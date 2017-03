A világ egyik legnagyobb piramisjátéka szedi áldozatait Magyarországon

Piramisjáték?

a OneCoin is amely látszólag kriptovalutába történő befektetést tesz lehetővé, valójában azonban kereskedni kizárólag a kibocsátó (egyben a tevékenységet szervező) által üzemeltetett zárt "tőzsdén" lehet. A rendszerbe magas hozamokat ígérve szerveznek az interneten keresztül új belépőket oly módon, hogy utóbbiak befizetéseiből a korábban csatlakozóknak jutalékot fizetnek.

A pénzügyi felügyelet 2010. április 23-án piramisjáték szervezésének gyanúja miatt büntetőfeljelentést tett a nyomozó hatóságnál a OneCoin-t értékesítő internetes vállalkozás tevékenysége miatt.

A jegybanknak 2015. júniusi sajtóközleménye kibocsátásakor emellett arról is tudomása volt, hogy egy érintett ügyfél újabb büntetőfeljelentése nyomán kb. 2014 óta csalás, sikkasztás és piramisjáték szervezésének gyanújával is rendőrségi nyomozás folyik hivatalosan ismeretlen személlyel (az ügyfél jelzése szerint az adott értékesítő társasággal) szemben. Utóbbi eljárásban az MNB a rendelkezésére álló adatok nyújtásával együttműködött a nyomozó hatósággal.

Olaszország pénzügyi felügyelete december végén ideiglenesen betiltotta a OneCoint értékesítő cég, a One Network Services Ltd. tevékenységeit Olaszországban. Az itt lefolytatott - több bejelentés miatt elindított - vizsgálat ugyanis kiderítette, hogy oktatási csomagok 140 eurós megvásárlásáért cserébe "jelentős pénzügyi hozamot kínáltak, két éven belül 2800 eurót". Mint írják, az összegyűjtött adatok alapján egy piramisjátékról lehet szó, ezt pedig tiltják az olasz törvények.

A londoni pénzügyi felügyelet (FCA) tavaly szeptember végén adta ki hivatalos figyelmeztetését, melyben azt is megemlítik, hogy a londoni rendőrség is nyomozást folytat a céggel kapcsolatban.

A belga pénzügyi felügyelet tavaly augusztusban adott ki figyelmeztetést arról, hogy annak ellenére, hogy ezt állítják, az országban a hatóság és a helyi jegybank engedélye nélkül értékesítik a OneCoint.

A német BaFin tavaly nyáron szintén vizsgálatot indított, szerintük is piramisjáték gyanús esetről van szó. Mint írják, pénzért oktatócsomagokat lehet vásárolni, amelyek mellé OneCoinok járnak, de ezeket csak akkor lehet készpénzre váltani, ha újabb embereket szerveznek be maguk alá.

Kínában tavaly május végén 45,7 millió dollárnyi vagyont foglaltak le egy OneCoint értékesítő hálózatnál tartott razzia során, ez a OneCoin-szervezet összesen 91 millió dollárt nyúlt le kínai ügyfeleitől.

Például esetünkben az értékesítőnek állítása szerint több csomagja is van, és minimum 3-at ajánl vételre, mert (értelmezésünk szerint) így az új ügyfél által beszervezettek után 3-szoros pénz jár. (A kínált csomagokat lásd lent.) Ezután az ügyfél kap valamennyi OneCoint a számlájára. Ennek 60 százalékát elviekben máris ki lehet utalni egyből (?), de nem éri meg, hanem ehelyett az értékesítőtől kapott ajándékkupon-kódot kell használni, mert így a borsos utalási költséget meg lehet úszni.

Létezik egy webáruház (Dealshaker.com) is, ahol minden sokkal olcsóbb, ha OneCoinnal fizetsz (az nem derül ki, miért). Töredékáron lehet venni műszaki cikkeket, majd ezt csak tovább kell adni még mindig olcsón, így máris egy csomó pénzt ki lehet szedni a rendszerből - állítja az értékesítő.

De a cég tőzsdére készül, csak még nem jött össze az IPO, pedig addigra még sokkal magasabb lehet a OneCoin árfolyama, és majd publikusan is lehet vele kereskedni.

