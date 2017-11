Napelemet ingyenpénzből? Eljött a nagy lehetőség!

Átdolgozták a hatalmas pályázatot

, és a megítélt összegek 50-50%-ára támogatási előleg is kérhető. Mivel kisebb támogatási összegek is kérhetők, ezért a pályázat kiírói most már azzal számolnak, hogy több projekt is támogatást kaphat (eddig 1700-2800 db pályázattal számoltak, mostantól viszont 1700-3200 darabbal).

egyidejű igénybevétele kötelező. A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló aránynak eddig az 50%-ot kellett elérnie, a módosítás után már elég csak 30%-os arányt alátámasztani a projekt összes elszámolható költségén belül.

Lényeges változás továbbá, hogy eddig a műszaki elvárások között a fejlesztéssel érintett ingatlannál az volt a korlát, hogy 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezzen. Ezt jelentősen lazították, azaz már sokkal fiatalabb ingatlanokon is engedik a fejlesztést (2013. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel kell rendelkeznie az ingatlannak).

Van ennek egy párja is a központi régióra

Fontos, hogy erről a pályázatról még nem jelent meg hivatalos közlemény, hogy már befejeződött az átdolgozása. Így azt sem lehet tudni, hogy mikortól és mekkora keretre lehet majd újra benyújtani a támogatási igényeket, de nagyon valószínű, hogy ennek kommunikációja is rövidesen megtörténik.

Készülhetünk egy újabb nagy pályázatra

Fontos, hogy ez a pályázat csak vissza nem térítendő támogatást tartalmaz és a tervezet szerint csak jövő január 15-én nyílik meg, azaz azt követően, hogy a fenti kombinált hitel termék (GINOP-4.1.1-16) már bezárul.

A pályázat célja , hogy a kis- és középvállalkozásoknál a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése segítségével csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.

, hogy a kis- és középvállalkozásoknál a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése segítségével csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Az energiahatékonyság javítását egyrészt a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); másrészt a nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, harmadrészt a világítási rendszerek korszerűsítése, továbbá megújuló alapú villamosenergia-termelés révén kívánja elérni a felhívás kiírója.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1750 db. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 1,5 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti kiíró a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Egy minapi hivatalos pályázati közlemény szerint átdolgozták a július 20-án felfüggesztett "Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel" című ( GINOP 4.1.1-8.4.4-16 kódszámú ) felhívást ésA pályázat feltételrendszere szakmai meglátások szerint, így a nyári felfüggesztésig mindössze 271 projektjavaslat érkezett be az EPTK-rendszerbe 10,6 milliárd forintos támogatási igénnyel, miközben a pályázat keretösszege 91,53 milliárd forint (amiből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 59,45 Mrd Ft, a kölcsöné 32,08 Mrd Ft). Ez tehát azt jelenti, hogy ha minden támogatási igényt teljes keretösszeggel elfogadnának, még akkor is 81 milliárd forintnyi lekötetlen, azaz szabad keret maradt ebben a pályázatban.A mostani átdolgozás során végrehajtott módosításokról egy táblázatot is közzétett a pályázat kiírója ezen a linken ésAhogy más kombinált termékeknél, úgy ennél is, hogy nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékében (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására. Ez azt jelenti, hogy hiába utófinanszírozású a kombinált termék,a pályázat beadását követően (pl. minden energiahatékonysági fejlesztést teljesen végrehajtani), mert akkor nem lehet megkötni vele a támogatási szerződést.A fenti GINOP-pályázatra a támogatási igényeket csak a konvergencia régióban tervezett fejlesztésekre lehetett kérni az EPTK rendszeren keresztül, de van ennek a pályázatnak egy "párja", amely viszont a központi régióban tervezett fejlesztések támogatására szolgál. Ez a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú, a "Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel" című felhívás.Ezt szintén felfüggesztették a nyáron átdolgozás céljából, és a mostani állapot szerint a támogatás két "lábára" összesen 77 darab projekt keretébenEnnek fele tartalmaz hitelt és a másik fele vissza nem térítendő támogatást jelent. Mivel a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16-1 kiegészítő kódszámú pályázati konstrukcióra 5,88 milliárd forintnyi támogatást kértek 2 projekt keretében, ez gyanúsan egybeesik a teljes pályázati keret felével, így könnyen lehet, hogy ez a hitel "lábat" takarja. Ha ez így van, akkorA fentiektől függetlenül felbukkant a napokban a hivatalos pályázati oldalon egy további közlemény is, amely szerint elindult a "Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása" című (GINOP-4.1.2-17 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhívás tervezete ezen a linken érhető el és