Egy térkép, ami megmutatja, milyen közel van hozzád az első benzinkút

A benzinkút-lefedettség teljesnek mondható, hiszen az úthálózat több mint 75 százalékától 8 kilométeren belül elérhető egy benzinkút, és több mint 97 százalékos azon útszakaszok aránya, ahol az üzemanyagtöltő állomás távolsága nem több 16 kilométernél - állapítja meg a Lechner Tudásközpont. A magyar úthálózat azon pontja, ahonnan a legtöbbet kell benzinkútig autózni, az Északi-középhegységben, a Gömör-Tornai-karszt területén fekvő Tornaszentjakab külterületén található, közel a szlovák határhoz. Amennyiben pont itt fogyna el az üzemanyagunk, akkor több mint 37 kilométert kellene gyalogolnunk az első töltőállomásig. Elméletileg ez a lefedettség a jóval kisebb hatótávolságú elektromos autóknál is elégséges. A fejlesztők szerint az elektromos töltőpontok kiépítése már el is kezdődött és érdekes lesz megfigyelni, hogy ez milyen módon alakítja majd át a jelenlegi benzinkúthálózatot. Az elektromos autók elterjedésével ugyanis valószínűleg hasonló sűrűsödési folyamat zajlik majd le az elektromos töltőpontok esetében is.

Forrás: Lechner Nonprofit Kft.

A töltőállomások pontos térképi ábrázolása és a távolságszámítás a Lechner Tudásközpont az általa működtetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerben ( TeIR ) elérhető, a GeoX Kft. által készített helyadatbázis felhasználásával készült. Az adatbázis 2015-ben 1701 benzinkutat tartalmazott (nem szerepelnek benne a zárt területeken, például ipari parkokban elhelyezkedő, illetve a céghálózathoz nem tartozó benzinkutak). A készítők az úthálózatból csak az autóval járható, burkolt utakat vették figyelembe.1991-ben Magyarországon még alig több mint 1000 benzinkút működött, miután azonban számuk öt év alatt megduplázódott, 1996-ban már 2175 darab töltőállomás volt elérhető az országban. Azóta viszont nem változott számottevően a kutak száma: 2015-ben például 2146 töltőállomást tartottak nyilván. Vagyis a rendszerváltást követő intenzív felfutási időszak után stagnálás tapasztalható a kutak számában - állapítja meg az adatokat elemezve a Lechner Tudásközpont.A TeIR-ből szintén lekérdezhető személygépkocsi-adatokat megvizsgálva az állomány nagyjából egyenletes bővülése tapasztalható. 1990 után a gépkocsik számának növekedése nyilván a benzinkutak számának növekedését eredményezte, de fontos tényező volt a multinacionális cégek piacszerzése, a nagy forgalmú csomópontok "elfoglalása" is (1991-ben 2 015 455 db, 2015-ben pedig 3 196 856 db személygépkocsit tartottak nyilván az országban). A stagnálás pedig azzal magyarázható, hogy az 1990-es évek második felére a töltőállomások már lefedték az országos úthálózatot. Ezután a kutak száma nem emelkedett tovább, a növekvő igényeket valószínűleg egy belső átstrukturálódás, minőségi javulás és a benzinkutaknál lévő töltőpontok számának emelkedése kompenzálta.