Városszéli monstrumok kellenek, hogy ne késsen a karácsonyi csomag

Az egyik legdinamikusabban növekvő iparág

"A következő 10 évben az online kereskedelem soha nem látott méreteket ölt majd, nem csak a fejlett országokban, hanem a feltörekvő piacokon is. A logisztika kiemelt szerepet kap ebben a fejlődésben, a megfelelő logisztikai megoldás ugyanis fontos versenyelőnyt biztosíthat a vállalatoknak: gyorsaságot, vagyis az áru kézbesítését már néhány órával a megrendelést követően, rugalmas opciókat a csomag átvételére vagy az áru visszaküldésére, de akár az adott vállalat kereskedelmi modelljére szabott egyedi logisztikai megoldást is." - mondta el a Portfolio megkereséséreNapjainkban a kereskedelmi forgalom mintegy 8 százaléka zajlik az online piactéren Európában. Ez az arány 2025-re a feltörekvő országokban a 30 százalékot, a fejlett országokban pedig akár a 40 százalékot is elérheti.

Az e-kereskedelem logisztikai hatásai

A technológiai fejlődésnek köszönhetően ugyanis a fogyasztók egyre szélesebb kínálatból elégíthetik ki növekvő igényeiket. Az online vásárlás terjedését segíti elő az is, hogy a fogyasztók egyre tudatosabbak, egyre szabadabb a nemzetközi kereskedelem és egyszerűbbé váltak a fizetési módok is. Bár pontos forgatókönyv nem létezik, annyi bizonyos, hogy a közeljövőben jelentősen felgyorsul a fogyasztói szokások és a nemzetközi kereskedelem változása, a logisztika szerepe felértékelődik és a logisztikai vállalatok a szállítási feladatok ellátása mellett egyre inkább tanácsadóvá is válnak."Az e-kereskedelmi szereplők várhatóan a jövőben is folytatják terjeszkedésüket Kelet-Európában Magyarország irányába, ami óriási potenciált jelent, de látni kell azt is, hogy az elérhető, megfelelő lokációjú fejlesztési területek száma véges, így egy-egy új szereplő megjelenése nagyon komoly versenyt fog generálni a fejlesztők között." - mondta elA bérleti díjak növekedése kézzel fogható volt az elmúlt évben, ami a jövőben is folytatódhat köszönhetően annak, hogy a telekárak és az építési költségek is tovább emelkedtek. A jelenlegi kihasználtság ösztönzőleg hat a spekulatív fejlesztésekre is. A közeljövőben arra számíthatunk, hogy esetleg egy-egy BTS (build to suit) projekt mellett marad még hely adott projekten belül spekulatív területnek, amit sikerül majd bérbeadni, mivel a kereslet az új építésű raktárak iránt nagyon megnövekedett. Hozamok tekintetében pedig további csökkenésre lehet számítani.

Az Amazon egyik raktára - Forrás: AFP, Andrew Yates

Globálisan erősödő piac

Egy e-kereskedelemmel foglalkozó cégnek a logisztika szempontjából is speciális igényei vannak. Mivel a késedelmes átadás komoly veszteségeket okozhat, ezért különösen fontos, hogy az épület a nap 24 órájában, az év 365 napján zavartalanul működjön, így az üzemeltetésnek is rendkívül fontos a szerepe.A Deutsche Post DHL 5 legnagyobb e-kereskedelmi piaca jelenleg Kína, USA, Egyesült Királyság, Japán és Németország, de a cég az online kereskedelem szempontjából jelentős potenciált lát Délkelet-Ázsia, Brazília, a Közel-Kelet és Afrika esetében is.Elmondható tehát, hogy az e-kereskedelem globális növekedése már most is számos iparágra van hatással, de a jövőben további szereplők működését is egyre jobban befolyásolja majd, éppen ezért a logisztikai ingatlanok piacának is fokozatosan alkalmazkodnia kell a kereskedelem modernebb formáihoz.