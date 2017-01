Csepreghy: az összes EU-pénzről döntést hozunk jövő tavaszig

A brit miniszterelnök beszéde egyenes következménye a brit népszavazás eredményének és lényegében az történik, ami prognosztizálható volt. A kérdés sokkal érdekesebb abból a szempontból, hogy ez mit jelent nekünk mint a kohéziós politika haszonélvezőinek. Ezt a kérdést azonban nem lehet különválasztani azoktól a magyar kormányzati ígéretektől, amelyeket megfogalmaztunk a 2014-20-as időszak különböző mérföldkövei kapcsán. Azt ugyanis láttuk, hogy előbb-utóbb fel fog merülni az a kérdés, hogy ha az egyik nettó befizető kilép az unióból hamarabb, mint ahogy az uniós költségvetési ciklus véget érne, akkor vajon lesz-e arra megfelelő politikai meggyőzőképesség a bent maradó többi nagy nettó befizető tagállamban, hogy a kohéziós politikában a britek kieső befizetését pótolják. Én nem látom ennek a politikai forgatókönyvnek a realitását.

Az elosztható 2014-2020-as források szűkülése miatt előállhat az a helyzet, hogy azok a tagállamok, amelyek gyorsan és közben hatékonyan tudják felhasználni a pénzeket, majd a ciklus végéről visszatekintve előnyösebb pozícióba kerülnek azokhoz képest, akik lassabban használják fel ezeket. Ebben ma Magyarország kiemelkedően jó pozícióban van akár a V4-ek összevetésében , akár az EU-28-ak összevetésében, hiszen az előbbi kategóriában az elsők, az utóbbiban pedig az első hatban vagyunk. A kormány tehát jól végzi a pályázatok gyors meghirdetésével és a források gyors lekötésével kapcsolatos házi feladatait, és ez vezet a gyors kifizetésekhez is.Most a 7 évre szóló pályázati keret közel 90 százalékára meghirdettük már a pályázatokat, azaz azt a tavaly elhangzott ígéretet, hogy 2017 nyaráig minden kiírás meg fog jelenni, hamarabb, reálisan már 2017 tavaszára teljesíteni tudjuk. 2018 tavaszára pedig be fogjuk fejezni a teljes forráslekötést, azaz addigra döntés születik minden pályázaton a nyertesekről. A jelenlegi kormány politikai mandátumának végére tehát tudni fogjuk, hogy a Magyarország rendelkezésére álló fejlesztési kereteket mely projektekre lehet felhasználni.Erre az évre még nem fogadta el a végleges munkatervet a kormány, de biztosan 2000-3000 milliárd forint közötti kifizetési tervszámról beszélünk 2017-re. Lázár miniszter úr az egyik minapi Kormányinfón 2200 és 2700 milliárd forint közötti megcélzott összegről beszélt.2018-ban is nagyon magas lehet a kifizetett összeg, de még semmilyen számszerű cél nincs és abból kiindulva, hogy vannak 3-4 éves megvalósítású projektek is, reálisan a teljes keret kifizetése majd csak 2020-21-re várható.Vannak javaslataink, hogy ezt hogyan lehet kezelni. Gondolkozunk azon is, hogy azok a projektek, amelyek láthatóan túlnyúlnak a britek kilépési pontján, azoknak a túlnyúló időszakának a finanszírozását hogyan tudjuk megoldani más forrásokból. De ahhoz, hogy ezt a kérdést egyáltalán fel lehessen tenni, el kell végezni az ezt megelőző feladatokat: a teljes keretre a pályázatok kiírását és a teljes forráslekötést. Ez a két házi feladata van a fejlesztéspolitikai rendszernek erre az évre egy nagyon ambiciózus kifizetési célszám mellett. Ma már senkiben nem merül fel kérdésként, hogy ha Magyarország a fejlesztéspolitika terén vállal valamit, azt tudja teljesíteni. Eddig 5-6 olyan világvége-hangulatot prognosztizáló jóslattal találkoztam, amiből egy sem jött be, és idén is teljesíteni fogjuk a véglegesítésre váró célszámot.

