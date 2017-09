Vonzó hely Magyarország, de nincs, aki dolgozzon

Ügyvédi irodaként mi is tapasztaljuk az ingatlanpiac dinamikus bővülését, ez ugyanúgy igaz a kereskedelmi ingatlanok piacára is. A jogi tanácsadói piac élénken követi a folyamatokat.Elsősorban a tranzakciós tanácsadás száma növekedett az elmúlt időszakban, de természetesen a klasszikus tanácsadási területek, így a bérleti szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás igénye sem csökkent.

Dr. Schweizer Edina és Dr. Nádasdy Zoltán

A zöldmezős beruházásokat változatlanul elsősorban az autóiparban aktív piaci szereplők végzik, így az autóipari beszállítók, illetve az alkatrészgyártók igen változatos köre. Az utóbbi időben azonban megjelentek más iparágak szereplői is. Összeszerelő üzemek, szolgáltató központok (SSC-k), kutatási központok egyaránt szerepelnek a Magyarországra telepített beruházások között. Tekintettel arra, hogy ezen beruházások egyik legnagyobb kihívása az egyre fogyó munkaerő, ezért, - a kormányzati célokkal is összhangban - az új beruházások egyre inkább privát fejlesztésű technológiára települnek, illetve kutatás-fejlesztés tevékenységet végeznek.Az ipari zöldmezős beruházások terén Magyarország régiós viszonylatban kedvező helyzetben van: megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, a nagy beruházásokhoz állami támogatások érhetőek el gyors döntéshozatal útján és kedvező a társasági adó mértéke is. A legnagyobb probléma azonban a munkaerőpiacon az új munkaerő megtalálása, amely komoly kihívások elé állítja a beruházókat.Az alacsony kamatkörnyezet és a bankokra nehezedő hitelkihelyezési és profitnyomás miatt az ingatlanszektorban is a hitelezés intenzív bővülését tapasztaltuk az elmúlt években. A bankok a válságot megelőző évekre jellemző módon versengenek a jó megtérüléssel kecsegtető ingatlanprojektek finanszírozási lehetőségéért. A válság éveiben gyakori volt a hitelrestrukturálás és számos nem teljesítő hitelportfóliót értékesítettek. Ezzel szemben az utóbbi másfél évben robbanásszerűen megnőtt az új hitelkihelyezések száma és újra vannak az alacsony kamatkörnyezetet kihasználó refinanszírozási ügyletek.A versenyt növeli, hogy a finanszírozói oldalon, főleg határon átnyúló ügyletekben, a hagyományos banki szereplőkön kívül megjelentek a különböző alapok is. A hitelfelvevők is keresik a legelőnyösebb struktúrákat, például néhány befektető az ingatlanprojektjeit - elsősorban adózási okokból - befektetési alapba szervezte. Az erős hitelfelvevők a jogi dokumentáció szintjén is érvényesítik elképzeléseiket, például kedvezőbb hitelfedezeti arányt és kevesebb pénzügyi kötelezettségvállalást tudnak kitárgyalni maguknak a hitelszerződésben.