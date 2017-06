Megtudtuk, mitől lesz drágább a budapesti e-jegyrendszer

az új utasforgalmi modell, forgalomszámlálási adatok és utasforgalmi szimulációk alapján, és az eredeti terv óta megváltozott építészeti, technikai, forgalmi változások miatt, növelni kell a beléptető kapuk számát: 16,3 százalékkal, 113 darab kapuval kell többet telepíteni.

a járművek száma és típusa folyamatosan változik, a projekt ez alapján is módosul,

az eredetileg tervezett 300 automata helyett 366 darabot kell integrálni,

3G helyett 4G technológiát alkalmaznak majd,

az M3-as metró felújítása miatt a munkálatok egy részét átütemezik, ami többletköltséget jelent.

a rendszert úgy tervezik, hogy egyéb közlekedési szolgáltatásokkal is kompatibilis legyen (Taxi, Mol Bubi, HoHo, P+R, Car sharing)

A projekt összköltsége így végül csak 2 százalékkal növekszik.

Jövőre várható az elektronikus jegyrendszer fokozatos elindítása Budapesten. Az utazási egyenleget a BKK központi rendszere tartja majd nyilván, a szolgáltatás ellenértékét a kártyához tartozó számláról fogják levonni - írtuk február elején.Már 2003-ban is a jegyrendszer reformját tervezték, majd 2013-ban Vitézy Dávid vezetésével vetette bele magát a BKK egy új, nemzetközi szinten is modernnek számító e-jegyrendszer bevezetésének előkészítésébe. Akkor 2016-ra becsülték a jegyrendszer indulását, most pedig 2018-ra (2018 végére lesz kész elvileg), de a korábbi tapasztalatok alapján azért ennek a becslésnek is jelentős kockázatai vannak.Egy mai közgyűlési előterjesztés (amely nyilvánosan még nem érhető el, de lapunk megszerezte) alapján az alábbi műszaki jellegű változások növelik a rendszer kiépítésének költségeit:A kivitelezési szerződés módosítása értelmében a főváros 3,16 milliárddal többet fizet a kivitelező cégnek a rendszer telepítésére, melyet a tartalék keretből finanszíroznak meg. Viszont az előterjesztés szerint módosulnak az üzemeltetési feltételek, amelytől a BKK 2 milliárdos költségcsökkentést vár.Ugyanakkor az üzemeltetési költségek csökkenésének jótékony hatását csak várhatóan 2023 júniusáig realizálják.