Igen, valóban 1987 milliárdos volt 2016-ban a kifizetés, ami két tételből állt. A 2007-2013-as ciklusra jutó pénzekből volt még egy 248 milliárdos kifizetés és erre jött rá az 1739 milliárd forintnyi 2014-2020-as kifizetés. Tavaly decemberben több mint 600 milliárd forint volt az új ciklus keretéből a kifizetés.A vidékfejlesztés kivételével mindegyik fejlesztéspolitikai terület kap ilyen céljuttatást a negyedik negyedévre, mert teljesítették az előírt számokat. Tegyük hozzá, hogy ez csak részben a vidékfejlesztési államtitkárság sara, mert volt azon a területen egy intézményrendszeri átalakítás az MVH megszüntetésével, amit a gazdák - nem ok nélkül - ÁVH-nak is szoktak nevezni. Ma egyetlen világos kifizető rendszere van az államnak a vidékfejlesztés terén és azok a borúlátó jóslatok, amiket az MVH megszüntetésekor lehetett hallani, nem jöttek be. A vidékfejlesztési kifizetések egyébként általában az év elején lassan indulnak, de tavasztól itt is exponenciálisan felpörgő kifizetésre lehet számítani és ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy a miniszter úr által jelzett minimálisan 2200 milliárdos kifizetés teljesüljön. Ismerve az ő ambícióit a kifizetési számokra, szerintem a felső határ közelében leszünk.Csak arról tudok beszélni, ami a Miniszterelnökségen dolgozó kollégákat érinti: a második negyedévi kifizetési teljesítmény alapján 207 millió, a harmadik negyedév végi mérési pont alapján pedig további 291 millió forintnyi céljuttatást fizettünk ki az érintett dolgozóknak.Itt komoly és mondhatni unortodox megoldásra készül miniszter úr. Az ő elképzelése alapján lehetőséget kapnak a kollégák az anyagi gyarapodás útján, de ezért cserébe sokkal többet várunk el a közjó előmozdítása útján.

Valóban ilyen tervek keringenek, de a végleges keretek bejelentését meghagynám miniszter úrnak. Azt viszont hozzáteszem: kevés olyan terület van az államigazgatásban - és a fejlesztéspolitika ezek közé tartozik -, amelyről az állampolgárok és még a politikai ellenzék sem kérdőjelezi meg azt, hogy az országnak stratégiai érdeke fűződik ahhoz, hogy ott hogyan folyik a munka. Persze más területek is fontosak, de más szakpolitikák motorjában mégis csak a fejlesztéspolitika az üzemanyag. Pont ezért ezt a teljesítményt senki nem kritizálja, inkább csak abból fakad a kritika, hogy más területen miért nincs ilyen juttatás. Az ország érdekében a fejlesztéspolitika terén olyan munkát kell elvégezni, ami alapján ennek a juttatásnak az indokoltságát a társadalom nagy része és a szakmai közvélemény is elfogadja. Hangsúlyozom, hogy van egy limit, amit el kell végezni a fizetésért, és az e feletti teljesítményről beszélünk annak kapcsán, hogy valaki jogosulttá válik-e prémiumra, vagy sem.Sok tanulság volt az MNB alelnökének előadásában, ami a fejlesztéspolitika szempontjából abszolút megfontolandó, de én pont nem a devizatartalék alakulás kapcsán vonnám le azt a következtetést, hogy változtatni kell a fejlesztéspolitikán, hanem azon, hogy milyen fejlesztéseket támogatunk és milyeneket nem. A kkv-k uniós forrásoktól való függősége kapcsán az az első számú kérdés: hagyjunk-e ezen a lélegeztető gépen keresztül túlélni egyes cégeket vagy projekteket, vagy sem. Ebben abszolút konzekvens döntés van, hogy nem, és ezt a piac is beárazta.Az egész témakör kapcsán az is jó, hogy a kormányzati gazdaságpolitika és a jegybanki monetáris politika valóban elkülönül egymástól. Mert két eltérő szempontrendszerből nézzük a dolgokat. Nekünk gazdaságpolitikát kell csinálni a gazdasági növekedés érdekében, a monetáris politikát gondozóknak pedig van egy másik célrendszerük. Mind a kettő a nemzeti gazdasági szuverenitás irányába mutat, de más-más eszközrendszerrel, és kétségkívül a kettő hat egymásra. Nekünk az a feladatunk, hogy olyan szereplőket sikerüljön megerősíteni - itt 50-100 ezer vállalkozásról beszélünk, hiszen ennyi potenciális kedvezményezettje lesz ezeknek a fejlesztéseknek -, akik utána tőkeellátottság és technológiai fejlettség tekintetében a nemzetközi piacra lépésre vagy a belpiacokon nemzetközi szereplőkkel való versenyre alkalmasak.

