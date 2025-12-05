Kiszivárgott: Amerika ultimátumot adna Európának az önvédelemben – Nagyon szoros a határidő

Több forrás is arról beszélt, hogy az Egyesült Államok szeretné, ha már nagyon gyorsan átvenné Európa a vezető szerepet a NATO védelmi képességeinek biztosításában. A kijelentések egy zárt találkozón hangzottak el, ekkor a kontinensről érkező delegációk találkoztak amerikai tisztviselőkkel. Mindez azt jelentené, hogy drámaian megváltozna az Egyesült Államok szerepe a védelmi-biztonsági szövetségben.

A tárgyaláson az is elhangzott, hogy a nyugati nagyhatalom vezetése nem elégedett azokkal a lépésekkel, amelyeket Európában hoztak a 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdete óta.

A találkozón az is elhangzott, hogy lényegében ultimátumot adnának a kontinensnek:

Az amerikai tisztviselők közölték kollégáikkal, hogy ha Európa nem tartja be a 2027-es határidőt, az Egyesült Államok leállíthatja a részvételt egyes NATO védelmi koordinációs mechanizmusokban

– mondta az egyik forrás.

Az is elhangzott ugyanakkor, hogy nem mindenki ért egyet a kemény fellépéssel, a Capitolium több tagja is aggódva nézi a fejleményeket. Azt nem tisztázták viszont, hogy pontosan mi a mérce a megfelelőnek tekintett haladáshoz. A lap szerint az sem teljesen biztos, hogy ez csak egyes tisztségviselők véleményét tükrözi, vagy a kormány is ugyanebben gondolkodik Washingtonban. Belső források szerint az amerikai döntéshozók között még mindig éles viták vannak arról, hogy a jövőben milyen szerepet kellene vállalnia az európai katonai hatalmaknak a NATO-n belül.

A belengetett 2027-es határidő nagyon szűk, sok európai tiltakozását fejezte ki ellene, arra hivatkozva, hogy több időre, politikai akaratra és pénzre van szükségük az amerikai képességek helyettesítéséhez. Ezekben benne vannak a nem nukleáris eszközök, a csapatoktól a fegyverekig, szóval jelentős átállásra lenne szükség.

A másik problémát az jelenti, hogy Washington arra „biztatja” az európaiakat, hogy vásároljanak amerikai fegyverrendszereket, ám egy-egy megrendelés leszállítása évekig is eltarthat.

Mindez azt jelentené, hogy átmeneti képességhiány lépne fel, ami sebezhetővé tenné a kontinenst. A másik kulcsfontosságú szerepet az olyan, nem megvásárolható dolgok jelentették, int a hírszerzés, megfigyelés, felderítés, ezek fontossága éppen az ukrajnai frontvonalon vált világossá mindenki számára.

A lap megkereste a NATO tisztségviselőjét is:

A szövetségesek felismerték annak szükségességét, hogy többet fektessenek be a védelembe, és a hagyományos védelem terhét az Egyesült Államokról Európára helyezzék át

– mondta, de a korábban elhangzott határidőről nem beszélt.

Európában korábban széles körben elfogadták Donald Trump amerikai elnök követelését, hogy a kontinens hatalmai vállaljanak nagyobb részt a biztonsági kérdésekben, ennek érdekében jelentős védelmi kiadásnövelést fogadtak el. Az EU 2030-ra tűzte ki az önvédelemre felkészülés határidejét, ez magába foglalja a légvédelem, a drónok, a kiberhadviselés, a lőszer és más területek hiányosságainak pótlását.

