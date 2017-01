Varga Mihály bejelentette a történelmi deficitet

Gazdaság

Deficit

Tavaly az államháztartás központi alrendszerének éves pénzforgalmi hiánya 848,3 milliárd forint volt - jelentette be a miniszter.

Ezek alapján csak decemberben 907 milliárd forintos gigantikus pénzforgalmi deficit jött ki, ami a valaha volt legnagyobb havi pénzforgalmi hiány.

Magyarország erősödik - kezdte a sajtótájékoztatót Varga Mihály, aki szerint stabil évet zárt 2016-ban az államkassza. Az év egészében többlet-adóbevételeink keletkeztek az adócsökkentések ellenére - mondta. A GDP-növekedésre csak becslésünk van, de az már látszik, hogy 2016-ban komoly uniós források nélkül is tudott a magyar gazdaság növekedni. És az ipar hullámzása mellett is stabilan növekedett a gazdaság. Ehhez kellett a szolgáltatószektor és a mezőgazdaság jó teljesítménye - fogalmazott a tárcavezető.A prognózisunkat nem kívánjuk változtatni - jelentette ki a 2016-os évről a nemzetgazdasági miniszter.Az év utolsó hónapjában a nyers adatok alapján a vállalkozói hitelállomány növekedése erőteljesebb volt, a foglalkoztatási helyzet kedvezőbben alakult, és a reálkeresetek növekedése is várakozásokon felüli volt.

Bevételek magasabban teljesültek

700 milliárd forinttal kisebbek voltak az uniós kiadások

Beruházásokra és programokra 800 milliárd forinttal többet költött az állam, mint 2015-ben

Az uniós támogatásokat a kormány előlegezte meg, de nagyon

2100 milliárd forintnyi uniós forrást tudott kifizetni a kormány - ismertette.

A bevételek 640 milliárd forintot tettek ki az uniós támogatások esetében, vagyis a kiadások nagy részét az állam előlegezte meg

Hiány és adósság

Ezért lett magas a decemberi hiány

Az év egészében jól alakult a költségvetés, ez adott mozgásteret arra, hogy a kormány év végén kiadási döntéseket hozzon

Hová lett a nullás költségvetés célja?

A főbb okok:Kiadási tételek is terhelték a költségvetést. Tavasszal 400 milliárd forintot csoportosított át a többletbevételekből. Novemberben 600 milliárd forintos átcsoportosításról döntött a kormány. Itt megemlítette a gazdaságfejlesztési támogatásokat: 47 milliárd az Eximbanknak, Mezőhegyes 11 milliárd forint (megemlítette a Volánbuszt és az Antenna Hungáriát), Erzsébet-utalvány a nyugdíjasoknak, ipari parkok támogatása.A kamatkiadásokról szólva kiemelte: a GDP 2,9%-a volt a kamatkiadások egyenlege.Csak olyan kiadási tételekről döntött a kormány, ami nem veszélyeztette az egyenleget és a többletadóbevételek fedezetet nyújtottak - hangsúlyozta.2099 milliárd forint volt az uniós kifizetés, ami a kedvezményezetteknek ment. A döntő része ezeknek a kifizetéseknek fejlesztési támogatás volt, aminek az összege a 2014-2020-as időszakra 1631 milliárd forint volt, a 2007-2013-as időszakról áthúzódó kifizetés 630 milliárd forint volt.- derült ki az államtitkár szavaiból.35300 milliárd forintos nominális GDP-vel számolva a pénzforgalmi hiányunk 2,4% környékén lehet 2016-ban - mondta el a tárca becslését Varga Mihály.Az államadósság 25429 milliárd forint volt tavaly nominálisan, az adósság valahol 74% környékén alakulhat - ismertette.- fogalmazott Banai Péter államtitkár.Miért lett alacsonyabb a decemberi hiány, mint amit december közepén előrejelzett a kormány? - hangzott a kérdés. A tárcák normális kifizetései nem teljesültek olyan mértékben, mint amit a kormány korábban feltételezett - válaszolta a miniszter. Banai Péter annyit tett még hozzá, hogy azért nem lett 1050 milliárd forint a decemberi hiány (ahogyan azt a Portfolio is feltételezte korábban), mivel az egy óvatos előrejelzés volt, és emellett 30 milliárd forinttal több bevétel is érkezett az év utolsó napjaiban az államkasszába az új tervekhez képest is.Az eredetileg tervezett 2,5%-os növekedés helyett 2,1% lehetett a tavalyi növekedés, ezért döntöttünk egy beruházás-ösztönző lépéssor mellett - felelte egy kérdésre Varga Mihály. Vagyis a növekedés költségvetési ösztönzése fontosabb lett a nullás költségvetésnél időközben a kormányzati prioritások között.