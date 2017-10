A lengyeleknek bezzeg 310 méteres lesz az, ami nekünk 120

A Varso Place egy vegyes funkciójú fejlesztés, amely várhatón 2020-ra készül el, és Varsó új, meghatározó nemzetközi üzleti központja lesz. Az épületegyüttesben helyet kap egy 53 emeletes irodatorony, amit a neves brit építésziroda, a Foster+Partners tervezett, akik egyébként a Mol új budapesti székházának tervezői is. A 230 méteres épület (legnagyobb pontja 310 m) a legmagasabb épület lesz Lengyelországban, és az Európai Unióban, de Európában is csak kevés versenytársa akad, mindössze Oroszországban akadnak ennél nagyobb házak.

A 144 500 négyzetméteres többfunkciós projekt elsőként szerezte meg a WELL Core & Shell előtanúsítványát Közép-Európában. A WELL egy új épületminősítési rendszernek, a LEED és az BREEAM mellett. Jellemzője, hogy az építők nem csak az épület környezetre gyakorolt hatására helyeznek hangsúlyt, hanem az abban dolgozók életminőségét, munkakörülményeit is szem előtt tartják. A dolgozók jólétének (Well-being) pedig a jövőben egyre nagyobb szerep juthat a jövőben, miután egyre nagyobb gondot okoz majd a munkaerő megtartása, így a cégek a minél kedvezőbb munkaerő.