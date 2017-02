Köszi, Trump! Magyarország már nem számít cikinek

Pozitív kilátások

Az európai ingatlanbefektetési volumen elérte a csúcsát ebben a ciklusban, jelenleg csökkenő trend jellemzi, részben a Brexitnek és más politikai tényezőknek köszönhetően - vázolta fel nyitóelőadásában Mark Robinson, a Colliers International régiós elemzője. A közép-kelet-európai befektetési volumen ugyanakkor növekszik és bár abból kiindulva, hogy historikusan követi a nyugat-európai mozgásokat, hamarosan csökkenésre számíthatunk, optimizmusra ad okot, hogy folyamatosan növekszik a régió részesedése az összeurópai tranzakciós volumenen belül.Az elemző bizakodóan tekint a magyarországi és a régiós ingatlanbefektetési piacra a főbb gazdasági mutatók alapján, a hozamok további csökkenésére számít. A legfontosabb világpiaci kockázatok között az infláció és kötvényhozamok emelkedését emelte ki, lokális problémaként pedig a cégeket egyre nagyobb arányban sújtó munkaerőhiányt. Ahhoz, hogy a cégek bővülhessenek és növelhessék alkalmazottaik számát, mindenképp béremelésre lesz szükség - ez azonban problémát jelenthet, hiszen Magyarország egyik első számú vonzerejét a relatíve alacsony bérek jelentik a nemzetközi cégek számára. A bérek emelkedése elsősorban az iroda- és az ipariingatlan-piacot befolyásolhatja negatívan, a kiskereskedelmi piac számára pozitív fejlemény az ezzel járó vásárlóerő-emelkedés.

Vidéki beruházások

Új fejlesztések

A kiskereskedelmi piac ugyanakkor telítődött, kevés tér maradt új fejlesztéseknek, ellentétben az irodapiaccal, ahol jelentősebb bővülés várható - mondta el Török Árpád, a TriGranit vezérigazgatója, aki azt is elárulta milyen vásárlásokkal tervezi megkezdeni befektetési tevékenységét a TPG Real Estate által megvásárolt cég. A cél legalább egy-két komolyabb kiskereskedelmi piaci tranzakció lezárása a régióban, akár egy teljes platform, akár egy nagyobb bevásárlóközpont megvásárlása elképzelhető 2017-ben.Vécsey Bence, a Colliers International befektetési üzletágának igazgatója a kiskereskedelmi piachoz kapcsolódóan az e-kereskedelem bővülésének felgyorsulását emelte ki. A további térnyeréshez szükséges logisztikai beruházások számát és volumenét ugyanakkor limitálhatja a munkaerőhiány. A magyarországi befektetési piacot jellemző trendeket ismertetve elmondta azt is, hogy a magyar alapok erős jelenléte növeli a likviditást és tovább növeli a város vonzerejét a nemzetközi befektetők szemében.Lila Pateraki, a magyar piacra tavaly belépett Zeus Capital Management befektetési igazgatója szerint komoly átrendeződések zajlanak Európában az ingatlanbefektetők összetételét tekintve: a nyugat-európai tőke egyre inkább közép-kelet-európai befektetésekkel diverzifikál. Úgy véli, hogy közel van a jelenlegi ciklus csúcsa, ezért rendkívül óvatosan vásárolnak és figyelik a befektetések hosszú távú fenntarthatóságát.Az irodapiacon örök téma Magyarország főváros-centrikussága: míg itthon Budapesten kívül nem beszélhetünk modern irodapiacról, számos régiós országban (Lengyelország, Románia, Csehország) virágzik a nagyobb vidéki városok irodapiaca. Magyarország másodlagos városait méretük és Budapesthez való relatív közelségük tartja vissza a fejlődéstől, igaz, egyedi kivételek előfordulhatnak, a Futureal például partnerként vesz részt egy szegedi irodafejlesztésben. Tatár Tibor kereskedelmi- és irodafejlesztési vezérigazgató elmondta, hogy egy nagy budapesti bérlőjük kereste meg őket, így 12 éves bérleti szerződést írtak alá az alföldi városban, ahol egy 7000 négyzetméteres irodaházat töltenek majd meg a helyi egyetem miatt elérhető megfelelő munkaerővel.Lila Pateraki elmondta, hogy a régiós fővárosokon kívül is találkozott már befektetési lehetőségekkel, de a likviditás hiánya eddig minden esetben visszatartotta. A szakember szerint Magyarország jó munkát végzett a befektetők meggyőzésével kapcsolatban az elmúlt években. Ingatlanbefektetésekre szakosodott cége európai, közel-keleti és amerikai tőkét képvisel és elmondása szerint néhány évvel ezelőtt lehetetlen volt befektetőinek eladni Magyarországot, hiába voltak már akkor is meggyőzőek a hozamkülönbségek.További pozitív fejlemény, hogy a számok alapján egyértelműen javul a finanszírozási helyzet a régióban - mondta el Vlaho Kojakovic, az EBRD szenior bankára. Nem csak egy mutató minősíti ráadásul a finanszírozási helyzetet, fontos fejlemény, hogy javultak az amortizációs ráták is - tette hozzá Lila Pateraki.Másokhoz hasonlóan Tatár Tibor is kiemelte Magyarország jó gazdaság teljesítményét, ugyanakkor sok kérdőjelet lát a fenntarthatósága körül. A 2017-es évre pozitívan tekint, mivel a bérek növekedésével a vásárlóerő is jelentősen növekedni fog, ami jó hír a kiskereskedelmi fejlesztéseknek. Meglátása szerint az idén végre elindulhat az Etele Plaza építése.Szóba került a lakáspiac bővülése is, ahol még mindig a kiadási céllal vásárló magánbefektetők dominálják a befektetési piacot. Nyugat-Európával ellentétben nálunk egyelőre nem jelentek meg az intézményi szereplők ebben a szegmensben.