Nagy Márton belengette: új adócsökkentések jöhetnek

Készül az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv - jelezte közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután egyeztetést folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A tájékoztatásból kiderül, hogy több konkrét javaslat is felmerült a hazai cégek támogatása érdekében.

Az már korábban ismert volt, hogy a kormány új gazdaságpolitikai lépésekre készül, amivel a hazai vállalkozásokat céloznák. Azzal indokolja ezt a kormány, hogy az EU rossz vámmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal.

Pár nappal ezelőtt Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a kormány meg akarja védeni a munkahelyeket. Két akcióterv lesz, a nyári kormányülések valamelyikén döntéseket fog hozni a kormány.

Az előkészítő munka a jelek szerint elkezdődött az NGM-ben, ugyanis a tárcavezető hivatalos Facebook-posztjából kiderült, hogy ma délelőtt az MKIK-val tárgyalt. "Azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű" - írta a miniszter, aki a kamarával történt egyeztetést követően azt hangoztatja: a cél közös, meg kell védeni a munkahelyeket és a magyar vállalkozásokat.

Ennek szolgálatában az alábbi javaslatok merültek fel a találkozón ismertetése szerint:

Demján Sándor Program keretében megavalósuló és rendkívül népszerű 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel

keretében megavalósuló és rendkívül népszerű folytatása 20-50 milliárdos kerettel a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszköz hitelek esetében is

egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszköz hitelek esetében is az áfa alanyi adómentesség jelenlegi értékhatárának emelése

jelenlegi értékhatárának emelése a kisvállalati adó belépési és bennmaradási értékhatárának növelése

belépési és bennmaradási értékhatárának növelése az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának emelése

egyéni vállalkozók költséghányadának emelése a szociális hozzájárulási adóalap kedvezőbbé tétele

kedvezőbbé tétele a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása képzéssel és célzott tőkealappal

elterjesztésének és alkalmazásának támogatása képzéssel és célzott tőkealappal az adó- és adminisztrációs terhek további csökkentése

A Facebook-poszt alapján a hétfő délelőtti tárgyaláson jelen volt a minisztérium részéről:

Nagy Márton miniszter

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár

Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár

Besesek Botond adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár

A kamara részéről pedig:

Nagy Elek MKIK-elnök

Balog Ádám MKIK-alelnök

Síkfői Tamás, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnök

Kőkuti Attila, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnök

Pintér-Péntek Imre, Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnök

Csókay Ákos, MKIK főtitkár

Az nem újdonság, hogy a kormány nyitott az adócsökkentést sürgető javaslatokra. Nagy Márton pár héttel ezelőtti sajtóháttérbeszélgetésén jelezte, hogy a kormány adócsökkentésen is dolgozik. Ezt követően írtunk arról részletesen, hogy a jelenlegi nem túl kedvező költségvetés helyzetben mégis miből lehet fedezet az újabb fiskális lazításra és adókiengedésre. Várhatóan az EU által jóváhagyott védelmi klauzulából következő kiadási sor fokozatos feltöltése lesz a fedezet, ez pedig a Gazdaságfejlesztési Keret. Már a korábbi cikkünkben felvetettük, hogy általános és jelentős adónemet érintő könnyítés sem kizárt, főleg a 2026-os parlamenti választásokhoz közeledve. A kiélezett versenyben ugyanis a kormánypártokon nagy lesz a nyomás, hogy népszerűségnövelő gazdaságpolitikai intézkedéseket hozzanak (ami érzékenyen érintheti a költségvetést).

