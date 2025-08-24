Kiderült az igazság az uniós pénzekről: 392 milliárd euró ellenére sem sikerül az, amire számítottak

Az európai régiók közötti különbségek nem csökkentek, sőt, az elmúlt évtizedekben sok helyen tovább nőttek, ezért az uniós és nemzeti kormányok ismét a térségi alapú politikákhoz nyúltak. A Bizottság friss elemzése szerint a kohéziós politika hatása összességében pozitív, de erősen függ a helyi intézményi környezettől és a források felhasználásának módjától. A tanulság egyértelmű: a jól célzott, tartós beruházások hozzák a legnagyobb eredményt, míg a rosszul irányzott támogatások csak átmeneti növekedést biztosítanak. Magyarország esetében kiemelik, hogy a cégek versenyképessége egyáltalán nem javult a támogatásoktól.

Az elmúlt évtizedekben az európai térségek közötti különbségek látványosan felerősödtek, és ezzel párhuzamosan a politikai, társadalmi és gazdasági következmények is súlyosbodtak. A Bizottság most kiadott értékelő elemzése szerint éppen emiatt került ismét előtérbe a térségi alapú politika, vagyis az olyan beavatkozások, amelyek kifejezetten elmaradott régiókra koncentrálnak. Ezek célja, hogy növeljék a foglalkoztatást, a jövedelmeket, a termelékenységet, és általában véve a fejlődési lehetőségeket a „hátrahagyott” területeken.

A kohéziós politika továbbra is a legfontosabb uniós eszköz ezen a téren. A 2021–2027-es időszakban 392 milliárd eurós keret áll rendelkezésre, ebből a legnagyobb hányad az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz kötődik. A jelentés szerint a kohéziós politika összhatása pozitív, de erősen eltér az egyes régiók között.

Meghatározó tényező például a kormányzás minősége, a helyi intézményi kapacitások és az, hogy milyen típusú beruházásokat finanszíroznak.

A gazdasági növekedésre gyakorolt hatások vizsgálatánál a kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a támogatások növelik a GDP-t, különösen a kevésbé fejlett térségekben. Ugyanakkor a hatás mértéke nagyon változó: Németországban például a pozitív hatások erőteljesek voltak, míg Dél-Európában – Spanyolországban és Olaszországban – jóval gyengébbek, részben a beruházások rossz célzottsága miatt. Egyes modellek azt mutatják, hogy 1 százaléknyi többlet kohéziós kiadás átlagosan 0,05–0,07 százalékos GDP-növekedést hozott. A túlzott mértékű támogatás azonban csökkenő hozadékkal járhat:

például egy vizsgálat szerint a 305–340 euró/fő támogatási szint fölött már negatív hatások jelentkezhetnek.

Magyarországgal kapcsolatban a jelentés kiemel egy vizsgálatot, amely a 2007–2013-as ciklusban nézte meg az uniós források hatását a hazai kis- és középvállalatokra. Az eredmények szerint a támogatások rövid távon jelentős pozitív hatást gyakoroltak az alkalmazotti létszámra, az árbevételre és a működési eredményre. Ugyanakkor ezek az eredmények átmenetiek voltak:

nem mutatkozott javulás a termelékenységben vagy a tőkehatékonyságban, vagyis a hosszú távú versenyképességben.

A foglalkoztatásra vonatkozóan nem látszik egyértelmű hatás uniós szinten, a bizonyítékok vegyesek, régiónként és tagállamonként is jelentős eltérések látszanak. A bizottsági jelentés szerint egyes kutatások azt találták, hogy a kohéziós támogatások inkább a magasabb képzettségű munkahelyeket ösztönzik, más esetekben viszont nem volt kimutatható tartós hatás. Az egyetlen általánosabb megállapítás, hogy az Európai Szociális Alap támogatásai ugyanakkor hosszabb távon érdemi javulást hoztak a foglalkoztatásban, míg az ERDF forrásai inkább rövid távú növekedést idéztek elő, de ennek hatása pár év alatt elhalványult.

Válságok alatt a legjobb az uniós pénz hasznosulása

A kohéziós politika egyik fontos, gyakran alulértékelt szerepe a válságok idején betöltött stabilizáló funkció. A kutatások szerint a 2008-as pénzügyi válság és az eurózóna adósságválsága idején a támogatások mérsékelték a foglalkoztatási veszteségeket, különösen az EU-15 országokban. Az olasz adatok alapján például

a helyi önkormányzatok és vállalatok által hatékonyan lehívott uniós források mintegy 45 százalékkal csökkentették a válság okozta munkahely-elvesztéseket.

A jelentés külön kitér a nemzeti térségi politikákra is, például a klaszterprogramokra és a vállalkozási övezetekre. A klaszterpolitika tapasztalatai vegyesek: Németországban egyes ágazatokban, például a biotechnológiában elősegítette az új vállalatok létrejöttét és az iparági szerkezet átalakulását, ugyanakkor nem mutatható ki egyértelmű összefüggés a regionális gazdasági növekedéssel. Franciaországban a helyi termelési rendszerek támogatása inkább a hanyatló régiókra koncentrált, és nem tudta megfordítani a negatív trendeket. Később a Versenyképességi Pólusok program már jobb eredményeket hozott, különösen az exportteljesítményben, de itt is az látszott, hogy az erős induló adottságokkal rendelkező térségek profitáltak a legtöbbet.

A vállalkozási övezetek – például Franciaországban a Zones Franches Urbaines – szintén ellentmondásos képet mutatnak. A kutatások szerint növelték a munkahelyek számát és ösztönözték az új vállalatok betelepülését, de sok esetben ez csak áthelyezést jelentett a szomszédos térségekből.

A nettó hatás tehát gyakran elenyésző volt, miközben az adókiesés és az adminisztratív költségek jelentősek maradtak.

Végül a regionális állami támogatások szerepe került elő. Olaszországban a 1990-es évektől futó 488. törvény alapján adott beruházási támogatások 17 százalékos foglalkoztatásbővülést eredményeztek a támogatott cégeknél hat év alatt. Nagy-Britanniában a Regional Selective Assistance program a beruházásokat és a munkahelyteremtést támogatta, de nem volt kimutatható hatása a termelékenységre. Németországban a GRW-program a termelékenységet és a bruttó hozzáadott értéket növelte, de a bérekre és a foglalkoztatásra nem gyakorolt érdemi hatást.

A Bizottság összegzése szerint tehát a kohéziós politika pozitív hatása egyértelmű, bár nagymértékben függ a régiók intézményi kapacitásaitól és a finanszírozás céljaitól. Magyarország esetében is látható, hogy a rövid távú eredmények kedvezőek, de a tartós termelékenységnövekedés még nem biztosított. A nemzeti szintű programok, mint a klaszterpolitikák vagy a vállalkozási övezetek, sokkal kevésbé mutatnak konzisztens eredményeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images