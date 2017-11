Végrehajtás alatt, új fordulat a legendás magyar cégnél

Végrehajtás

Mi jöhet most?

Azzal azonban a piaci érdeklődők sem számoltak, hogy a cég valós értékét jelentő védjegyek hirtelen kikerülnek a cégből.

Februárban elsőként írtuk meg , hogy a jelek szerint családi viszály robbant ki a Herbária Zrt.-nél, és egy januári közgyűlésen Soproni Tamás (apa) vezérigazgatót megfosztották minden tisztségétől, fia, Soproni Márton kezdeményezésére. Már akkor jól látható volt, hogy a vállalkozást a 90-es évektől felépítő Soproni Tamás elleni támadások komolyan érinthetik a céget és cég jövője körül a kérdőjelek azóta csak sokasodnak.A végrehajtást szeptember 15-én jegyezte be a cégbíróság a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint. A Soproni Márton (cégén keresztül birtokolt) 87%-os Herbária-részesedése a végrehajtási eljárásban lefoglalásra került, mert a korábban, közjegyző előtt kötött megállapodásban rögzített kötelezettségét Soproni Márton cége a Tano-Invest Kft. nem fizette meg. Értesüléseink szerint százmillió forint feletti követelésről van szó.Az elszámolás hátterében vélhetően a Herbária Zrt. korábbi tulajdonosai közötti jogvita állhat. A Tano-Invest Kft. állományában 1 fő dolgozik, évek óta nem rendelkezik árbevétellel, mérlegének eszköz oldalán messze a legnagyobb szerepet a befektetett pénzügyi eszközei képviselik. A legutóbbi, 2016-os adatok szerint a 311 millió forintos befektetett eszközből 302 millió forint kapcsolt vállalkozásban fennálló tartós részesedéshez köthető, feltehetőleg a Herbáriában fennálló közel 87%-os részesedéshez.Tudomásunk szerint a végrehajtási eljárásban készült foglalási jegyzőkönyv a Herbáriában fennálló tulajdonra terjed ki, az A, B és C sorozatú részvényekre is. A Tano-Invest Kft. képviseletében eljáró Soproni Márton megtámadta a végrehajtást és peres eljárást is indított a végrehajtás megakadályozása érdekében. A peres eljárás során nyilvános tárgyalás is sor került. Itt derült ki többek között, hogy Soproni Tamás egy 2014-ben, közjegyző előtt kötött megállapodás alapján indította el a végrehajtást. Ebben ugyanis az állt, hogy amennyiben az apát eltávolítják pozíciójából, akkor az szankciót von maga után. A családi viszály súlyosságát jól mutatja, hogy a felek között már több büntető eljárás van folyamatban, sőt a 2012-ben indult, a Herbária Zrt. többségi részvénycsomagjának megszerzésének körülményeit vizsgáló büntető eljárás sem zárult le. A büntetőeljárás folyamatban létére utaló bejegyzés a cégnyilvántartás adatai között fellelhető.A következő lépés az lehet, hogy a végrehajtás alá vont tulajdonrészt árverésre bocsátják.Információink szerint vannak olyan, múltja és márkaneve komoly értéket képviselhet.A cég értéke valójában a Herbária védjegyeiben rejlik, mert ezek biztosítják a cég által előállított termékek piacát. A védjegyek területén is lényeges, a piaci szereplők által nem várt változások történtek az elmúlt hónapokban. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett nyilvánosan hozzáférhető adatbázis szerint változott a Herbária védjegyeinek jogosultjainak személye. Jelenleg három gödöllői lakos a Herbária védjegyeinek védjegy-jogosultja, akiknek a címe megegyezik Soproni Márton címével. Ők azok, akik rendelkezhetnek a védjegyekkel, például arról, hogy kinek és milyen cégeknek adnak használati jogot. Ilyen használati jogot kapott a Herbária, határozott időre 2032-ig, de a nyilvántartásból nem ismerhető meg, hogy pontosan milyen feltételekkel.Megkeresésünkre a Herbária Zrt. igazgatóságának elnöke (Soproni Márton), aki egyben a többségi részvényes ügyvezetője is, nem nyilatkozott. Ugyanígy nem nyilatkozott Soproni Tamás sem, ő azonban annyit elmondott, hogy a folyamatban lévő eljárások miatt nem kíván nyilatkozni. A cég kisebbségi részvényesei is elzárkóztak a részletes nyilatkozattételtől. Érdeklődésünkre annyit azonban elárultak, hogy nem volt tudomásuk arról, hogy a védjegyekről a cég lemond, nem tuják, hogy a védjegyek milyen feltételek mellett kerültek ki a cég birtokából, ezzel kapcsolatban nem volt sem közgyűlés összehívva, sem ezzel kapcsolatos döntés nem született. Jelenleg több kisrészvényes is a társasághoz megküldött kérdéseinek megválaszolására vár. Ha nem kapnak megnyugtató választ, mivel a védjegyek "kivétele" a cégből súlyos értékvesztést jelent, így megfontolják a büntetőfeljelentés megtételét az ügyben. Ha ebben a kérdésben is büntető eljárás indul, az tovább mélyíti a társaság válságát.Mivel a védjegyek sorsa szorosan összefügg a cég piaci értékével, ezért ez meghatározza egyúttal a végrehajtás alá vont tulajdonrész iránti befektetői érdeklődést is. Kérdéseinkkel megkerestük a szabadalmi hivatalt, amint érkezik válasz kérdéseinkre, kiegészítjük cikkünket.A céginformációs adatokból az is kiolvasható, hogya vállalkozásnál. Júniusban a K&H Banknál nyitott számlát a cég a korábbi OTP-s időszak után. A Herbáriának Balmazújvárosban és Székkutason van üzeme, a nyilvántartásokból pedig kiolvasható, hogy a K&H a számlanyitást követően nem sokkal 400 milliós jelzálogjogot jegyzett be az ingatlanokra. Korábban az OTP Bank (szintén korábbi nyilvántartás alapján) a családi viszályt megelőzően ennek a hitelösszegnek a felét ítélte meg a cégnek, és más egyéb biztosítékokat is kért.

