Budapestre jött, hogy a semmiből építsen fel egy új városnegyedet

Először két hónapja érkeztem Magyarországra, hogy néhány napot itt töltsek, ezalatt egy nyelvtanfolyamon vettem részt, aztán Varsóban töltöttem néhány napot, utána Prágában, így az időm jelentős részében valamilyen közlekedési eszközön ültem. Mostanra viszont már a családom is Budapestre költözött és szeptember óta hivatalosan is a budapesti irodában dolgozom. Korábban nagy kihívás volt a családomnak, hogy gyakran költöztünk a régió országai között, a feleségem azonban kimondottan örült annak, hogy ezúttal Budapestre fogunk költözni. Emellett a cég budapesti csapatában is remek emberek dolgoznak, ami szintén megerősített abban, hogy jó döntés volt Magyarországra jönni.Már évek óta a cégnél dolgozom, amennyire csak lehet közép-európai vagyok. Csehországból származom, német nevem van, egy szlovák cégnél dolgozom, aminek öt évig a lengyelországi részlegénél voltam, ahonnan most Magyarországra költözöm. Kezdetben két évig építésvezető voltam Prágában. Ezután mentem Lengyelországba, ahol 6 emberrel kezdtünk az építési részlegen, összesen pedig 15-en voltunk, de öt év alatt 170 főre bővültünk, szinte évente dupláztuk a létszámot.Biztos vagyok abban, hogy a jövőben az üresedési ráta emelkedni fog és a sok fejlesztés az árakra is hatással lesz. A kérdés az, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. A folyamatok mindenhol hasonlóak, a jó munkaerőért mindenhol egyre nagyobb a verseny, így a munkavállalóknak hosszú távon a pénzen túl más előnyöket is kínálni kell ahhoz, hogy az adott céget válasszák. Ezért figyelünk különösen a fenntarthatóságra, a kellemes környezet biztosítására és a szolgáltatások elérhetőségére. Emellett számos különböző eseményt fogunk szervezni a leendő partnereink számára, közösségi élményeket biztosítva, melyeket akár a családdal együtt élhetnek át. Ha például nyitunk egy éttermet, ott akár főzőkurzusokat is lehet tartani, ezek jelentik a hozzáadott értékeket.Számos potenciális bérlővel tárgyalunk, nagy cégekkel, akiknek ugyanazt ajánljuk, mint amit az előbb is említettem. Ők is érzik a munkaerőhiány problémáját. Úgy gondolom, pontosan azt tudjuk nyújtani nekik, amire szükségük van. Számos nagyvállalat érdeklődik Budapest iránt, így kedvező helyzetben vagyunk. Budapest mellett szerencsére más országokban is jelen vagyunk, így tesztelni tudjuk, hogy ami például Londonban, Lengyelországban vagy Szlovákiában működik, az működik-e Budapesten és fordítva.

Természetes, hogy különböző vélemények vannak, a jövő majd választ ad erre. Van például egy bérlőnk a varsói Konstruktorska Business Centerben, aki teljesen új szereplőként érkezett a piacra. 6000 négyzetméterre volt szükségük és hangsúlyozták, hogy ők egy SSC, ahol nagy a fluktuáció, de ezt szeretnék azzal csökkenteni, hogy egy olyan irodát választanak, ahol a zöldfelületek miatt a dolgozók is jobban érzik magukat. Remélhetőleg ez a megközelítés a többi SSC körében is terjedni fog. Azok az idők elmúltak, amikor egy irodafejlesztés kizárólag az épület megépítését jelentette.A cégek eleinte semmiért nem szeretnek több pénzt fizetni, de aztán rájönnek, hogy ez később anyagi előnyökkel is járhat, az emberek hatékonyabban dolgoznak és a fluktuáció is alacsonyabb. Varsóban például kétszer nagyobb az üresedés, mint Budapesten, és ott van igény erre, így feltételezhető, hogy Budapesten is hajlandók lesznek a bérlők valamivel többet fizetni ezért. Az igényeket folyamatosan vizsgáljuk.A kivitelező cég alkalmazottaival is törődünk, így például Lengyelországban megfelelő szállást és étkezési lehetőséget biztosítunk számukra. Ezt leginkább Londonból tanultuk meg, ahol a kivitelező cégek válogatnak a megrendelések között aszerint, hogy milyen körülmények és feltételek mellett dolgozhatnak az egyes projekteken. Ugyanez igaz mostanra erre a régióra is, ahol, ha egy fejlesztő törődik a kivitelezőkkel és megfelelő munkakörülményeket teremt, akkor képes megbízható kivitelezőt találni. A közép-európai régió mostani növekedése sem fog örökké tarani, így érdemes hosszabb távon gondolkodni.

A kivitelezés összehangolását mi magunk végezzük, de számos céggel kapcsolatban állunk. Nagyon részletes terveink vannak mindegyik fejlesztési helyszínen és az ezek megvalósításához szükséges eszközök beszerzését európai szinten végezzük. Jelenleg 300-400 ezer négyzetméternyi fejlesztésen dolgozunk Európában, így költséghatékonyság szempontjából is megéri összehangolni a folyamatokat. Megvan az építtető cég, megvan az, aki a belső terekért felel, de a folyamat irányítását a HB Reavis végzi. Egyik legfontosabb szerepe ebben a beszerzési részlegünknek van, ahol csoportszinten több mint 20 ember dolgozik, akik a különböző eszközöket tendereztetik.A budapesti fejlesztésünknél megpróbáljuk magyar munkaerővel megoldani a feladatokat, a külföldi munkaerő alkalmazása egyébként is költséges, de ha szükség lesz rá, természetesen ettől sem zárkózunk el. Alapvetően viszont Budapesten magyar cégekkel szeretnénk együtt dolgozni.Folyamatosan egyeztetünk a hatóságokkal, ismerik a projektünket, illetve folyamatos kapcsolatban állunk a környéken lakókkal is. A mostani fejlesztésünk során például odafigyelünk arra, hogy a nagy zajjal járó munkálatokat ne éjszaka vagy hétvégén végezzük, hanem rendes munkaidőben. Az építkezés persze ennek ellenére is okozhat kellemetlenségeket az itt lakók számára, de hosszú távon a földszinten megnyíló - hétvégén is nyitva lévő - új üzlethelyiségek, a rendezettebb környezet és az új szolgáltatások számukra is elérhetők lesznek.Pontosan, jelenleg is több bankkal tárgyalunk. Egy bizonyos szintig magántőkét használunk, majd banki finanszírozást veszünk igénybe. Ez az általánosan elfogadott fejlesztési folyamat, amit egész Európában alkalmazunk.A cégünk irodát és bevásárlóközpontokat fejleszt, így a jövőben ez utóbbi is szóba jöhet Magyarországon.Ott egyelőre nincs változás, tárgyalásokat folytatunk a lehetőségekről, a szükséges változtatásokról, de még nincs meg a végleges irány.