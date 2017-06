Messi, Ronaldo, Neymar - Összeáll a börtönválogatott?

Egyre hosszabb a lista

Akkor most boldog-boldogtalan adót csal Spanyolországban?

A spanyol adócsalási ügyekben van egy közös pont: a legtöbben az úgynevezett személyes reklámjogok utáni bevételeiket nem vallották be. Ezeknek a sztársportolóknak ugyanis a jövedelmük csak kisebb része származik a fizetésükből, a nagyobb tételt a különböző reklámszerződések és szponzori megállapodások teszik ki. Ezeknek a jogoknak a hasznosítását pedig a legtöbb sztár offshore-cégekbe szervezi ki, ebbe kötött most bele a spanyol adóhatóság.

Így gyakorlatilag bele lettek kényszerítve abba, hogy próbálják eltitkolni valós jövedelmüket az adóhatóság elől.

Eszerint az országban dolgozó külföldieknek teljes jövedelmük után 24%-os adókulcsot kellett fizetniük, amivel jelentős összeget spóroltak meg a progresszív spanyol adórendszerhez képest, melynek felső kulcsa 43% volt akkor. Vagyis a külön kedvezmény miatt gyakorlatilag a sztárfocisták a legalacsonyabb kulccsal adóztak.

Valószínűleg senki nem megy börtönbe

Nem most kezdődtek a spanyol adócsalási ügyek a futballban, az ötszörös aranylabdás argentin Lionel Messit és édesapját például, de mellette is voltak hasonló ügyek. Hasonló botrányba keveredett például a kameruni Samuel Eto'o, aki szintén a Barcelona játékosa volt, vagy Messi honfitársa, Javier Mascherano. De a ma már Monacóban futballozó egykori Atletico Madrid-kedvenc Radamel Falcaónak is meggyűlt a baja a spanyol adóhatósággal. Közülük persze a legtöbben peren kívül megegyeztek végül, csak ritkán jutnak el az ügyek a bíróságig.A napokban azonban újabb két ügy pattant ki, ezért került most ismét előtérbe a téma: előbb a Real Madrid portugál sztárjátékosát,, majd néhány nappal később José Mourinho, a madridiak egykori edzője került gyanúba,A két legfrissebb gyanú közül Ronaldóé vetett nagyobb hullámokat, hiszen a sajtó szerint a klasszis azt fontolgatja, hogy elhagyja Spanyolországot. Elsősorban azt nehezményezi ugyanis, hogy a Real Madrid nem állt ki elég egyértelműen mellette. A BBC forrása szerint, hogy a játékos jelenleg "nagyon szomorú és mérges".A probléma azonban ennél sokkal messzebb mutat, ugyanis 2005 és 2010 között volt egy jelentős könnyítés a legtehetősebb focisták számára. Azt követően viszont eltörölték ezt a könnyítést, viszont a játékosok természetesen nem akartak egyik pillanatról a másikra lényegesen kevesebbet keresni, a klubok pedig nem akarták őket kárpótolni a magasabb adófizetésért.A 2005-ös adókedvezmény egyébként még David Beckham nevéhez kötődik, Spanyolországban csak. Az angol sztár 2003-ban igazolt Manchesterből Madridba, majd két évvel később vezették be az adókedvezményt, amivel 2007-es távozásáig élni tudott.Ennek nem titkolt célja az volt, hogy a világ legjobb játékosai számára vonzóvá tegyék Spanyolországot, ebből profitáltak a bajnokság élcsapatai. Akkor éppen a spanyol gazdaság szárnyalt, így volt pénz a sztárokra, illetve az állam is megtehette, hogy lemondjon erről az adóbevételről. Aztán annyit finomítottak a szabályon, hogy először 24,75%-ra emelték a kulcsot, ami még mindig jelentős kedvezményt jelentett, viszont ezt követően az évi 600 ezer euró feletti jövedelmeknél nem lehetett alkalmazni a kedvezményt, ami komoly érvágás volt a több milliót kereső futballistáknak.A