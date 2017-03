Nincs megállás - Hatalmas lehetőségek előtt a budapesti ingatlanpiac

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Lakás Konferencia 2017 A Portfolio által szervezett A Portfolio által szervezett Lakás Konferencia 2017 egyik kiemelt témájaként a hazai lakáspiac és az új építésű lakóparkok előtt álló lehetőségekkel és kihívásokkal foglalkozunk, részletezve az árak, a támogatások, a hitelek, a műszaki fejlődés lehetőségeit és irányait, illetve a szektort komolyan érintő munkaerőpiaci kihívásokat. A Portfolio LAKÁS 2017 kiállítás és vásár kísérőrendezvénye március 24-én kerül megrendezésre.

Az, hogy a hitelminősítők befektetésre ajánlott kategóriába sorolták Magyarországot, erősíti az ország lehetőségeit, így a kereslet és a kínálat összefüggésében az iroda és az ipari ingatlanok előtt is nagy jövő áll - mondta el. A mostani kedvező gazdasági helyzetnek a fejlesztők is örülnek, de a következő években nagy kihívást fog jelenteni az építőipari kapacitás pótlása, ami az árak alakulása mellett a határidők betartására is hatással lesz - tette hozzá. A szakértő szerint a kereskedelmi ingatlanok mellett a lakóingatlan fejlesztésben is van még potenciál, különösen az olyan helyeken, ahol kevés az elérhető szabad telek. A mostani fejlesztési boom mellett azonban hosszabb távon már óvatosnak kell lennünk.Magyarország a top tíz befektetésre ajánlott hely között van ma Európában, Budapest pedig Frankfurttal van egy csoportban, ami bíztató a következő időszakra nézve - hangsúlyozta. Az, hogy olyan hitelminősítők, mint a Moody's, a Standard and Poors, vagy a Fitch befektetésre ajánlják az országot erősíti a stabilitást, de az is igaz, hogy olyan külső tényezők, mint a Brexit is segítettek abban, hogy Magyarország kevésbé tűnjön kockázatos helynek. Míg a válság előtt a befektetők 60-70 százaléka Nyugat-Európából és az USA-ból érkezett, addig mostanra az amerikai és a hazai befektetők 50-60 százalékban uralják a piacot. Emellett erősödik a kelet-közép-európai régió országaiból érkező - pl. lengyel, cseh, szlovák - befektetők aránya is. Mivel egy magyar befektető esetében kevésbé jelent kockázatot, hogy hirtelen kivonja a pénzét az országból, ezért a magyar befektetők növekvő aránya is hozzájárul egy stabilabb piac kialakulásához.Politikai kockázat tekintetében Magyarország az utóbbi időben meglehetősen stabillá vált, de az olyan kiszámíthatatlan elemek, mint pl. a plázastop, vagy a vasárnapi boltbezárás árnyalja a korlátlan optimizmust - mondta elszerint Budapest új kereskedelmi és irodaközpontja a reptér közelében alakulhat ki, mivel más városokban általában a reptér bevezető útjai mentén vannak egybefüggő irodafolyosók, ezzel szemben Budapesten a Váci úton jött létre, így a reptér irányába még hatalmas fejlesztési potenciál van.Nagyon jelentős makroökonómiai fejlődés ment végbe Magyarországon az elmúlt pár évben, de az ingatlanpiac még mindig a legvonzóbb terület. A gazdasági helyzet a politikai kockázatok ellenére jó, de a fejlesztések időzítése nagyon fontos - emelte ki. A szakember szerint jövőre tovább emelkedhet a befektetési volumen, elérve a 2 milliárd eurót.