Egy munkás teásdobozokat pakol a Herbária Zrt. székkutasi gyógynövény-feldolgozó- és teaüzemének filterezőtermében 2014. október 8-án, ahol átadták az üzemben megvalósult fejlesztéseket. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Rosta Tibor

Érdekességek a beszámolóban

A legutóbbi éves jelentés számai alapján 2016-ban még minden rendben volt a cégnél, az árbevétel a korábbi évhez képest tovább nőtt, és részben javult az üzemi nyereség is. Ami rontotta viszont a képet az a pénzügyi műveletek eredménye, itt ugyanis volt egy 62 millió forint feletti értékvesztés a befektetett pénzügyi eszközök soron, a Vermona Investments Limited tartós saját tőke csökkenése miatt.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Herbária Zrt a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése, annak ellenére, hogy a korábbi, 2017. január 6-án visszahívott vezérigazgató megrendelésére a Patrol Group Kft. a Társaság székhelyére és a Budapest IV. kerület Ezred utcai raktárába a bejutást akadályozza.

A Tano-Invest Kft. iratai és számviteli nyilvántartásai a társaság székhelyén a 1135 Budapest Csata utca 27. szám alatt, a Herbária Zrt. irodáiban számítógépén, illetve annak szerverén találhatók. 2017. január 22. óta a Herbária Zrt. székhelyére történő bejutást a Patrol Group Kft. akadályozza, oda mind a Tano-Invest Kft., mind a Herbária Zrt. képviselőinek, illetve munkavállalóinak, mind az eljáró karhatalmi szervek bejutását akadályozzák, a helyszínen felvett ténytanúsítványok szerint. A 2000. évi C. Számviteli törvény 4.§ szerinti könyvviteli zárlat elkészítésére a fentiek miatt nem volt lehetőség, ezért jelen beszámoló adatait alátámasztó főkönyvi kivonat és mérlegleltár adatait a közvetett bizonyítékok (adóbevallások, banki kivonatok anyagok, számlamásolatok, partneri egyeztetések és levelezések korábbi analitikus nyilvántartások) alapján számviteli becsléssel állapítottuk meg.

A Herbária története több szálon fut egyszerre, de ezek közül is a legfontosabb, hogy mi lesz a védjegyek sorsa, hiszen ezek adják a cég valódi értékét. A végrehajtás alá vont és árverés előtt álló üzletrész iránti érdeklődés és így gyakorlatilag a cég jövője is ettől függ.

További érdekesség, hogy a Herbária és a többségi tulajdonos Tano-Invest éves beszámolója is kitér arra a bizonyos 2017. január 6-i napra. A Herbária jelentése így szól:A január 6-i közgyűlésen elfogadott napirendi pontokat (köztük Soproni Tamás visszahívását) azonban elsőfokon érvénytelenítették, ez az eljárás még másodfogon zajlik azonban.A főrészvényes, Tano-Invest Kft. kiegészítő mellékletében pedig ez áll:Az idei működési számokról egyelőre nincsenek nyilvános információk, azonban egy ilyen családi viszály nem szokott jót tenni egy cég gazdálkodásának. Kérdéseinkkel több csatornán is kerestük a céget, azonban megkeresésünkre nem érkezett semmilyen reakció.