Ez egy valós veszély, de azt gondolom, hogy a magyar vállalkozásokat már nyugodtan be lehet dobni a mélyvízbe, igaz, fontos, hogy legyen a közelben néhány mentőcsónak, hogy ha elsüllyednének, annak ne legyenek tragikus következményei. A vissza nem térítendő EU-forrásokról való átállás nem megy egyik napról a másikra. Az, ami a magyar gazdaság szerkezetéből, a résztvevők mentalitásából, felkészültségéből, tőkehátteréből hiányzott 2010-ig, azt nem lehetett 6 év alatt megváltoztatni. Ezzel együtt az fontos, hogy Magyarországon ma a hitelezés rendben van, azaz nincs olyan projekt, amihez ne lehetne a projekt kockázatától függően kisebb vagy nagyobb kamatterhek mellett beruházási hitelhez jutni.Valóban igaz azonban az is, hogy a tőkeháttér kérdését még mindig nem sikerült rendezni, de ebben sokat segítettek az elmúlt években a vissza nem térítendő EU-források is. Mivel ezek szerepe várhatóan háttérbe szorul, és a fenntartható projektekre is törekedni kell, ezért el kell tolni a vállalati kört a visszatérítendő források, illetve a kombinált termékek irányába. Ez a munka már jóval túlmutat a fejlesztéspolitikai eszközrendszeren, de ettől még a munkát el kell kezdeni, és láthatóan van közös gondolkodás az ügyben például a kamarákkal is.Visszatérve az eredeti kérdésre: a jegybanki szempontok fontosak, de ezzel együtt olyan alapfeltevéseket kell tudni megválaszolni, hogy hogyan lesz tőkeerős a magyar vállalkozás, hogyan lesz technológiailag fejlett, és hogyan lesz kooperációra kész. Ha ez a három megvan, utána el lehet indulni abba az irányba, hogy a regionális versenyben is egyre erősebb magyar szereplők tudjanak egyre nagyobb számban megjelenni. A 2007-2013-as uniós forrásfelhasználási tapasztalatokról szóló KPMG-anyag, ami lassan elkészül, pont azért kerül a parlament elé nyílt vita keretében, hogy ezeket a tanulságokat közösen lehessen levonni. Készülünk arra, hogy 2018-ban elszámolunk a választóknak, hogy azzal a felhatalmazással, amit 2014-ben kaptunk, hogyan tudtunk élni. Abból a szempontból is jelentős lesz a 2018-as választás, hogy ott a 2014-2020-as EU-s fejlesztési szakasz kvázi félidejénél leszünk, mert a ciklus valójában 2023-ig tart.Az állami projektértékelői rendszer tekintetében a kiválasztási szempontrendszer volt a fő kérdés, azaz ki és milyen módszerrel jelölheti ki értékelési munkára az értékelőket. Azt nem kérdőjelezi meg Brüsszel, hogy többek között a politikai támadások kezelésének is az eszköze az, hogy teljesen új alapokra helyeztük a projektértékelési rendszert. Abba a problémába futottunk ugyanakkor bele, hogy ez a transzparencia érdekében újjászervezett értékelői rendszer sérti-e az Irányító Hatóságok integritását, független döntéshozatalát, vagy sem. Ebben a kérdésben Brüsszelnek volt határozott álláspontja, és mi ha ilyet látunk, akkor mindig azt mondjuk, hogy csak olyan célok érdekében vitázunk velük, amikor van mit nyerni. Presztízsvitákat nem folytatunk. Így tehát ha Brüsszelnek jobban tetszik, hogy az IH hatáskörébe tartozik az értékelők kiválasztása, akkor legyen így. A játék kedvéért nem vitázunk, van a magyar kormánynak elég feladata.A másik vitapont, a szállítói előleg kérdése valóban érdemi vita, és itt vannak még nyitott fejezetek, de a vége felé járunk ennek a kérdésnek is. Ebben a témában Brüsszelnek meg kell értenie azt, hogy hiába van Magyarországon már megfelelő hitelezési gyakorlat, a magyar vállalkozások tőkehelyzetéből fakadóan mégsem tudnak olyan szinten hitelekhez jutni, mint amit indokolttá tenne az általuk EU-s pénzből induló fejlesztés. És ha ezt nem tudják megtenni, akkor a magyar kormánynak igenis kötelessége magasabb kockázatközösséget vállalni a vállalkozókkal a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés érdekében. Itt van tétje annak, hogy miben enged Brüsszel.Végső soron a magyar költségvetés kockázatáról beszélünk, mert Brüsszel bizonyos mértéken túl csak teljesítésalapú számlákat fizet ki. Ha tíz vállalkozásból egy megpróbálja ellopni a szállítói előleggel megkapott pénzt teljesítés nélkül, akkor ezt a büntetőjog eszközeivel kell szankcionálni. A másik kilencet viszont nem szabad elzárni a projekt megkezdését segítő szállítói előleg lehetőségétől. Minden eszközt meg kell adni annak érdekében, hogy azok a vállalkozások, amelyek fejleszteni akarnak, hároméves fejlesztéseket két év alatt, négyéves fejlesztéseket három év alatt hajtsanak végre, mert ahogy az imént beszéltük, a makrogazdasági kilátások abba az irányba mutatnak, hogy nem tudjuk, mi lesz a 2014-2020-as ciklus végén. Azt a pénzt viszont, amit már kifizettünk és követelésként beállítottunk az EU-s kasszával szemben, már nem vehetik el. Ha gyorsabbak vagyunk, akkor a végén, amikor meghúzzák a végső egyenlegét a munkának, előnyösebb helyzetbe kerülhetünk azoknál, mint akik lassabban haladtak.

2016 végéig az 1739 milliárd forintnyi 2014-2020-as uniós kifizetésből mindössze 137 milliárd forintnyi volt a szállítói előlegként kifizetett tétel.Igen, de szignifikáns változás lesz idén, hiszen éppen az előleg nyomán sok projekt megvalósítása elindul, így a számlák mögött is egyre több helyen már teljesítés is lesz.Nyitottak vagyunk minden megoldásra, de csak olyat tudunk elfogadni, amelyik figyelembe veszi a magyar vállalkozások érdekeit. Annál a finanszírozási forrásnál, amit a magyar vállalkozások nem tudnak a piacon elérni, vagy csak nagyon jelentős teher mellett, ott az államnak helyt kell tudni állnia. Hogy ez a helytállás szállítói előleg formájában valósul meg, vagy másként, az lehet vita tárgya. Itt küzdünk egy megoldásért, de ha Brüsszel tud erre egy jobb megoldást, akkor arra is nyitottak vagyunk.Igen. De tegyük hozzá, hogy ezt a szabályt az Európai Bizottság hagyta jóvá. Mi azt akarjuk megértetni Brüsszellel, megkérdőjelezve a kritikájuk megalapozottságát, hogy nézzük meg, mi történt 2004 óta. Azt látjuk, hogy ezeknél az eseteknél sokkal alacsonyabb a visszaélés a pályázati forrásokkal, mint más pénzügyi konstrukcióknál. Tudomásul kell venni, hogy az államnak nagyobb kockázatot kell futnia. Nagyobb a hozadék is, ha ezt jól használja fel. És mivel a pályázati kiválasztási rendszer sokkal szigorúbb, mint korábban volt, a cégek, amelyek kaphatnak támogatást, sokkal szigorúbb szűrőn kell, hogy átmenjenek. Ez már önmagában csökkenti annak a kockázatát, hogy a csalárd forrásfelhasználás legyen az elsődleges szempont.A négy kategóriából most is a másodikban vagyunk, ami azt jelenti, hogy jól működik a rendszer, de kisebb módosításokra szorul. Ebben voltunk, és ebben is maradunk.

Tavaly 50 milliárd forintnyi hazai költségvetési támogatást fizettünk ki előkészítési munkálatokra 17 megyei jogú városnak, az idei költségvetésbe 152 milliárd forintnyi hazai forrás van betervezve. A Modern Városok Program teljes becsült költségigényénél most 2448 milliárd forintnál tartunk, és a program összes eleme várhatóan csak 2020-2021-re valósul meg.Amikor az 1500-1700 milliárdos prognózisról szó volt, akkor ebbe csak olyan projekteket tudtunk beleszámolni, amelyeket akkor már ismertünk. Több várossal is úgy írtuk alá a megállapodást, hogy voltak olyan fejlesztési igényeik, amelyek akkor még a tervezőasztalon sem léteztek, így még becsült költségük sem volt. Azóta viszont ezeknek az infrastrukturális beruházásoknak, illetve ipari parki fejlesztéseknek már látjuk a költségigényét, és részben ezért emelkedett a program mérete.A másik ok pedig az, hogy olyan típusú fejlesztési elképzelései is voltak a városoknak, amelyek nem voltak elszámolhatóak az EU-s keret terhére, de tavaly nyáron született egy kormányhatározat , amely előírta, hogy a Modern Városok Program keretében készülő projektek minél nagyobb arányát EU-s forrásokból kell megvalósítani. Így ezeket a projekteket átdolgoztuk, kiegészítettük, hogy az uniós kassza terhére legyenek elszámolhatóak. Ez is növelte a megvalósuló projektek költségét, de fontos, hogy nincs duplikáció: nincs olyan projekt, ami ugyanarra a projektelemre az EU-s kasszából is kap pénzt és a magyar költségvetésből is.Nagyjából háromötöde EU-s forrásból, kétötöde pedig a hazai költségvetés terhére. Van egy a Modern Városok Program támogatásairól döntő tárcaközi bizottság, amit én vezetek és ebben az NGM mint a költségvetésért felelős tárca, a Miniszterelnökség mint a Modern Városok Program végrehajtásáért felelős szaktárca és az adott program függvényében az éppen illetékes tárca - kulturálisnál az EMMI, infrastrukturális beruházásnál, ipari parknál az NFM - van jelen. Ők hozzák mindig az előterjesztést azokra a projektszakaszokra, amelyek már megfelelően elő vannak készítve, hogy hozzuk meg a támogatói döntést. Fontos tehát, hogy a pénzt szakaszokban adjuk oda a projekt előrehaladás alapján. A kormány honlapjára tavaly év végén felkerült támogatói döntések is éppen erről szóltak.

