Válogass Magyarország legélhetőbb városai közül

A vizsgált indikátorok alapján felállított lista természetesen nem feltétlenül egyezik meg az egyéni igényekkel. Sokak számára egy kertvárosi családi ház sokkal vonzóbb, mint a zsúfolt és zajos belváros, míg mások a lakás kiválasztásánál a különböző szolgáltatások közelségét részesíthetik előnyben.

A felmérés a fővárosi kerületeket és a 20 ezer főnél népesebb városokat vizsgálta az egészségügyi ellátás az oktatási és a munkahelyi lehetőségek szempontjából, ez alapján létrehozva az "életminőség-indikátort". Nem meglepő, hogy a lista élmezőnyében végzett települések a lakásárak tekintetében is előkelő helyen szerepelnek, vagyis a főváros belső kerületeinek a lakásárai a legmagasabbak az országban.A foglalkoztatottság, az egészségügyi ellátás és az oktatás mutatói a város méretének növekedésével arányosan kedvezőbbek, míg a kisebb települések és a főváros belvárosi kerületei a munkába járás időtartamában végeztek az élen. Az agglomeráció és a vidéki megyeszékhelyek a középmezőnyben helyezkednek el, de átlagon felül teljesített Budaörs és Dunakeszi is. A főváros belső kerületei mellett a pesti oldalon jól szerepelt a VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület, míg a budai oldalon a II. és a XII. kerületekben a legjobb az élet. A vidéki városok közül Veszprém, Szekszárd és Eger értékei elsősorban azért bizonyultak a legjobbnak, mert ezeken a településeken jutnak be leghamarabb a munkahelyükre az emberek.A budapesti rangsor végén néhány külső pesti kerület áll, aminek oka, hogy a XVII., XVIII., XXI., és XXIII. kerületekből a munkahelyükre nagyon sokat utaznak az ott lakók. Az agglomerációban az átlagnál gyengébb volt Érd, ahol az egészségügyi és oktatási lehetőségek bizonyultak rosszabbnak más megyei jogú városok értékénél.Amennyiben a kapott eredményeket összevettjük a lakásárakkal - a használt társasházi téglalakások fajlagos árának átlagértékeivel - nagyon hasonló rangsort kapunk, mint az életminőség mutatónál. Ez arról árulkodik, hogy az ingatlanárakra komoly hatással vannak az életminőségi mutatók. A főváros belső kerületeinek a lakásárai a legmagasabbak. Az I., az V., és a VI. kerületek nemcsak a kiválasztott életminőség-mutatók szempontjából kiválóak, hanem ezzel összefüggésben a legmagasabb ingatlanárakkal jellemezhető kerületek is egyben.