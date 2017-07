Folytatódik az őrület: 50 ezer dollár lehet a Bitcoin

Egyre nagyobb a felhajtás a Bitcoin körül, néhány hete a Business Insider vezérigazgatója, Henry Blodget tett egy merész előrejelzést, szerinte a Bitcoin ára egy nap elérheti az 1 millió dollárt, majd a Goldman Sachs is elkezdte követni a szuperpénz árfolyamát, ők viszont már "csak" 4000 dolláros célárral rukkoltak elő.Most a Standpoint Research részvénypiaci elemzője, Ronnie Moas is elkezdte követni a kriptopénzek piacát, véleménye szerint a Bitcoin ára még az idén 5000 dollárig, míg a következő évtized során akár 25 - 50 ezer dollárig emelkedhet. Persze magyarázattal is szolgált, hogy mi okozhatja a további árfolyamemelkedést:Az elmúlt hónapok extrém árfolyamemelkedése után a Bitcoin piaci kapitalizációja továbbra is "mindössze" 40, míg az etheré 20 milliárd dollár. Ez pedig azt jelenti, hogy a kriptodevizák teljes piaci kapitalizációja csupán 1 százaléka az arany (8 ezer milliárd dollár) és 0,1 százaléka a részvények, és a készpénz piaci kapitalizációjának. Szerinte azonban az teljesen reális szcenárió, hogy a kriptopénzek 1 százalékos piaci részesedést szakítanak ki maguknak a részvények és a készpénz piaci részesedéséből, főként annak tekintetében, hogy a részvények árazása a mindenkori csúcs közelében mozog, így a befektetők alternatív lehetőségek után kutatnak. Ez pedig azt jelentené, hogy a most kriptopénzekbe fektetett 100 ezer dollár évekkel később akár 1 millió dollárt is érhet.A teljes képhez azért hozzá tartozik, hogy rengeteg kockázat van a kriptopénzekben (szabályozói környezet, hackertámadások stb), ezért a szakember nagyjából két opciót lát lehetségesnek: előbb utóbb vagy teljesen eltűnnek a digitális devizák, vagy ha nem, akkor egyre nagyobb és nagyobb piaci részesedést fognak szerezni maguknak. Moas egyébként vásárolt is magában Bitcoint, Ehtert és Litecoint, ezzel kapcsolatban pedig hozzátette, hogy megengedhet magának kis veszteséget, azt viszont nem bírná elviselni, ha a következő években tényelg több ezer százalékot szárnyal a kriptopénzek értéke, ő viszont kimaradt a buliból.