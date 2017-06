Orbánék ősszel megkaphatják a visszautasíthatatlan ajánlatot

Az EU és az eurózóna billegős helyzetéből az integráció mélyítésén keresztül vezet a kiút

Ez egy belső mag kialakulásához vezethet, és aki kimarad ebből, az a lemaradást/perifériára sodródást kockáztatja gazdasági értelemben és politikai érdekérvényesítő képességben is

Őszre kirajzolódhat, hogy milyen ösztönző (és retorziós) elemekből álló visszautasíthatatlan ajánlatot kaphat a régió, hogy vezesse be az eurót

Leghamarabb 2021-től lenne reális a pénzcserénk, azaz éppen akkortól, amikor elindulna a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus

Az eurózónával (azon belül?) kialakuló új mag segíthet Magyarországnak a globalizáció kihívásainak leküzdésében és pénzügyi védelmet, illetve anyagi ösztönzőket (EU-pénzek) is nyújthat

Ezzel együtt a monetáris szabadságot fel kellene adni, és az erősödő gazdasági koordináció a magyar reformterveket is lényeges korlátok közé terelheti

Magyarországnak az euróbevezetéshez szükséges gazdasági mutatók terén nem sok erőfeszítést kellene tennie, a lakosság többsége pedig európárti

Így a formálódó visszautasíthatatlan ajánlat elsősorban politikai síkon okozhat dilemmát Magyarországon

Ha eldöntjük, hogy bevezetjük az eurót, a 2025-ig terjedő nagy átalakítások első fázisát még "külső szemlélőként" nézzük végig, de a 2020-2025 közöttre vázolt változások aktív alakítói lehetünk.

Visszautasíthatatlan ajánlat - Maffiamódszer nélkül

Május 31-én Pierre Moscovici gazdasági és pénzügyi biztos egy uniós vitaindító anyag bemutatásakor azt mondta: ősszel visszautasíthatatlan ajánlatot készülnek tenni azoknak, akik már az EU tagjai, de az eurót még nem vezették be, mert azt szeretnék, hogy idővel mindenki legyen a fizetési övezet része. A félreértések elkerülése végett hozzátette: "Mi a Bizottságban nem maffia modell szerint működünk".

Június 9-én Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztos azt mondta egy budapesti eseményen: annak a jeleit látja, hogy "az eurózóna egyfajta központtá jelölődik ki", és "ez olyan gazdasági kényszereket eredményez, amely a tagállamok számára vonzóvá teszi a csatlakozást".

Ösztönző csomag - Nagy dilemmában a kormány

Egy nagy gazdasági és pénzügyi blokk hatékonyabban tud fellépni a globalizáció kihívásaival szemben és a blokk tagjai az egymás közötti kereskedelemben az árfolyamkockázattal sem szembesülnek. Mivel Magyarország a világ egyik legnyitottabb gazdasága, ezért ez a szempont kiemelten fontos.

Egy nagy fizetési övezet kellő véderőt tud adni baj esetén: konkrét gazdasági és pénzügyi stabilizáló eszközökkel tud segíteni például a bankbetéteseknek, vagy a munkanélkülieknek

Konkrét, a gazdasági fenntarthatóságot segítő célokra adna jelentős EU-pénzeket (ösztönzés), illetve bizonyos feltételek teljesítése esetén fizetnék ki a fejlesztési forrásokat (feltételekhez kötés).

Az eddiginél is látványosabban többsebességes EU képe azonban láthatóan komoly dilemma elé állítja például a magyar kormányt is, hiszen úgy tűnik, hogy aki kimarad, az a lemaradást, a perifériára sodródást kockáztatja gazdasági értelemben és politikai érdekérvényesítő képességben egyaránt:

Május közepén Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára azt mondta: "A kétsebességes Európával kapcsolatos magyar álláspont változatlan... alapvetően ez az Európai Unió végét jelentené".

Június közepén Orbán Viktor kormányfő a parlamentben egyrészt arra figyelmeztetett, hogy az Európai Bizottság által közzétett többféle vitaindító anyag (pl. a globalizációról szóló) alapján az EU át fog alakulni, másrészt azt is mondta: egyelőre még a kormány sem látja, hogy ez jó, vagy rossz lesz-e Magyarország számára. Az viszont biztosra mondta, hogy ősszel, a német választások után súlyos témákról komoly viták fognak zajlani, a következmények pedig hosszú távúak lesznek.

Kiket csábítanának be az eurózónába?

A vitaindító anyag az Európai Bizottság öt forgatókönyvéből a "többsebességes EU" szcenárióhoz áll legközelebb. Sajtóinformációk szerint maga az Európai Bizottság elnöke, az új francia elnök és a tavaszi megszólalások alapján a német kancellár is erre hajlik: ebben a szorosabb integrációra törekvők egy belső magot alkothatnak, a többiek pedig ki/lemaradhatnak. Ebből a 9-ből két tagállamnak, a dánoknak és az EU-ból is kilépni készülő briteknek joga van kimaradni az eurózónából (opt-out), a többiek a belépéskor vállalták, hogy országukat felkészítik az eurózónára és ezután belépnek. Határidő azonban erre nincs. A 2004-ben EU-taggá váló országok közül 340 millió ember napi szinten a saját országában is ezzel fizet. (Valójában a svédek helyzete sem tisztázott, hiszen ők népszavazással utasították el az eurót, így őket még annyira sem sürgeti senki, mint a többieket.)