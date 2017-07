Titokzatos utcanevek, ahol vagyonokat érnek a lakások

Közterületek jellege

Közterületek neve

Hogy történik az utcák elnevezése?

Elsőként Amerikában figyelték meg azt az összefüggést, hogy a víz közelségére utaló utcanevek - mint az Ocean (Óceán) vagy a Lake-shore (Tópart) - tényleg megjelenítik a vízparti ártöbbletet. Hasonlóképpen gondolhatjuk, hogy a víz közelségéből eredeztethető Magyarországon is a rakpartok 77 százalékos árelőnye az utcákhoz képest. A közterületek típusa jelezheti a beépítés során kialakított városrész jellegét is, így Amerikában az elit környéket sejtető way (sor) vagy place címmel rendelkező ingatlanok több százalékkal drágábbak a közhelyes streethez (utcához) képest. Csakúgy, mint itthon a fasorok és sétányok lakásai, amelyek 46, illetve 14 százalékos felárral vásárolhatók meg az utcákhoz képest. További érdekesség a tengerentúlról, hogy a számozott utcákhoz képest, a névvel ellátott utcákban is drágábbak a lakások.Számos olyan összefüggés akad azonban, amelyre nem nyújt kézenfekvő magyarázatot az elnevezés története. Eleve rejtélyes, hogy miért ritka a Kond és Töhötöm nevű utca, a hét vezér többi tagjáról elnevezett utcákhoz képest. A többiek árait összehasonlítva viszont talán nem meglepetés, hogy a fejedelem nemcsak a csatában, hanem az ingatlanárakban is az élen áll: Álmos vezér utcái 37 százalékkal drágábbak, mint a többieké. A vezérek közül Huba és Tas utcájában lehet legolcsóbban otthont venni. Talán ők kevésbé fontos szerepet játszottak, és ezért az utcanévkiosztásnál is a maradék maradt nekik? Kártyavárként omlik össze azonban a hősök jelentőségével való összefüggésről alkotott elmélet, amikor a királyok neveit viselő utcákat nézzük. Szent László 32, Nagy Lajos 21, Károly Róbert 11 százalékkal drágább a fontosságában verhetetlen első királyunknál, Szent Istvánnál. Hunyadi Mátyás és Könyves Kálmán neve szintén jól cseng a történelemben, de amikor a lakáspiacon találkozunk velük, óvatosságra int, hogy az államalapítóhoz képest 25 százalékkal olcsóbban forognak a róluk elnevezett utcák házai.Ugyancsak érdekes a virágnevek esetében, hogy vajon mitől drágábbak a Nárcisz, Viola és Liliom nevű utcákban a lakások, mint a Rózsa, Szegfű és Ibolya utcákban. És ha már virágzás, akkor vajon a Tavasz utcák miért olcsóbbak 37 százalékkal a másik három évszakhoz képest. Az eredményekre természetesen nincs logikus magyarázat.Új utcák parcellázásakor a fejlesztő elsőként felméri, hogy az adott környéken hogyan nevezték el a már meglévő utcákat, majd kiválaszt a leendő utcákhoz egy témát, ami alapján elnevezi azokat. A nevekkel ellátott listát benyújtják az önkormányzathoz, ahol ellenőrzik, hogy nincsenek-e a már meglévő utcákhoz hasonló hangzásúak a listán. Ezzel szeretnék ugyanis elkerülni azt, hogy a mentők, rendőrök vagy a tűzoltók vészhelyzet esetén félrehallják a címet. Magyarországon erre főként a budapesti agglomeráció településein látunk példákat, számos tematikus utcát alakítottak ki az ezredforduló környékén például Érden, de a Madárhegy most zajló felparcellázása során is hasonló folyamatok zajlanak.