Magyarországon szinte már hagyománya van a piramisjátékoknak, és egyszerűen nem vagyunk képesek tanulni belőlük. Nincs kockázatmenetesen havi 5 százalékos hozam, de nincs heti 1 százalék sem, vagy évi 30 százalék garantáltan, plusz az alattunk lévők hozamának 10 százaléka, meg "tuti részvénypozik, amelyek a profi devizatraderek legjobb ügyleteit" követik le.De az egyszeri magyar emlékezete rövid, mégis mindig előkerül egy újabb piramisjáték, egy újabb Kun-Mediátora Marcsika, egy Cirmos, egy Fortress-ügy vagy a szintén piramisjátékba fulladó Quaestor-ügy. Amikor azonban ledőlnek a magyar piramisok, előkerülnek a külföldiek.Tavaly decemberben az MNB már másodszor figyelmeztetett arra, hogy Magyarországon is terjednek piramisjátékokhoz hasonló, a Bitcoin hírnevére építő konstrukciók. Mint akkor írták, ilyen konstrukcióMost is megkérdeztük az MNB felügyeleti részlegét az ügyben, részletes válaszukból több fontos új információt is megtudtunk. Mint írják:Az MNB mellett még egy sor külföldi felügyelet illetve hatóság is minimum gyanúsnak vagy egyenesen piramisjátéknak tartja a OneCoint. PéldáulA fentiekből jól látszik tehát, hogy egy hatalmas, nemzetközi hálózat épül és működik évek óta a világon, a hivatalos oldalukon 3 millió tagról írnak (persze ez simán lehet kamu). Mint olvasónktól megtudtuk, Magyarországon is van olyan "offline" ügynök, aki aktívan építi a OneCoin hálózatát. Egy olvasónkat február végén kereste meg a OneCoin hazai értékesítési hálózatának egyik tagja. Olvasónk részletesen is beszámolt arról, hogyan működik a beszervezés.Bár nehéz követni a OneCoin értékesítő logikáját, azért igyekszünk ezt strukturáltan leírni. Ők nem befektetést adnak el, hanem - mint fent is írtuk - oktatócsomagokat. Ez elvileg azért fontos, hogy ne befektetési szolgáltatásként tartsák őket számon, az értékesítésnél viszont mindvégig hozamról és profitról beszélnek. Minél nagyobb/több (értsd: drágább) csomagot veszel, annál nagyobbat nyersz majd a tuti befektetésen.

Forrás: OneLife.eu

Kriptopénz-szakértők sora állítja, hogy a OneCoin eddig soha és semmivel nem bizonyította, hogy bármennyi köze lenne a Bitcoinhoz vagy a blockchainhez. A OneCoin klasszikus piramisjátéknak tűnő sztorijábóból ugyanakkor a Bitcoin Satoshi Nakamotójára emlékeztető szuperagy sem hiányozhat, ő pedig nem más, mint az állítólag doktori címmel, oxfordi jogi diplomával rendelkező, korábban állítólag a McKinsey-nek, bankoknak, biztosítóknak és bulgária legnagyobb vagyonkezelőjének (CSIF) is dolgozó Dr. Ruja Ignatova. Ez a bolgár hölgy találta fel a OneCoin koncepcióját, ő a cég alapítója és vezérigazgatója.Csak hab a tortán, hogy a OneLife Network Ltd., vagyis a OneCoin sémát működtető cég egy belize-i székhelyszolgáltatónál van bejegyezve, és a Dealshakeren is olyan árukat találni, melyeknek árát nagyon nehéz lenne összehasonlítani, rengeteg a hamisítás-gyanús ruha és divatcikk.Mindezek után érdemes ezt a minőségi magyar kommentárral ellátott videót is megnézni, amely a klasszikus, aranysztenderd megszüntetős alapsztoriból hirtelen Bitcoin-történetbe csap át, de innen azon nyomban második generációs szuperpénzes mesébe torkollik, majd a OneCoin hihetetlen, elképesztően zseniális, mindenki pénzügyi gondjait megoldó és mindenkit gazdaggá tevő végkifejletig juthatunk el. Ezután mindenki döntse el maga, hogy a leadben feltett kérdésre - hogy a OneCoin piramisjáték-e - mi a válasz. Jó szórakozást!