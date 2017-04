A németek épp most tiltották be a piramisjátékot, amely Magyarországon tombol

A magyar bankszektor, biztosítási szektor, pénzügyi IT-cégek, szabályozók, fintechek és insurtechek egy helyen, a Portfolio Pénzügyi IT 2017 konferenciáján, május 30-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

2017. február 17-én és 20-án a német pénzügyi felügyelet (BaFin) elrendelte az International Marketing Services GmbH (továbbiakban IMS) németországi aktív bankszámláinak befagyasztását, illetve elrendelte, hogy azonnali hatállyal szüntesse be és építse le engedély nélküli nemzetközi átutalási tevékenységét, amely során a cég "OneCoin" befektetők pénzét a OneCoin Ltd., dubaji holdingnak utalta.

Az ügy háttereként a BaFin közleményében leírja, hogy 2015 decembere és 2016 decembere között az IMS összesen 360 millió eurót gyűjtött a OneCoin Ltd dubaji holding javára, ebből nagyjából 29 millió eurót találtak a befagyasztott német számlákon.

Olaszország pénzügyi felügyelete december végén ideiglenesen betiltotta a OneCoint értékesítő cég, a One Network Services Ltd. tevékenységeit Olaszországban. Az itt lefolytatott - több bejelentés miatt elindított - vizsgálat ugyanis kiderítette, hogy oktatási csomagok 140 eurós megvásárlásáért cserébe "jelentős pénzügyi hozamot kínáltak, két éven belül 2800 eurót". Mint írják, az összegyűjtött adatok alapján egy piramisjátékról lehet szó, ezt pedig tiltják az olasz törvények.

A londoni pénzügyi felügyelet (FCA) tavaly szeptember végén adta ki hivatalos figyelmeztetését, melyben azt is megemlítik, hogy a londoni rendőrség is nyomozást folytat a céggel kapcsolatban.

A belga pénzügyi felügyelet tavaly augusztusban adott ki figyelmeztetést arról, hogy annak ellenére, hogy ezt állítják, az országban a hatóság és a helyi jegybank engedélye nélkül értékesítik a OneCoint.

A német BaFin tavaly nyáron szintén vizsgálatot indított, szerintük is piramisjáték gyanús esetről van szó. Mint írják, pénzért oktatócsomagokat lehet vásárolni, amelyek mellé OneCoinok járnak, de ezeket csak akkor lehet készpénzre váltani, ha újabb embereket szerveznek be maguk alá.

Kínában tavaly május végén 45,7 millió dollárnyi vagyont foglaltak le egy OneCoint értékesítő hálózatnál tartott razzia során, ez a OneCoin-szervezet összesen 91 millió dollárt nyúlt le kínai ügyfeleitől.

a OneCoin is amely látszólag kriptovalutába történő befektetést tesz lehetővé, valójában azonban kereskedni kizárólag a kibocsátó (egyben a tevékenységet szervező) által üzemeltetett zárt "tőzsdén" lehet. A rendszerbe magas hozamokat ígérve szerveznek az interneten keresztül új belépőket oly módon, hogy utóbbiak befizetéseiből a korábban csatlakozóknak jutalékot fizetnek.

Ez már nem a vészharang

331 millió eurónyi ügyfélpénz hagyta el Németországot, amely felett a német hatóságok végleg elveszítették a kontrollt.

Ha ez nem történne meg, úgy a felügyelet összesen 1,65 millió eurós bírsággal sújthatja a céget a tevékenység be nem szüntetése miatt. A felügyelet ezen túlmenően arra utasította a céget, hogy a még nála lévő ügyfélpénzeket haladéktalanul utalja vissza azoknak, akiktől a pénz érkezett (vagyis a OneCoin befektetőknek), ha azok olyan számlán parkolnak, amelyeket nem érint a befagyasztás.A OneCoin Ltd. dubaji holdingcég annak a nemzetközi hálózatnak a része, amely a OneCoin virtuális pénzt népszerűsíti (melyről azt állítják, hogy egy kriptopénz), és MLM formában értékesíti. A OneCoin ügyfelek az IMS különböző számláira utaltak pénzt, amelyet az IMS a OneCoin Ltd. javára Németországon kívüli számlákra utalt.Két héttel később, április 18-án aztán a BaFin egy újabb rendeletről adott ki közleményt, amelyben már nem csak az IMS tevékenységét, hanem a dubaji holding németországi tevékenységét is megtiltják. A felügyelet pedig mindezt azzal indokolja, hogy a OneCoin Ltd. részt vett az IMS engedély nélküli átutalási gyakorlatának kialakításában, működtetésében, és a tranzakciók elszámolásában, illetve az IMS részére átutalási utasításokat hagyott meg.Legutóbbi cikkünk megjelenése után a OneCoin hálózat magyar képviselői Facebook- és email-hadjáratot indítottak cikkünk ellen, ezért álljon itt egy kis emlékeztető a korábbi felügyeleti vizsgálatokról:Tavaly decemberben az MNB már másodszor figyelmeztetett arra, hogy Magyarországon is terjednek piramisjátékokhoz hasonló, a Bitcoin hírnevére építő konstrukciók. Mint akkor írták, ilyen konstrukcióA OneCoinnal kapcsolatba került olvasóinktól úgy tudjuk, hogy például tegnap este is tartottak Budapesten egy "nyilvános OneLife üzleti prezentációt és workshopot" (a terembérleti hozzájárulás fejenként 2000 forint volt), de ezen kívül szinte minden héten tartanak vidéki prezentációkat, és online, e-mailben és Facebookon keresztül is értékesítenek.A BaFin mostani két rendelete már nem csak egyszerűen megkongatta a vészharangot, vagyis nem csak figyelmeztetett, hogy kockázatos lehet OneCoinba fektetni. Hanem konkrétan betiltották a OneCoin értékesítését és a OneCoinokba fektetést intéző vállalat engedély nélküli tevékenységét.Természetesen legutóbbi cikkünk írásakor jeleztük az MNB-nek a OneCoinnal kapcsolatos észrevételeinket, de egyelőre úgy tudjuk, hogy konkrét (újabb) lépés még nem történt részükről az ügyben. Minket legalábbis nem tájékoztattak róla.