könnyítésnek köszönhetően nem csak Beckham igazolt Madridba, hanem ekkor kezdődött a Real ma is tartó galaktikus korszaka, többek között Zinedine Zidane vagy Luis Figo átigazolásában és megtartásában is sokat segített az adókedvezmény. A külföldi kluboknak ugyanis lényegesen magasabb bért kellett ígérniük, hogy ezek a játékosok ugyanazt a pénzt megkeressék.Gyakorlatilag a fenti változtatás kényszerítette rá a játékosokat arra, hogy ha nem akarnak sokkal kevesebbet keresni, akkor rejtsék el offshore-cégekben jövedelmük egy részét. Messi esetében például egy szövevényes céghálót tártak fel, melynek tagjai Belize-ben, Uruguayban és Svájcban voltak bejegyezve, míg Ronaldo a gyanú szerint egy brit virgin szigeteki vállalkozásban számolta el reklámjogait. Az eljárásokban a játékosok rendre azzal védekeztek, hogy az így keletkezett jövedelmük jelentős része nem Spanyolországban keletkezett. A probléma csak az, hogy a spanyol jogszabályok szerint aki egy évben legalább 183 napot az országban dolgozik, az adóalanynak számít, és minden jövedelmét ott kell bevallania.A legtöbb gyanúba keveredett sportoló egyrészt azzal védekezett, hogy szerinte így is elég magas adót fizetett, míg mások úgy érveltek, hogy nem is tudtak az adócsalásról, mivel valaki más intézi a pénzügyeiket. Mourinho például a gyanúsítás után azt mondta, hogy 2010 és 2013 között összesen 26 millió eurónyi adót fizetett be, ami 41%-os átlagos adókulcsnak felelt meg. 2011 és 2012 kapcsán pedig már korábban peren kívül megegyezett a hatóságokkal.Cristiano Ronaldo esetében az ügyészség vádjai szerint a portugál sportoló szándékosan arra hozott létre egy offshore-céget, hogy eltitkolja jövedelmét, a vállalkozás valódi gazdasági tevékenységet nem végzett. A focista azzal védekezett, hogy reklámbevételei után 20%-os adót fizetett Spanyolországban, miközben azok 90%-a nem az országban keletkezett. Ezzel a probléma csak az, ahogy láttuk, hogy a jövedelem után 43%-os adót kellett volna fizetni a törvények szerint.A botrányok ellenére. Lionel Messi esetében ugyan 21 hónapos börtönt szabott ki a bíróság, azonban a spanyol gyakorlat szerint a két évnél rövidebb ítéleteket szinte mindig felfüggesztik, ha az illetőnek nincs bűnügyi múltja. Emellett az argentin sztár 2 millió eurós bírságot kapott. A spanyol legfelsőbb bíróság a közeljövőben dönthet arról, felfüggeszti-e a börtönbüntetés végrehajtását. A vád szerint Messi 10,1 millió eurós jövedelme után nem fizette be az adót még 2007 és 2009 között. Messi mellett barcelonai csapattársa, Javier Mascherano kapott egyéves börtönt, de neki sem kellett leülnie azt.Neymar adócsalási ügye azért különbözik kicsit, mert őt egy brazil bíróság ítélte 40 millió fontos bírságra, mert eltitkolta szponzori jövedelmeinek egy részét. A játékos esetében már az átigazolása is kusza volt, ugyanis a hírek szerint a Barcelona által fizetett összeg egy része a családnál landolt, nem pedig a Santos kasszáját gazdagította. Az ügybe bele is bukott a katalán klub elnöke miután bevallották, hogy a valódi átigazolási összeg 86,2 millió euró volt, amiből 40 millió Neymar családjához került.A futballisták sorozatos lebukása elsősorban annak köszönhető, hogy a Beckham-törvény eltörlése után a spanyol ügyészség elkezdett "utazni" a sportolókra. Korábban ugyanis a legjobban kereső külföldiekre vonatkozó szabályozás elsősorban a focistákat hozta előnyös helyzetbe, ez is volt a nem titkolt célja.