszteni, amelyek valóban relevánsak az ügyfeleink számára. Általában azokon a piacokon vezetjük be először az új termékeinket, ahol a legnagyobb irántuk a kereslet. Egyes piacok inkább devizaváltás-orientáltak, mások befektetés-központúak, megint mások hitel-vezéreltek.

Magyarország melyik csoportba tartozik ezek közül?

A magyar piac a többi piachoz képest inkább megtakarítás- és befektetés-orientált. Amikor nemrég elindítottuk például az ETF termékeket Magyarországon, a Revoluton keresztül befektető magyar ügyfelek száma éves szinten 97%-kal nőtt, ami rendkívüli. Ez azt mutatja, hogy az emberek sokkal inkább keresik a megtakarítási és befektetési lehetőségeket, mint a hiteleket.

Ha már a befektetéseknél tartunk, Magyarországon nemrég megváltoztak a kriptovalutákkal kapcsolatos szabályozások. Miért döntöttek úgy, hogy leállítják a kereskedést, míg más platformok nem tették ezt?

A szabályozási követelmények meglehetősen nagy kihívást jelentenek, és valószínűleg ez a legnagyobb különbség köztünk és a kereskedési platformok között. Mi egy teljesen engedélyezett és szabályozott bank vagyunk, és bizonyos szempontból talán még szigorúbbak is vagyunk, csak hogy biztosak legyünk abban, hogy ügyfeleink biztonságban vannak, pénzük és eszközeik védettek.

Ez volt az oka annak, hogy amikor a szabályozás megváltozott, úgy döntöttünk, hogy egy kis időre mindent szüneteltetünk. Így biztosak lehetünk abban, hogy mindenben megfelelünk az új szabályozásoknak.

Bizonyos szolgáltatásokat, a különböző tárcákba történő átutalás lehetőségét, fenntartottuk. Ha az ügyfelek úgy döntenek, hogy kevésbé szabályozott cégekkel kereskednek, az az ő döntésük.

Tárgyaltak-e már a magyar szabályozó hatóságokkal erről a kérdésről?

Személyesen én nem, de természetesen a jogi és megfelelési csapatunk, valamint a kormányzati kapcsolatokért felelős osztályunk igen. Minden országban vannak erre dedikált munkatársaink, akik szoros kapcsolatot ápolnak a szabályozókkal és más érintettekkel. Fontos, hogy kiépítsük a kapcsolatokat, pontos megértést alakítsunk ki a piaci folyamatokról és jó viszonyt ápoljunk velük. Tehát igen, tárgyaltunk erről a szabályozókkal.

És mit mondtak az egyeztetés során?

A saját szavaimmal fogalmazva: néha fontos egy kis nyomást gyakorolni a piacra, mert amikor az emberek túlságosan ellazulnak, elveszíthetik az éberségüket. Úgy gondolom, ezek a kis nyomásgyakorlások biztosítják, hogy a cégek naprakészek maradjanak és kellő figyelmet fordítsanak a felhasználók pénzének biztonságára.

A Revolut még nem kapta meg az EU kriptovaluta-kereskedési (MiCA) engedélyét. Hogy halad ez a folyamat?

Ez még folyamatban van. Mivel nem csak rajtunk múlik, hogy mikor kapjuk meg, nem tudok konkrét időpontot sem említeni. Jelenleg az elvárásainknak megfelelően haladunk az összes kérelmezett engedéllyel kapcsolatban. Már több mint 30 országban rendelkezünk teljes körű banki engedéllyel minden szolgáltatástípusra, és egyedül tavaly 10 további engedélyt kérelmeztünk különböző szolgáltatásokra különböző országokban.

Mariia Lukash Fotó: Stiller Ákos

Lesz új helyi vezető a magyar piacon, keresik Léder Tamás utódját?

Igen, abszolút: Magyarország az egyik kiemelt prioritású piacunk, nemcsak Közép-Európában, hanem összességében Európában és más külföldi piacokon is. Tervezzük helyi fiók nyitását és helyi vezető kinevezését, mindez folyamatban van. Stratégiai irányunk, hogy tovább növekedjünk és fejlesszük a piacot. Remélhetőleg mindez hamarosan megvalósul, a nagyon közeli jövőben.

Nemrégiben változtak a tranzakciós illeték szabályai, az e-money tranzakciókra is vonatkozik az új szabályozás. Mennyivel nő emiatt a Revolut tranzakciós illeték terhe idén és a jövőben?

Nem unalmas az életünk, a szabályozási változások kihívást jelentenek számukra. Természetesen ez egy apró ütés, egy kis megrázkódtatás volt számunkra, ami kihívást jelent, talán stresszes is, ehhez alkalmazkodnunk kell. De olyan széles termékpalettával rendelkezünk, hogy ha az egyik terméknél valami változik, az nem befolyásolja alapvetően a működésünket, és így az ügyfeleinket sem érinti túlságosan.

Ez azt jelenti, hogy a magyar ügyfeleknek sem kell többet fizetniük a tranzakciókért a jövőben, tehát nem hárítják át ezt a terhet?

Meglátjuk, mit hoz a jövő, biztosra nem ígérhetünk semmit. Ebben a pillanatban elemezzük a piacot, és biztosítjuk, hogy az általunk alkalmazott díjak a lehető legalacsonyabbak legyenek.

Magyarországon felmerült az ötlet, hogy a Revolut és más fintech cégek is csatlakozzanak ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint minden városban legalább egy ATM-et kell telepíteni. Csatlakoznak ehhez a programhoz? Lesznek ATM-jeik Magyarországon is, ahogy például Spanyolországban?

Nem vagyunk kötelesek csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. De természetesen fontolóra vesszük ATM-ek telepítését Magyarországon is, ám nemcsak azért, mert valaki azt mondja, hogy kellene. Elsősorban, ha ez hivatalos szabályozói elvárás lesz, akkor meg fogjuk tenni, mivel fontos számunkra, hogy minden országban megfeleljünk a jogi és szabályozói környezetnek. Ha valóban van rá igény az ügyfeleink részéről, akkor természetesen szintén meg fogjuk tenni.

Mariia Lukash Fotó: Stiller Ákos

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.