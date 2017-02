Megfúrhatják a bankok a nagy uniós fintechszabályozást

ha a mostani formájában megy át a szabályozás az Európai Bankhatóságon, akkor a szabályozás nem fogja elérni eredeti célját.

Leginkább a kisebb fintech cégek üzleti modelljét teheti tönkre, ha a banki adatokhoz végül nem úgy férnek hozzá, ahogy az a PSD2 irányelv célkitűzésében szerepelt. A PSD2 egy uniós irányelv, amely a fizetési szolgáltatásokat hivatott szabályozni, és jelenleg az Európai Bankhatóság (EBA) dolgozik a véglegesítésén.Az irányelv több változást hoz az adatvédelem területén (azonosítási eljárások szigorodása, egységesítése), illetve az egyik legnagyobb újdonság, hogyEz azt jelenti, hogy például egy független személyes pénzügyi menedzsment (PFM) alkalmazás képes lesz egy ügyfél összes banknál vezetett számlájának információit egy appban kezelni, tehát az ügyfél banktól függetlenül is áttekintheti a teljes aktuális pénzügyi helyzetét. Ilyen és ehhez hasonló rengeteg ötlettel várják már a fintech cégek, hogy 2019 elején életbe lépjen a szabályozás, ez azonban nem csak pluszmunka a bankoknak, hanem az ügyfeleik lojalitását is féltik és új versenytársaktól is tartanak.Több fintech cég és európai parlamenti képviselő szerint azonban a bankok lobbierejüket kihasználva próbálják megfúrni a szabályozást, elsősorban a szigorú adatvédelmi elvárásokkal és a banki adatokhoz való hozzáférés folyamatának hátráltatásával. A Klarna, az egyik legnagyobb fizetésekkel foglalkozó európai fintech cégének vezére, Sebastian Siemiatkovszki szerintAhmed Badr, a GoCardless jogi vezetője pedig úgy véli, ha a bankok lobbizása sikeres lesz, akkor a bankok korlátozni tudják majd a hozzáférést az adatokhoz. Például egy napon belül csak bizonyos számú lekérdezés érkezhet be az egyenlegekről, ez pedig a fintech cégek üzleti modelljét teljesen tönkreteheti.Persze a bankok aggodalmát is meg lehet érteni, mivel az egyre gyakoribb online csalásoktól és visszaélésektől joggal tartanak.