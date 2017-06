Jön a NAV-testvér, megjelent az NGM fontos rendelete

Adatszolgáltatás: azonnali, de legfeljebb 24 órán belül

a számlázó programnak a számlák adattartalmát azonnal, de legfeljebb 24 órán belül, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.

2018-as adócsomagból már kiderült, hogy 2018. július elsejétől lesz kötelező a számlázó programok online összekötése a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a 100 ezer forintot meghaladó összegű áthárított áfát tartalmazó számlák adatairól történő valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség). Az érintetteknek ez időt jelent a felkészülésre, főleg annak fényében volt fontos a határidő kitolása, hogy a részleteket szabályozó rendelet még nem jelent meg. Egészen eddig.Kedden ugyanis az NGM feltette honlapjára véleményezés céljából a "számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról" címet viselő tervezetét A dokumentum 120 oldalas, annak nagy része (117 oldal) az adatszolgáltatás sémaállományának kódnyelvét tartalmazza. Lényeges pontja viszont, hogy kimondja:"Az adóalany és az állami adó- és vámhatóság között ezen adatszolgáltatáshoz kapcsolódó minden információcserének elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával kell történnie" - áll a tervezetben.Az, ez magában foglalja az adatszolgáltató végpont és számlázó program regisztrálását is.

Részlet a rendelethez tartozó mellékletből

Mit okoz az újítás?

a számla on-line adatszolgáltatási rendszer fejlesztése összességében 18,5 milliárd forint költségvetési forrást igényel, melyhez a fejlesztés lezárását követően éves szinten további 300 millió forint plusz 1,22 milliárd forint üzemeltetési költség társul.

Mi is ez az egész?

a gazdaság fehéredne,

több bevétel érkezhet a költségvetésbe,

a tisztességes szereplők jól járnak,

ennek fejlesztési és fenntartási költségét azonban viselniük kell.

Mennyibe kerül?

A tervezet 2017. június 30. 14.00 óráig véleményezhető a megadott elérhetőségeken.A tervezethez a minisztérium hatásvizsgálati lapot is csatolt. Ezek szerintA hatásvizsgálati lap szerint a rendszer az automatizmusa miatt az egyszeri beruházási költségeken túl nem eredményez adminisztratív tehernövekedést a vállalkozásnak, sőt"A rendszer bevezetésének további előnye, hogy a számlát befogadó vállalkozás is gyakorlatilag valós időben értesülni tud a számára kiállított számla tényéről és tartalmáról, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézést" - részletezi a tárca.Eredetileg úgy volt, hogy 2017. július elsejétől kötik be a számlázó programokat a NAV-hoz. Végül a hírek szerint tesztidőszak indul el most, és egy év múlva lesz éles a rendszer. Az NGM áprilisi közleménye szerint az intézkedés bevezetését követően gyakorlatilag a vállalkozók teljes forgalmára rálát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A kockázatelemzők az adatok összegzését követően azonnal kiszűrik a csalárd cégeket. A tisztességes vállalkozások nemcsak újabb megrendeléseket nyerhetnek a csalások visszaszorulásával, hanem egyszerűsítést is, hiszen a rendszerrel érintett számlák tekintetében egyidejűleg megszűnne a számlákra vonatkozó tételes áfa nyilatkozattételi kötelezettség, ami csökkenti az adminisztratív terheket.A legfontosabb ígéret, ami a rendelet alapján meg is valósul, hogyTavaly augusztusban átfogó szakértői körképben mutattuk be, hogy mit okozhat az új rendszer az áfacsalások ellen, mennyit hozhat az állam konyhájára és mire kell készülniük a cégeknek:A megszólaltatott szakértők szerint nem kizárt, hogy a számlázó programok adóhatósághoz történő online bekötésévelA Nemzetgazdasági Minisztériumban 2015 novemberében készült is egy előterjesztés erről az új fegyverről. Ebben azt írták az NGM illetékesei, hogy számlázó programok NAV-hoz való bekötésével akár évi 50 ezer milliárd forintot elérő halmozott számlaforgalom - melynek áfa tartalma meghaladja a 10 ezer milliárd forintot - válna láthatóvá és követhetővé a NAV számára. Az anyag évi néhány tízmilliárd forintos többletbevételt vetített előre a költségvetés számára (igaz, ez még nem a kormány álláspontja volt), míg az egyszeri költséget a NAV-nál 10 milliárd forintra becsülte, a vállalkozások számára pedig attól függően, hogy melyik koncepció valósult volna meg 20-40 milliárd forintos vagy 5,5-12 milliárdos egyszeri költséget vázolt fel. Előbbi a valós idejű adatküldés költségét jelentené, utóbbi a napi 1-2 alkalommal megvalósuló adatküldést. A rendszer üzemeltetését havi 3000 forintra tette a minisztérium.A jelek szerint viszont nem lesz kötelező az online számlázó programok alkalmazása. A 2015-ös koncepció szerint a kézi számlázás kiváltása érdekében az adóhatóság ingyen bocsátana - elsősorban a kisadózók - rendelkezésére számlázó programot. Az Adótanácsadók Egyesülete pont emiatt kritizálja az új intézkedést. Szerintük nem indokolt a vállalatok számlázásának online bekötése az adóhatósághoz, mivel a kézzel kiállított készpénzes számlákat továbbra sem látná a hatóság, ezért az új intézkedés nem alkalmas az adócsalások visszaszorítására.