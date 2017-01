Így rejtik el az olimpia költségeit: 200 milliárd megy a sportra

Egyelőre csak az előkészítésről döntöttek

Budapest Xtrém Szabadidő park

Dunai Evezős Központ

Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri pályák

Fedett pályás atlétikai multifunkciós csarnok

Új Budapesti Teniszközpont

Új Budapesti Velodrom

Takács Károly Nemzeti Lövészeti Központ

Nemzeti Lovas Központ

Új jégcsarnok, uszoda és futókör

BOK Sportcsarnok- új "B“ Csarnok

A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területe

Mibe fog ez kerülni?

A december 23-án megjelent Magyar Közlönyben jelent meg a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló kormányhatározat, mely szerint. Hivatalosan a cél a verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú sportszolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása, ugyanakkor a határozat azt is kiemeli, hogy. Ezeknek a céloknak alárendelve 2017 és 2022 között valósulnának meg a beruházások.A határozat melléklete szerint az alábbi tizenegy fejlesztés kerülne be a programba:A fentiekkel kapcsolatban arról döntött egyelőre a kormány, hogy. Ezért Fürjes Balázs, a kiemelt kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos felel, akit egy másik határozatban az egész létesítményfejlesztési program felügyeletével is megbízott. Arról is megszületett a döntés tavaly év végén, hogyA mostani kormányhatározatban a költségekkel kapcsolatban csak annyi szerepel, hogy. Ezt a 2016-os költségvetésen belül a Nemzeti Olimpiai Központtól vették el, és a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjához (KKBK) csoportosították át. Ebből az összegből kezdődhet meg a beruházások előkészítése és a tervpályázatok lebonyolítása.Ahogy említettük, a költségekről egyelőre nincs további információ a határozatban, viszont a beruházások helyszíneit megjelölték. Így pedig már összehasonlítható az októberben beadott olimpiai pályázati dokumentációval. Az elérhető információkat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

A táblázatból látszik, hogy a legnagyobb tételt az olimpiai stadion tenné ki. Ez egy 60 ezer férőhelyes atlétikai létesítmény lenne Észak-Csepelen, amit aztán az olimpia után 10 ezer férőhelyesre lehetne visszabontani, és valamelyik egyetem használhatná sportcélokra.

A várható költségekkel kapcsolatban kérdésünkre a KKBK sem árult el többet annál, mint hogy csak a kormányhatározatban szereplő március 31-ei határidő után lehet információkat mondani.

Így rejthető el az olimpia valódi költsége

Az egyik, hogy a kormány az olimpiától függetlenül a következő években is jelentős összeget szánna sportinfrastruktúrára. Ez beleillik abba a 2010 óta tartó trendbe, mely szerint a jelenlegi kormány kiemelten kezeli a sportot, ami a stadionépítésekben és a jelentősen emelkedő állami támogatásokban mutatkozott meg.

A másik olvasat, hogy az új program arra is jó, hogy a budapesti olimpia potenciális költségeit csökkentse. Hiszen ha megvalósul a Kemény Ferenc Program, akkor ezek a fejlesztések az olimpiától függetlenül megvalósulnak 2022-ig. Ezután pedig már lehet azzal érvelni, hogy a beruházások nem számítanak olimpiai költségnek.

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programban szereplő sportberuházások nem tekinthetők olimpiai költségnek, hiszen az olimpiától függetlenül, a kormányhatározat értelmében megvalósulnak

Vagyis az olimpiai pályázatot koordináló szervezet válaszai alapján az általunk felvázolt két olvasat közül továbbra sem tudunk egyértelműen választani, de az nyilvánvaló, hogy a kormány által elhatározott beruházások csökkentik az olimpia hivatalos költségvetését, a valóságban azonban ezekre továbbra is állami forrást kell előteremteni. Így kijelenthető, hogy ezekkel a beruházásokkal csak "papíron" lesz olcsóbb a budapesti olimpia esetleges megrendezése.

Eszerint közel 670 millió dollárba, 290-es árfolyammal számolva. A Syma-csarnok (új néven BOK-csarnok) esetében korábban arról volt szó, hogy egy C-csarnokot építenek, azonban a tervek módosultak, most az a legfrissebb, hogy lebontanák a B és C elemet és egy új nagyobb B-csarnok épülne helyettük. A Népliget esetében lehet még eltérés, mivel ott nincs teljes átfedés az olimpiai pályázat és a decemberi kormányhatározat között. A határozatban a Kisstadion helyére épülő új uszodaként, jégcsarnokként és futókörként szereplő létesítmény pedig vélhetően azzal egyezik meg, ami az olimpiai pályázatban edzéshelyszínként szerepel.A fejlesztésekhez, hiszen a kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálják meg a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása érdekében folyamatban lévő, részben európai uniós forrásból megvalósuló KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosító számú projekt olyan irányú tartalombővítésének - vagy egy új (KEHOP) európai uniós forrásból indításának - lehetőségét, amelynek keretében a Dunai Evezős Központ folyómedret érintő beavatkozási munkái is elvégezhetőek. A fenti projektről annyit lehet tudni, hogy egy 6,5 milliárd forintos beruházás, melynek támogatásáról még 2015-ben döntöttek.Hivatalosan egyébként szeptember 13-án Limában dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszusa a 2024-es olimpia helyszínéről, melyért Budapest mellett Párizs és Los Angeles szállt versenybe. Ugyanakkor az új programból úgy tűnik, hogy a kormány elszánt, és a fejlesztések nagy részét az olimpiától függetlenül megvalósítaná.A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programnak két olvasata van:Az, hogy melyik olvasat érvényes inkább, több dolgon múlhat. Egyrészt, hogy a Kemény Ferenc Program létesítményei mennyire lesznek az olimpiára szabva, például vannak-e speciálisan a világverseny érdekében végrehajtott fejlesztési igények, lesznek-e átalakítási kényszerek, illetve működtethető-e az infrastruktúra az olimpia után is gazdaságosan. Másrészt a kérdés úgy is felvethető, hogy a várhatóan több százmilliárd forintos összegnek lehet-e hatékonyabb nem sportcélú elköltési módja.- válaszolta kérdésünkre a Budapest 2024 Nonprofit Zrt.Éppen ezért a budapesti pályázatért felelős szervezet azt is elárulta, hogy a friss kormányhatározat következtében. Az olimpia költségbecslésének véglegesítése folyamatban van - tették hozzá.Ezek után már csak arra voltunk kíváncsiak, hány olyan sportlétesítmény van, ami kimondottan az olimpia miatt épül csak meg. Ezzel kapcsolatban a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. azt válaszolta, hogy "csak az olimpia miatt nem szükséges építeni egyetlen sportlétesítményt sem". Hozzátették, hogy a 2024-es budapesti olimpia és paralimpia legfrissebb Mestertervében (Master Plan), ám ezek nem képezik részét a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programnak.