Bréking: megvan a kormány brüsszeli megállapodása!

tavaly ősszel átírták az EU-támogatások itthoni kifizetésének néhány fontos szabályát (a 272/2014-es kormányrendeletet), ami az első fontos lépés volt a felfüggesztés elkerülésére

de közben Brüsszel felől a tél elejéig nem jött pénz és ezért kellett novemberben 800 milliárd forinttal megemelni a 2016-os költségvetési EU-támogatások előfinanszírozásával kapcsolatos fejezetét.

utóbbi lépés tette lehetővé a rendkívül nagy összegű, több mint 600 milliárd forintos decemberi uniós kifizetést Magyarországon

aztán a napokban az derült ki, hogy decemberben már egy jó adag (közel 600 millió eurónyi) támogatási számlát kiküldtek a magyar hatóságok Brüsszelbe és még karácsony előtt ennek nagy részét meg is kaptuk az EU-tól, sőt összesen immár 192 milliárd forintnyi támogatást meg is térített nekünk az EU.

a megállapodás megtörtént, ennek megfelelő válaszlevél került kiküldésre részükre 2016. december végén. A Bizottság viszontválasza (remélhetőleg a mi válaszaink hivatalos elfogadása) nem érkezett még meg. A megállapodásban szereplő feladatok egy részét már teljesítettük a 272/2014. Korm. rendelet őszi módosításával, más része pedig folyamatban van még.

Azt nem részletezte a Miniszterelnökség válasza, hogy milyen változtatásokat kell(ett) még meglépnünk az alku érdekében (a következő hetekben remélhetőleg megtudjuk majd a Közlönyből, illetve egyéb hivatalos jelzésből). Mindenesetre az, hogy a magyar kormány értelmezése szerint megvan a Bizottsággal a megállapodás, nagyon jó hír, mert így elhárulni látszik az összes EU-támogatásunk felfüggesztésének a veszélye, igaz meg kell még várnunk a brüsszeli írásos válaszlevelet. Mindenesetre a megállapodás megnyithatja az utat ahhoz, hogy a magyar hatóságok nagy tételben ki tudják küldeni az év elején az itthon már kifizetett számlákat Brüsszelbe és a testület a 60 napos határidővel ezeket szintén nagy tételben ki is fizesse nekünk.

Azt, hogy mégis milyen volumenű számlákról van szó, szintén megkaptuk a Miniszterelnökségtől.

a szállítói előleg összesen 137 Mrd Ft,

a támogatói előleg 1209 Mrd Ft,

a számlaalapú kifizetés 393 Mrd Ft volt.

Arról érdeklődtünk a Miniszterelnökség Sajtóosztályán, hogy hogyan áll a tavaly nyáron a gazdaságfejlesztési területen (GINOP) elvégzett uniós audit, amelyről ősszel elsőként írtuk meg , hogy kedvezőtlen esetben akár az összes EU-támogatásunk felfüggesztését is magával vonhatja (amíg a vitáink nem rendeződnek).Mindezek után a Miniszterelnökség azt válaszolta a GINOP audit állásával kapcsolatos kérdésünkre, hogy az Európai BizottsággalA válasz szerint 2016-ban összesen 1739 milliárd forintnyi, 2014-2020-as ciklushoz uniós támogatást fizettek ki a hatóságok itthon (részletes bontás alább), amelynek nagy részeAzt egyelőre nem tudjuk, hogy ezen számlák közül melyik tétel volt az, amelyet már ki is küldtek a hatóságok Brüsszelbe, sőt nagy részét már meg is térítette nekünk a Bizottság (nagy valószínűséggel az 1209 milliárd forintnyi számlaalapú kifizetés egy része volt ez).Tavaly egyébként összesen, hogy a fent említett 1739 milliárdon felül további 248 milliárd forintot még a 2007-2013-as ciklushoz tartozó áthúzódó tételként fizettek ki, az alábbi táblázat szerint bontásban.