Magyarország mindenkit maga mögé utasított

A kutatásról Az RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) számos ország kereskedelmiingatlan-piacát vizsgálva negyedévente felmérést készít Az RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) számos ország kereskedelmiingatlan-piacát vizsgálva negyedévente felmérést készít RICS Commercial Property Monitor címmel. A kutatás célja, hogy egy összehasonlítható mérőszámot állítson fel a kereskedelmi ingatlanok piacán aktuálisan uralkodó hangulatot tükrözve mind a befektetési, mind a bérbeadási oldal vonatkozásában. Mindkét összesítő index - a bérlői hangulatindex (Occupier Sentiment Index, OSI) és a befektetői hangulatindex (Investment Sentiment Index, ISI) - a negyedéves piaci helyzetről ad képet. Minél magasabb az index értéke a pozitív tartományon belül, annál jobbak a kilátások a piaci trendeket tekintve.

Új rekord a magyar befektetői piacon

Rekordszintre emelkedett az RICS befektetői hangulatindexe (+48) Magyarországon, jól mutatva a befektetői piacon uralkodó pozitív hangulatot. A piac mindhárom szegmensében (iroda, kereskedelmi, ipari) a befektetői érdeklődés növekedéséről számoltak be a szakértők, a legnagyobb mértékű bővülést az irodapiacon regisztrálták. A befektetési célra szánt ingatlanok kínálata mindeközben egyedül az irodapiacon növekedett, az ipari és a kiskereskedelmi szegmensekben mérsékelten csökkent.A régió legdinamikusabban bővülő piacának Magyarország és Csehország számít, Lengyelország iránt kissé csökkent az érdeklődés a politikai kiszámíthatatlanság növekedésével, a befektetők egyelőre kivárnak. A jelenlegi növekedés 2019-ig biztosan kitart, a kérdés az, hogy az azután várható ciklikus visszaesés milyen mértékű lesz - tette hozzá Kibédi Varga Lóránt, a CBRE magyarországi ügyvezetője.

Stabilan erős a magyar bérlői piac

Az RICS által megkérdezettek 95 százaléka számít új befektetők belépésére a következő évben a magyar piacon, abban pedig minden válaszadó egyetértett, hogy növekedni fog hazai és a régiós országokból érkező befektetők súlya.Az RICS bérlői hangulatindexe továbbra is szilárdan pozitív tartományban áll (+43), bár ez volt az elmúlt bő két év legalacsonyabb száma. A bérlői kereslet az elmúlt negyedévben tovább növekedett mindhárom szegmensben, így immár négy éve folyamatos bővülésről beszélhetünk ezen a területen.A bérbeadásra kínált területek mérete mindeközben tovább csökkent, ami a bérbeadókat a bérlőknek nyújtott kedvezmények csökkentésére ösztönözte. A piac átlagos bérleti díjra vonatkozó növekedési előrejelzései továbbra is hasonló ütemű növekedést (3,5 százalék) mutatnak, mint az előző negyedévben. A bérleti díjak növekedésének kilátása továbbra is előmozdítja az ingatlanfejlesztési aktivitást, ebben a negyedévben ismét az irodapiacon indult el a legtöbb új fejlesztés.

Fontosak a zöld minősítések

Nem csak a magyar piac szárnyal

Az európai gazdaság erősen bővül, de az alacsony munkanélküliségi ráták gátat szabhatnak a további fejlődésnek. A gazdaság számos szegmensét jellemző munkaerőhiány fő következménye az ingatlanpiacon az, hogy drágább fejleszteni - tette hozzá Kibédi Varga Lóránt.A beszélgetés során a bérlői piac kapcsán felmerült a fenntarthatóság és a zöld minősítések kérdésköre is. Barta Zsombor, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években valóságos zöldítési hullám söpört végig a régión, egy zöld tanúsítvány megszerzése már a válság alatt is jó eszköz volt a régebbi épületek újrapozícionálására, mára pedig alapelválássá vált annak megléte.Noah M. Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója és az RICS magyarországi elnöke szerint ma már a bérlők és a befektetők is elvárják a zöld minősítés meglétét, de üzletileg is megéri környezettudatos, költséghatékony épületet létrehozni.Az RICS által megkérdezett szakértők alapvetően minden régiós országban pozitív bérlői és befektetői hangulatról számoltak be, a jövőben várt bővülés mértékét tekintve persze jelentős eltérések fedezhetők fel az egyes országok és piaci szegmensek között.

A bérlői hangulatindex az előző negyedév +36-járól +28-ra csökkent.

A befektetői hangulatindex +20-ról +24-re nőtt, és e mögött egy lehetőségek szerinti erős befektetői lendület áll.

A megkérdezettek magabiztosan állítják, hogy lesznek újonnan belépő befektetők a következő 12 hónapban.

A második negyedévben erősödött a bérlői piac.

A cseh bérlői hangulatindex élesen emelkedett +39-re az előző negyedévi +25-ről.

A cseh befektetői hangulatindex nagyrészt változatlan maradt a második negyedévben: +45-ön az egyik legstabilabban erős befektetői hangulatra utal.

A bérlői hangulatindex +23-ról +24-re nőtt. Ezen belül is az irodapiaci érték (+33), és a kereskedelmi ingatlan szegmens értéke (+31) voltak erősek, míg az ipari ingatlan kis mértékben volt csak pozitív (+6).

A befektetői hangulatindex +14-ről emelkedett +22-re. Ez az érték minden szektorban egyaránt emelkedett, habár az irodapiaci és kereskedelmi ingatlanpiaci szegmensekben volt erősebben megfigyelhető.

A bérlői hangulatindex +9-ről +15-re nőtt. Ezzel a lendület konzisztensen növekvőben van, ami egy fellendülést alapozhat meg.

A befektetői hangulatindex szintén növekedést mutatott, +12-ről +17-re nőtt, ami a befektetési aktivitás gyors ütemű növekedését jelezheti