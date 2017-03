Budapest a TOP 10 befektetési célpont között!

A befektetők szerint az ingatlanok vásárlását fenyegető legnagyobb kihívást a rendelkezésre álló kínálat és az árazás jelenti ma Európában. Az első 10 legvonzóbb város közül kiesett tavaly óta Hamburg, Milánó és München, Párizs pedig az ötödik helyezett maradt, az ingatlanok agresszív árazása és a potenciális politikai kockázatok ellenére is. Ugyanekkor Oslo és Stockholm új belépő a top10-es listába, megerősítve a befektetők Skandinávia iránt érzett érdeklődését.

Bár a befektetők Londont nevezték meg a legvonzóbb városnak, a legvonzóbb ország az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) térségében 22 százalékkal továbbra is Németország, míg az Egyesült Királyság (20%) lett a második. Mindkét ország javított a tavalyi eredményéhez (17%, illetve 15%) képest, mert a befektetők értékelik a piacok magas likviditását és transzparenciáját. Skandinávia a tavalyi hetedik helyéről a szavazatok 10 százalékával bekerült az első háromba, amely eredmény nem is meglepő a tavalyi jelentős ingatlanbefektetési aktivitást tekintve.

A 2016-os év enyhe korrekciójával együtt is, a világon ma minden eddiginél nagyobb tőke keresi a helyét ingatlanban. Ez részben adódik az alternatív befektetési lehetőségek (különösen a kötvénypiac) alacsony hozamaiból, részben pedig az ingatlanpiac globalizálódásából, amire a cannes-i MIPIM rendezvény újra és újra rámutat. Ennek a két oknak a következményeként ma a határokon átnyúló befektetések térbeli struktúrája bonyolultabb, mint valaha.Vegyük például a német befektetőt, aki a magasabb hozam reményében hazáján kívül kívánja befektetni egy részét annak az óriási vagyonnak, ami a német háztartások megtakarításaiból az ingatlanalapoknál felhalmozódik. A verseny az ilyen befektetők figyelméért egyre több dimenzióban jelentkezik az országok és az eszközök között, amihez az ingatlanpiac transzparenciájának növekedése kétségkívül hozzájárul. Ma egy alapkezelő nem csak arról dönthet, hogy Frankfurtban vesz-e irodát vagy mondjuk Budapesten - ahol érdemben magasabb a megtérülés - hanem mérlegelheti kisebb nyugat-európai városok irodaházait is. Emellett mehet valamilyen egzotikus távoli országba, de iroda helyett nyugdíjas otthont vagy golfklubot is nézhet, vagy beszállhat egy átfogóbb városfejlesztési projektbe - mindezt a magasabb hozam reményében. Amikor a hazai hozamszintet értelmezzük, fontos tisztában lenni a lehetséges befektetések széles, globális palettájával.Ugyanakkor a magyar ingatlanbefektetési forgalom további növekedése mellet szól a befektetési politika azon triviális része, ami egyszerű automatizmusokon alapul. Magyarország megítélése óriásit javult az elmúlt években, illetve a hitelminősítők tavalyi felértékelése után a hazai ingatlanok automatikusan célpontjává váltak azon befektetőknek is, akik eddig pusztán azért nem vásárolhattak nálunk, mert a befektetési minősítés nem volt megfelelő. Amint ez az adminisztratív korlát elhárult, máris visszakerült Budapest a lehetséges választások közé.Összességében megnőtt a torta, így a kicsi szelet is nagyobb lett - mondhatnánk arra utalva, hogy nem feltétlenül a kétségkívül igen vonzó hazai fundamentumok csábítják most ide a befektetőket, hanem egyszerűen a bővebb globális likviditásból több csorog hazánkba is. Magyarország mint vonzó megtérüléssel kecsegtető célpont további növekedésre számíthat, ameddig a nemzetközi hangulat és befektetési kedv nem romlik - ennek pedig idén nyomát sem láttuk a MIPIM optimista kavalkádjában.