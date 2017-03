Újabb titkok az olimpiai pályázatról: 200 milliárd forinttal dobálóznak

Hirtelen eltűnt 700 millió dollárnyi bevétel

Korábban a NOB nem támogatta célzott összeggel a győztest. 300 milliárd forintot kaptunk volna, ha Budapest a házigazda.

az itthoni vita közben csendben egyoldalúan visszavágták azt az összeget - 1,7 milliárd dollárról nagyjából 1 milliárd dollárra - amennyivel majd anyagilag támogatják a 2024-es rendező várost.

Az olimpiai Agenda 2020 programmal összhangban a leendő rendező várossal kötendő szerződés 2015. szeptember 16. óta nyilvános. Ez azt tartalmazza, hogy a NOB 1,7 milliárd dollárral járul majd hozzá készpénzben és különböző szolgáltatásokban a rendezőbizottság költségeihez (függetlenül attól, melyik város nyeri el a rendezést)

Vagyis van egy nagyjából 700 millió dollárnyi különbség a két állítás között. A mi szempontunkból az egész azért aggályos, mert a pályázati folyamatban elvárás, hogy mindenre kormánygarancia legyen, gyakorlatilag egy "biankó csekket" állított ki Magyarország a NOB-nak, vagyis minden esetleges (akár előre nem látható) veszteséget a magyar kormánynak kellett volna fedeznie.

Egyrészt nem tudni, milyen arányban kapna készpénzt, illetve szolgáltatásokat a majdani rendező város (ezzel kapcsolatban ismét feltesszük a kérdéseket a NOB-nak).

Másrészt nem világos, hogy az előzetes egyeztetések során tisztába tették-e a felek, hogy nem a teljes összeget bocsátja rendelkezésre készpénzben a NOB, vagy ez csak utólag derült ki.

Harmadrészt nem tudni, hogy a korábbi városoknál milyen volt a készpénz-szolgáltatás arány megoszlása, illetve ebből a szempontból változott-e a modell a 2024-es pályázat esetében.

Végül pedig nem tudjuk, hogy a NOB pontosan milyen szolgáltatásokat tudna nyújtani a rendező városnak. Ez abból a szempontból lényeges, hogy ez a nem pénzbeli hozzájárulás kiválthat-e bizonyos tervezett kiadásokat (erre szerintünk kicsi az esély). Ha nem, akkor akár az egész olimpiai költségvetés borulhatott volna, ezt mutatjuk most be.

Borult volna a teljes költségvetés

Több szempontból is érdekes interjút adott a hétvégén Fürjes Balázs kiemelt kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos az Indexnek . Különösen néhány mondatot érdemes kiemelni a 2024-es olimpiai pályázat kapcsán:Néhány nappal korábban Szalay-Berzeviczy Attila még egyértelműbben fogalmazott, amikor azt mondta Vagyis a kormánybiztos és a Budapesti Olimpiáért Mozgalom alapítója szerint is. A probléma csak az, hogy. Sőt, a NOB honlapján található szerződéstervezet (Host City Contract) utoljára tavaly december 21-én frissült, ebben még mindig az szerepel, hogy a szervezet körülbelül 1,7 milliárd dollárral járul hozzá a 2024-es rendezés sikeréhez.Az ellentmondás feloldása érdekében természetesen megkerestük kérdéseinkkel a NOB sajtóirodáját.- válaszolta a bizottság a Portfoliónak.Azt nem tudjuk, miből adódik a fenti különbség, az egyik logikus magyarázat szerint a "készpénzben és szolgáltatásokban" kitételt "érthették félre". Ugyanakkor a dolog egy sor aggályt felvet:Korábban a PwC által készített megvalósíthatósági tanulmány azzal számolt, hogy az esetleges olimpiarendezés szervezési (OCOG) költségvetésében 1,5 milliárd dolláros bevétel érkezhet a nemzetközi szövetségtől, ez az összes bevétel felét jelentette volna (már itt is van különbség az 1,7 és az 1,5 milliárd között, de messze nem akkora, mint a most kommunikált 1,7 és 1 milliárd között). Mivel a szervezési büdzsét eredetileg nullszaldósra tervezték, ezért a NOB-tól érkező jelentős kiesés két dologgal járt volna:

Vagy a kiadásokat is hasonló mértékben kellett volna csökkenteni.

