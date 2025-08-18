  • Megjelenítés
Bréking! Jöhet a szocho-csökkentés
Bréking! Jöhet a szocho-csökkentés

Az MKIK-val történt egyeztetés után a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának tagjaival tárgyalt Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán megjelent tájékoztatás szerint a VKF javaslatai között szerepel a szociális hozzájárulási adó csökkentése.

A miniszter azzal érvelt ezúttal is, hogy az EU által Amerikával megkötött kereskedelmi megállapodás hátrányos az ország növekedésére nézve. Szerinte ez a megállapodás

nemcsak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a 3 éves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít.

Lépnünk kell, pontosabban nekünk kell lépnünk, mert senki sem fogja helyettünk megvédeni a magyar ipart, a magyar munkahelyeket és a béremeléseket - folytatódik a miniszteri magyarázat.

A tájékoztatás szerint a munkaadók és a munkavállalók is úgy értékelik, hogy egy ilyen helyzetben nehezebb a minimálbér 2026-os jelentős, kétszámjegyű emelése.

A VKF ezért arra tett javaslatot, hogy

a szociális hozzájárulási adót a kormány 1 százalékponttal csökkentse

– ez nem egyszerű menet, tárgyalni fogunk róla, mert legalább 200 milliárd forintos adókönnyítést jelent - áll Nagy Márton posztjában.

A szocho-csökkentési javaslat nem érheti a közvéleményt teljesen derült égből villámcsapásként, az elmúlt hónapok kormányzati kommunikációjában megjelent ugyanis kétfajta vonal is, ami ezt vetítette előre. A mai MKIK-egyeztetésen, de már előtte is belengette az NGM, hogy adócsökkentésben gondolkodik, és láthatóan ezek egyike olyan, ami a magyar cégeket segítené közvetlenül. Másrészt az is hangsúlyossá vált az elmúlt hónapokban, hogy a 3 évre kötött bérmegállapodás jövő évi szakaszát jelentős kihívások övezik. A miniszter erről legutóbb részletesen július végén beszélt. Szerinte jogilag a megállapodás szövegéből nem következik a bérmegállapodás újratárgyalásának szükségessége, viszont közgazdasági értelemben szükséges lehet. Könnyen lehet, hogy az ősszel felpörgő bérmegállapodás-újratárgyalás során hangsúlyos szerepet kap az adócsökkentés (vállalkozásoknak szocho) annak érdekében, hogy a vállalkozások ki tudják termelni a munkatermelékenységet végül messze meghaladó mértékű béremelést. Azt korábban ugyanis Nagy Márton is kiemelte, hogy a béremelés növelése a gazdaság teljesítőképességétől függ. Már akkor jelezte sokatmondóan, hogy "a kormány meg fog adni minden segítséget ahhoz, hogy megvalósuljon a minél nagyobb minimálbéremelés jövőre".

Épp pár héttel ezelőtti cikkünkben mutattuk be, hogy a felek mit gondolnak a megállapodás esélyeiről.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási bajban a magyar dolgozók: lőttek a nagy béremelésnek, már leépítésekről suttognak

Emellett a VKF tagjai rögzítették, hogy a magyar munkahelyek az elsők, ezért a vendégmunkás kvóta szintjét nem szabad emelni, ahogy az országlista enyhítése is elfogadhatatlan számukra - olvasható a tárcavezető közleményében. Végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését és növeljük a béreket, 2027-re pedig el akarjuk érni, hogy a minimálbér a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát elérje - tették hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

