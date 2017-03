Luxusszálloda került Mészáros Lőrinc tulajdonába

A szállodát üzemeltető Accent Hotels-t 2010-ben bízta meg a CIB bank, miután megvásárolta eredeti tulajdonosától. A CIB tavaly júliusban jelentette be, hogy egy meg nem nevezett befektetőnek értékesíti a szállodát.

Forrás: andrassyrezidencia.accenthotels.com

Mészáros Lőrincnek nem ez az első érdekeltsége a térségben, a szálloda mellett borászatokat is vásárolt már korábban. A felcsúti gázszerelő vagyona tehát továbbra is hatalmas ütemben növekszik, tíz év alatt ezerszeres bővüléssel túlszárnyalja a Facebook vagy az Apple sikereit is. Mészáros csak tavaly 12 céget alapított vagy vásárolt bennük tulajdonrészt, így neki és közvetlen rokonainak a tulajdonában mostanra mintegy 30 cég van. A vállalkozó vagyona a 2006-os 6,8 millió forintról egy évtized alatt 12 milliárd forintra nőtt.