Vagy pedig el kellett volna fogadni, hogy veszteséges lesz az OCOG-költségvetés. A PwC elvileg a teljes olimpia költségét nettó 774 milliárd forintra becsülte, de ebben nullszaldós OCOG-büdzsével számoltak. vagyis ha a szervezés is veszteséges lett volna, az akár közel 1000 milliárdos teljes veszteséget okozhatott volna

Ha ehhez hozzátesszük, hogy éppen ebben a költségvetésben volt a budapesti pályázat egyik sokat emlegetett gyenge pontja, a jelentősen alulbecsült biztonsági kiadások, akkor a két tétel összességében komoly lyukat üthetett volna az olimpiai költségvetésen. Ahogy az alábbi táblázatból látszik, a PwC a kiadások között mindössze 40 millió dollárt (11,6 milliárd forint) becsült a biztonsági kiadásokra, miközben a fokozódó terrorveszély miatt az utóbbi évek olimpiái ennek a sokszorosát fordították erre a célra, valójában több százmillió, akár egymilliárd dollárt is elérhetett volna ez az összeg. A megvalósíthatósági tanulmány készítői is elismerték azt, hogy a korábbi tapasztalatok alapján akár több milliárd dollárt is kitehetnek a teljes biztonsági kiadások, azonban ennek nagyobb része az állami biztonsági szervezetek költségvetésében jelentkezik. Ezek a költségek nehezen számszerűsíthetők - teszik hozzá. Vagyis a bevételeknél feltüntetett 605 millió dolláros állami támogatás mellett ezen a tételen keresztül további jelentős költség terhelhette volna a magyar költségvetést.

Miért fizet egyáltalán a NOB?

A NOB-tól érkező bevételekkel kapcsolatban a PwC szakemberei arra alapozták a becslésüket, hogy személyesen egyeztettek a szervezet szakembereivel, vagyisA NOB azért oszt vissza egy maghatározott összeget a rendező városnak, mert a nemzetközi szövetség a tévés közvetítési jogokat, illetve a nemzetközi marketingjogokat saját maga értékesíti. Az ebből befolyó összeg egy része kerül aztán vissza "támogatásként" a rendezőkhöz. Cserébe a pályázók előre vállalják, hogy ezekkel a jogokkal a szervezet gazdálkodik, vagyis nem lehet önállóan bevételt szerezni ebből a forrásból.A magyar megvalósíthatósági tanulmány szerint a közvetítési díjak 25-30%-át és a szponzori bevétel egyharmadát juttatja el ilyen formában a rendező városnak a bizottság. Mind a szerződött összegek, mind az átadott rész meghatározása a NOB döntési hatásköre - vallotta be a PwC. Éppen ezért figyelmeztettek arra is, hogy a véglegesen kapott összeg eltérhet a becslésektől.Korábban egyébként már több kritika érte a NOB-ot amiatt, hogy nem elég bőkezű a bevételek szétosztásával, egy tanulmányban Robert A. Baade és Victor A. Matheson például a NOB 2009-12 közti gazdálkodását vizsgálták meg, melyet az alábbi táblázatban összegeztek:

A fő kritika a szervezettel szemben az, hogy kockázatot gyakorlatilag egyáltalán nem vállal, cserébe igényt tart a központi bevételek jelentős hányadára. A táblázatból látszik, hogy költsége igazából csak a vancouveri és a londoni szervezőbizottságnak volt, miközben a NOB például ugyanannyi bevételre tett szert, mint London. Úgy tűnik, hogy a kritikák hatására nemhogy bőkezűbb lett volna a NOB, de még zsugoribban osztja vissza a pénzt a szervezőknek.





Mennyire gondolja komolyan a NOB az olcsóbb olimpiáról szóló Agenda2020 kezdeményezést, ha kevesebb pénzt hajlandó adni a rendező városoknak?

Az Agenda2020 másik alapja az átláthatóság. Mennyire biztosítja ezt az, hogy a pályázati szakasz vége felé hirtelen meg tud változni, hogy mit gondolnak a felek a készpénz bevételről?

A NOB is egyre jobban aggódik amiatt, hogy kevés város akar olimpiát rendezni, sok helyen népszavazáson utasítják el az ötletet. Vajon a mostanihoz hasonló lépések mennyire erősítik majd a vállalkozókedvet?

Hogy tudnak a rendező országok teljes garanciát vállalni a kiadásokra úgy, hogy közben a NOB-tól érkező készpénzes támogatás összegét a pályázó fél bizonytalannak látja?

Hogy tud egy város úgy elkészíteni egy megalapozott olimpiai pályázatot, hogy közben az egyik legnagyobb bevételi forrás, a NOB-hozzájárulás pontos összegével és szerkezetével nincs tisztában? A budapesti rendezés támogatásának esetleges csökkentése több fontos kérdést is felvet:

Saját bevallása szerint a NOB a 2004-es athéni olimpiához 965 millió dollárral járult hozzá, a négy évvel későbbi pekingi rendezési költségekhez 1,25 milliárdot, míg a londoni kiadásokhoz 1,4 milliárdot adott. Ezen felül még a nemzeti olimpiai bizottságok és a nemzetközi sportszervezetek is kapnak pénzt az olimpiai bizottságtól.A jelenlegi költségvetési ciklusban 2013 és 2016 között összesen 5,6 milliárd dolláros bevétele van a NOB-nak saját bevallása szerint, ennek kilencven százalékát osztja szét a rendezők, a nemzetközi szövetségek és a sportszövetségek között, a fennmaradó tíz százalék pedig fedezi a szervezet működését. Vagyis négy év alatt mintegy 560 millió dollárba kerül ennek az apparátusnak a fenntartása.