Bréking! Jöhet a szocho-csökkentés

A miniszter azzal érvelt ezúttal is, hogy az EU által Amerikával megkötött kereskedelmi megállapodás hátrányos az ország növekedésére nézve. Szerinte ez a megállapodás
nemcsak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a 3 éves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít.
Lépnünk kell, pontosabban nekünk kell lépnünk, mert senki sem fogja helyettünk megvédeni a magyar ipart, a magyar munkahelyeket és a béremeléseket - folytatódik a miniszteri magyarázat.
A tájékoztatás szerint a munkaadók és a munkavállalók is úgy értékelik, hogy egy ilyen helyzetben nehezebb a minimálbér 2026-os jelentős, kétszámjegyű emelése.
A VKF ezért arra tett javaslatot, hogy
a szociális hozzájárulási adót a kormány 1 százalékponttal csökkentse
– ez nem egyszerű menet, tárgyalni fogunk róla, mert legalább 200 milliárd forintos adókönnyítést jelent - áll Nagy Márton posztjában.
A szocho-csökkentési javaslat nem érheti a közvéleményt teljesen derült égből villámcsapásként, az elmúlt hónapok kormányzati kommunikációjában megjelent ugyanis kétfajta vonal is, ami ezt vetítette előre. A mai MKIK-egyeztetésen, de már előtte is belengette az NGM, hogy adócsökkentésben gondolkodik, és láthatóan ezek egyike olyan, ami a magyar cégeket segítené közvetlenül. Másrészt az is hangsúlyossá vált az elmúlt hónapokban, hogy a 3 évre kötött bérmegállapodás jövő évi szakaszát jelentős kihívások övezik. A miniszter erről legutóbb részletesen július végén beszélt. Szerinte jogilag a megállapodás szövegéből nem következik a bérmegállapodás újratárgyalásának szükségessége, viszont közgazdasági értelemben szükséges lehet. Könnyen lehet, hogy az ősszel felpörgő bérmegállapodás-újratárgyalás során hangsúlyos szerepet kap az adócsökkentés (vállalkozásoknak szocho) annak érdekében, hogy a vállalkozások ki tudják termelni a munkatermelékenységet végül messze meghaladó mértékű béremelést. Azt korábban ugyanis Nagy Márton is kiemelte, hogy a béremelés növelése a gazdaság teljesítőképességétől függ. Már akkor jelezte sokatmondóan, hogy "a kormány meg fog adni minden segítséget ahhoz, hogy megvalósuljon a minél nagyobb minimálbéremelés jövőre".
Épp pár héttel ezelőtti cikkünkben mutattuk be, hogy a felek mit gondolnak a megállapodás esélyeiről.
Emellett a VKF tagjai rögzítették, hogy a magyar munkahelyek az elsők, ezért a vendégmunkás kvóta szintjét nem szabad emelni, ahogy az országlista enyhítése is elfogadhatatlan számukra - olvasható a tárcavezető közleményében. Végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését és növeljük a béreket, 2027-re pedig el akarjuk érni, hogy a minimálbér a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát elérje - tették hozzá.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Elárulta az európai nagyhatalom, hogy hajlandó-e katonákat küldeni Ukrajnába a béke érdekében
A háború lezárását követően.
Itt a bejelentés: három másik államból is kap katonákat Trump példátlan missziója
Több száz fegyveresről van szó.
Sorsdöntő esemény lesz a héten, ami egy neves stratéga szerint akár 15 százalékos zuhanást is hozhat a tőzsdén
Nagyon nem mindegy, mit fog mondani Jerome Powell.
Hazatért Magyarországra Kapu Tibor: elmondta, mi vár rá a következő időszakban
A továbbiakban is az űrkutatás területén maradna.
Trump átvert mindenkit a vámokkal, most mi lesz?
Egyre frusztráltabbak a kereskedelmi partnerek.
Megkongatta a vészharangot az ukrán főparancsnok: új offenzívára készül Oroszország, zajlik a felkészülés
Nem rózsás a helyzet a frontvonalon.
Óriási meglepetés: egy pillanat alatt elolvadt az európai exporttöblet a vámháború miatt
A szakértők szerint a neheze még csak ezután jön.
Másfél éve nem volt ennyi elkölthető pénze a magyar kormánynak
Devizája pedig a válság kellős közepén.
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?