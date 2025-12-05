Kiszivárgott: Amerika ultimátumot adna Európának az önvédelemben – Nagyon szoros a határidő

Több forrás is arról beszélt, hogy az Egyesült Államok szeretné, ha már nagyon gyorsan átvenné Európa a vezető szerepet a NATO védelmi képességeinek biztosításában. A kijelentések egy zárt találkozón hangzottak el, ekkor a kontinensről érkező delegációk találkoztak amerikai tisztviselőkkel. Mindez azt jelentené, hogy drámaian megváltozna az Egyesült Államok szerepe a védelmi-biztonsági szövetségben.
A tárgyaláson az is elhangzott, hogy a nyugati nagyhatalom vezetése nem elégedett azokkal a lépésekkel, amelyeket Európában hoztak a 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdete óta.
A találkozón az is elhangzott, hogy lényegében ultimátumot adnának a kontinensnek:
Az amerikai tisztviselők közölték kollégáikkal, hogy ha Európa nem tartja be a 2027-es határidőt, az Egyesült Államok leállíthatja a részvételt egyes NATO védelmi koordinációs mechanizmusokban
– mondta az egyik forrás.
Az is elhangzott ugyanakkor, hogy nem mindenki ért egyet a kemény fellépéssel, a Capitolium több tagja is aggódva nézi a fejleményeket. Azt nem tisztázták viszont, hogy pontosan mi a mérce a megfelelőnek tekintett haladáshoz. A lap szerint az sem teljesen biztos, hogy ez csak egyes tisztségviselők véleményét tükrözi, vagy a kormány is ugyanebben gondolkodik Washingtonban. Belső források szerint az amerikai döntéshozók között még mindig éles viták vannak arról, hogy a jövőben milyen szerepet kellene vállalnia az európai katonai hatalmaknak a NATO-n belül.
A belengetett 2027-es határidő nagyon szűk, sok európai tiltakozását fejezte ki ellene, arra hivatkozva, hogy több időre, politikai akaratra és pénzre van szükségük az amerikai képességek helyettesítéséhez. Ezekben benne vannak a nem nukleáris eszközök, a csapatoktól a fegyverekig, szóval jelentős átállásra lenne szükség.
A másik problémát az jelenti, hogy Washington arra „biztatja” az európaiakat, hogy vásároljanak amerikai fegyverrendszereket, ám egy-egy megrendelés leszállítása évekig is eltarthat.
Mindez azt jelentené, hogy átmeneti képességhiány lépne fel, ami sebezhetővé tenné a kontinenst. A másik kulcsfontosságú szerepet az olyan, nem megvásárolható dolgok jelentették, int a hírszerzés, megfigyelés, felderítés, ezek fontossága éppen az ukrajnai frontvonalon vált világossá mindenki számára.
A lap megkereste a NATO tisztségviselőjét is:
A szövetségesek felismerték annak szükségességét, hogy többet fektessenek be a védelembe, és a hagyományos védelem terhét az Egyesült Államokról Európára helyezzék át
– mondta, de a korábban elhangzott határidőről nem beszélt.
Európában korábban széles körben elfogadták Donald Trump amerikai elnök követelését, hogy a kontinens hatalmai vállaljanak nagyobb részt a biztonsági kérdésekben, ennek érdekében jelentős védelmi kiadásnövelést fogadtak el. Az EU 2030-ra tűzte ki az önvédelemre felkészülés határidejét, ez magába foglalja a légvédelem, a drónok, a kiberhadviselés, a lőszer és más területek hiányosságainak pótlását.
Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images
Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel
Kiakadtak a milbloggerek.
Lezárultak a nyomozások az amerikai szuperfegyver botrányos közel-keleti kalandja után - Teljesen felkészületlenül indult bevetésre a világ legerősebb haditengerészete?
Karambol, baráti tűz, vízbe potyogó méregdrága vadászgépek, volt itt minden.
Brutális esőzések sújtják Athént, készültségbe helyezték a hatóságokat
Egy nap alatt 245 milliméternyi eső hullott.
Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin
Megjöttek a friss adatok.
Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke
A vállalat bevételének nagy része a NATO-megrendelésekből jön.
Hét jótanács, hogy ne szálljanak el egy építőipari beruházás költségei
CÉH zRt.: projektmenedzsment a költségcsökkentés szolgálatában.
Hétfőtől megvásárolhatóak a jövő évi autópálya-matricák, itt vannak az árak
Jön az az M1-matrica.
Az innováció segíthetne a gazdákon, de nincs nyitottság az újdonságokra
A halogatás a jellemző.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .