Megfenyegette a briteket Juncker - Ez óriási hír Magyarországnak!

Ez volt a veszély

Elkerülnék a britek miatti költségvetési lyukat

Amint azt a minap is körbejártuk: nagyon sok problémát és számos (lassabb forráslehívású) országnak forrásvesztést okozna, ha a britek a 2014-2020-as ciklusban (ami valójában az n+3-as szabály miatt 2023 végéig tart!) menetközben lépnének ki, mert a brit érdekek szerint a kilépés időpontjától már nem szeretnének befizetni az EU közös kasszájába (vagy legfeljebb annyit, hogy a kutatás-fejlesztési programokban továbbra is tudjanak pénzt elnyerni).Ha ugyanis a brit befizetés elmaradna (évente nettó értelemben kb. 12-14 milliárd euró, az éves büdzsé közel 10%-a), akkor azt vagy a németek-franciák kipótolják, vagy szűkül az elosztható keret és így a legrosszabb esetben Magyarország 800 milliárd forintot is bukhatott volna (a 7 évre szóló keretösszeg 10%-os elvesztése esetén).Ehhez képest a brit Telegraph hétfői információi szerint az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója február során arról egyeztetett az EU27 tagállamok képviselőivel: olyan tárgyalási stratégiát akarnak, hogy ha a britek például 2019-ben ki is lépnek, akkor is végig kifizettetik velük a most zajló uniós ciklus minden pénzügyi kötelezettségvállalását. Ezeket a kötelezettségeket ugyanis szabadon vállalták és a 7 éves keretköltségvetést kizárólag minden tagállam egybehangzó akarata mellett lehetne megváltoztatni.Ha a tervek szerint március végéig a britek aktiválják a kilépési klauzulát, akkor a szabályok szerint elvileg 2 év alatt lezajlanak a tárgyalások (csak a tagállamok egyhangú akarata mellett lehet kitolni a periódust), így valamikor 2019 tavaszán hivatalosan is megtörténne a kilépés. Így tehát ha az EU érvényesíteni tudná a tárgyalási stratégiáját, akkor a briteknek 2023 végéig, a pénzügyi ciklus valódi végéig folyamatosan kellene teljesíteni a befizetést, ami a Telegraph szerint 60 milliárd eurós nettó költséget okozna a briteknek (ez lenne az ún. Brexit-számla).Ezzel teljesen összhangban lévő "fenyegetést" fogalmazott meg ma a belga parlamentben Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, aki szintén arra figyelmeztetett, hogy amit a britek előre szabadon vállaltak, azt pénzügyi értelemben teljesíteni kell, azaz a kilépésnek "nagyon borsos" ára lesz. Juncker arra is célzott: ezzel most már a britek is tisztában vannak.A Bizottság elnöke arról sem kertelt, hogy milyenek lesznek a brit kilépési tárgyalások: ezeket nagyon keménynek nevezte és azt mondta, évek kellenek a britek EU-ból való kilépésének kereteit.További részletek hamarosan.