A 2002-es kormányváltást követő baloldali politikai kurzus legemblematikusabb beruházása volt a 4-es metró. Idáig nincs vita. Abban sincs vita, hogy a 13 éves uniós tagságunk legdrágább projektjéről, legnagyobb fejlesztéséről beszélünk, és a jelek szerint - na, ebben már vita van - a legkorruptabb ügyről is beszélünk. Amikor a projekt elindult, 200-250 milliárdra becsülték a költségét. Amikor befejeződött, a projektben érintett szerződések összértéke 452 milliárd forint volt.Az OLAF-vizsgálat - bármennyire is szeretné a baloldal ezt így értelmezni, ha nyilvánosságot kapnak ezek a dokumentumok, és ebben a kormány elkötelezett, akkor azt mindenki látni fogja, hogy nincs így - nem amiatt jelöl meg 166 milliárd forint valószínűsített kárt az európai és a magyar adófizetők felé, mert nem teljesültek az utaslétszámok, illetve elmaradt a dugódíj bevezetése, hanem konkrétan a büntető törvénykönyvben szankcionált visszaélések miatt. Azért sem állja meg a helyét a baloldali érvelés, mert az ilyen vállalások nemteljesülése miatti szankciókat csak akkor tudna megfogalmazni az EU, ha a klasszikus finanszírozási arány érvényesült volna, azaz 85%-ban EU-pénzből épült volna a metró és 15%-ban magyar költségvetési forrásból. Márpedig ennél a beruházásnál 50% alatti volt az EU-s rész, és ezért nem is kellett kötelező érvénnyel ilyen vállalásokat tenni az unió irányába. Ismerem a dokumentumot, ezért merem azt állítani, hogy megemlítésre kerül benne a várt és a teljesült utaslétszám közötti különbség, de nem ez az említett összeg oka.Azt mondja az EU, hogy 166 milliárd forintos kár érte az adófizetőket, ebből 76 milliárd az, ami visszakövetelés tárgya lehet, értelemszerűen a finanszírozási arány függvényében a hazai és az EU-s költségvetés vonatkozásában. A többiről azért nem fogalmaz meg állítást az anyag, mert az majd a Magyar Kormány feladata, hogy amennyiben igazolást nyer az OLAF-dokumentumban lévő gyanú, azt behajtsa az adott magánszemélyeken és cégeken. Az Európai Bizottságot hidegen hagyja, hogy a magyar költségvetés hogyan kezeli a saját kockázatát, ők csak az EU-s finanszírozás keretében biztosított forrás megfelelő részére fogalmaznak meg ajánlást, ez pedig a KÖZOP esetén a finanszírozott 76,6 milliárd forintra értendő.Ez az eljárásrend most is így van, csak ennél az ügynél az a helyzet, hogy nem szakmai vita van közöttünk, mint anno például az aszfaltügynél volt, amikor mi egy EU-s szabvány alkalmazása ellenére kaptunk volna bírságot, de ezt vitattuk és ez egy évekig tartó üggyé vált. Annál az ügynél nem azt mondja az EU, hogy a magyar szereplők elloptak bármennyi forrást, hanem azt, hogy szabálytalanul alkalmazott a Magyar Kormány bizonyos eljárásokat, és ezzel kizártunk bizonyos szereplőket a versenyből.Az OLAF anyagában név szerint benne van, hogy mely baloldali politikusok, mely baloldali politikához köthető üzletemberek, milyen típusú cégen keresztül milyen típusú forrásokat tulajdonítottak el. Komoly európai építőipari cégekről beszélünk, illetve olyan üzletemberekről és magánszemélyekről, akik beazonosíthatók. Ők lesznek azok, akiknek ha minden eljárás végigmegy, és az igazságszolgáltatás is kimondja, helyt kell állniuk az általuk okozott kárért.

Mivel nem a támogatás feltételeként megadott kötelező vállalások voltak ezek, ezért ezt nem gondolom. De láttunk már karón varjút, minden előfordulhat. Ez egy nyomozati jegyzőkönyv, megemlíti azt, hogy nem teljesültek ezek a vállalások, de ezek önerős vállalások voltak. Ezt szeretnék az érintett politikai és gazdasági vezetők összemosni a károkozással összefüggő bírság témájával. Ez a kérdés megoldódna akkor, ha ez a dokumentum nyilvános lehetne. Az OLAF nyomozati jelentések viszont más esetben sem nyilvánosak, ugyanakkor politikailag nagyon sok mindent tisztába tenne.A legutóbbi kormányülést követően Brüsszelben az Európai Bizottság melletti állandó magyar képviseletünk elkezdett tárgyalni arról az OLAF-fal és a Bizottsággal, hogy ezt miként lehet megtenni.