Most kiderül, melyik a legmenőbb gyár Magyarországon

Főleg a vállalat ismertségének növelésében játszott fontos szerepet a versenyen elért helyezés: számos későbbi vevő és partner vette fel velünk a kapcsolatot, de a munkaerőtoborzás hatékonyságát is növeli

A GyártásTrend technológiai magazin idén harmadszor hirdeti meg az Év Gyára versenyt, amelynek nyertesei egy évig viselhetik a címet. A gyártó- és feldolgozóipar szereplőinek ritkán van lehetőségük, hogy ilyen típusú szakmai versenyben megmérettessék magukat, ezért ez egyedi lehetőség.- mondta el a Portfolio-nak a tavalyi győztesek egyike,csomagolástechnikai Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.

A 3 milliárd forint nettó árbevétel kategóriában odaítélt Év Gyára 2016 díjat Vándor Ágnes, a PPH Media ügyvezetője adja át Varga Józsefnek, a nyertes Adualba Kft. ügyvezetőjének.

Mit tud az év gyára?

A pályázók között eddig minden évben szerepeltek kisebb, magyar tulajdonú családi vállalkozások, közepes méretű gyártók és nagy nemzetközi gyárak, nagyvállalatok gyártóegységei is.

Olyan vákuumformázott habtálcát fejlesztettünk, amelynek a célja a termékvédelem a szállításnál, például festett, fényezett, lakkozott alkatrészek esetében ez nagyon fontos az iparban. Nagyságrendileg néhány millió forintos beruházásról van szó, és a jövőben ennek a továbbfejlesztésével szeretnénk újdonságot bevezetni a világpiacon

Komoly ismertséget kaptak

Elsősorban a minőségi munkaerő megtalálása nehéz, épp ezért igyekszünk a munkakörülményeket is minél kedvezőbbé tenni. Úgy látom, hogy a fizetés mellett ez is rengeteget számít a munkavállalóknak

A díjat külön ítélik oda a 3 milliárd forint alatti, 3 és 10 milliárd forint közötti, és 10 milliárd forint feletti éves nettó árbevétellel rendelkező cégek legjobbjának. 9 kategóriában nevezhetnek a magyarországi üzemmel rendelkező vállalatok, és az nyerhet, amely több kategóriában a shortlistre kerül, és legalább egyben az első helyen végez.Tavaly a 3 milliárd forint alatti cégek között az "Innováció" kategória győztese volt az Adu Alba Kft., amely fából és műanyagból, ipari habokból készült csomagolóanyagok tervezésével, fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A 2003-ban alapított fehérvári családi vállalkozás 2015-ben beruházást valósított meg a termelési kapacitásának bővítése érdekében, de a díjat egy innovációnak köszönhetően nyerte el.- mondta el a tulajdonos-ügyvezető.A vállalat exportra is gyárt, főleg Ausztriába és Németországba, de nem titkolt célja az export fejlesztése, az Év Gyára díj által hozott ismertség ezen célok megvalósításához is hozzájárulhat. Varga József és üzlettársa, illetve feleségeelmondása szerint nem számítottak ekkora visszhangra:Nemcsak a vevőszerzésben segített, hogy a cég neve bekerült a köztudatba: a hatékonyabb munkaerőtoborzáshoz is hozzájárul, utóbbi ugyanis ahogy az ágazatban a legtöbb cégnek, az Adu Alba Kft.-nek is nehézséget jelent.- véli a tulajdonos, aki azt is hozzátette, hogy a tervek szerint hamarosan egyedi robotrendszerrel váltják le az embereket a raklapok összeszerelésnél (a nem műanyagos részlegen), mert erre különösen nehéz megfelelő munkaerőt találni. A hangsúly épp ezért hosszabb távon várhatóan eltolódik a gépgyártás és fejlesztés irányába az operatív gyártásból.