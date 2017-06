Világhírű sikercég lett a magyar Steve Jobs találmányából

A magyar Steve Jobsot és Steve Wozniakot Lukács testvéreknek hívják

Lukács József öccsével, Endrével elhatározta, hogy a magyar fiatalok számára is megteremti az elérhető számítástechnika lehetőségét. A '70-es évek végén kisszövetkezeti formában megalapították cégüket, amely rövid időn belül a hazai számítástechnika hőskorának pionírja lett. A korabeli Apple- és Sinclair-modellekre reagáló gépek egy rákospalotai családi ház hátsó udvarán készültek. Az első HomeLab még nem volt piacérett, a másodikkal klubszinten lehetett találkozni, a harmadik- negyedik generációból pedig becslések szerint mintegy 1500 darab készülhetett. Bár egy egész generáció nőtt fel ezeken a gépeken, a termékek nem hoztak átütő sikert és hírnevet a szakújságírók által Lukács József öccsével, Endrével elhatározta, hogy a magyar fiatalok számára is megteremti az elérhető számítástechnika lehetőségét. A '70-es évek végén kisszövetkezeti formában megalapították cégüket, amely rövid időn belül a hazai számítástechnika hőskorának pionírja lett. A korabeli Apple- és Sinclair-modellekre reagáló gépek egy rákospalotai családi ház hátsó udvarán készültek. Az első HomeLab még nem volt piacérett, a másodikkal klubszinten lehetett találkozni, a harmadik- negyedik generációból pedig becslések szerint mintegy 1500 darab készülhetett. Bár egy egész generáció nőtt fel ezeken a gépeken, a termékek nem hoztak átütő sikert és hírnevet a szakújságírók által az Apple alapítóihoz hasonlított Lukácséknak

Amikor az informatikus összeül a diabetológus szomszéddal

Naponta tíz olyan amputációt végeznek Magyarországon, amikor cukorbetegség miatt kell valakinek levágni a lábát. A Magyar Diabetes Társaság adatai szerint jelenlegváltanak ki rendszeresen vércukorszint-csökkentő gyógyszereket, de a diabetesben szenvedők száma ennél jóval magasabb. Van, aki csak nem váltja ki a gyógyszerét, de durvánteszik azoknak a számát, akik nem is tudják, hogy betegek.Bár az elmúlt 15 évben hetven százalékkal nőtt a cukrosok száma, nem az utóbbi időkben vált népbetegséggé: már harminc éve is szedte áldozatait. Ez azonban az akkor céget alapító, aügyvezető igazgatóját nem különösebben foglalkoztatta. Vejével,- akit sokan a magyar Steve Jobs-nak neveznek - valamilyen elektronikában utazó vállalkozás beindításán mesterkedtek. "Az első kísérleti termékek közt volt olyan berendezés, amely a virágföldbe dugva jelezte, hogy szükség van-e locsolásra, de volt olyan is, amely gyerek- és felnőttpelenkáknál riasztott, ha azok viselés közben bepiszkolódtak" - mesélt a Portfolio-nak a cég szárnypróbálgatásairól a cégvezető.A jövedelmező piaci résre végül teljesen véletlenül a család balatoni nyaralójában találtak rá, amikor a szomszéd diabetológus beállított egy, az Egyesült Államokban éppen piacra dobott egyéni vércukormérővel. Mivel az akkori importkorlátozások miatt nem lehetett volna forgalmazni a mérőeszközt, felvetette, hogy azt nem lehetne-e itthon elérhető alapanyagokból gyártani. Lukács megvette az ötletet, és nem sokkal később elkészült az akkori magyar ipar helyzetét tükröző készülék. "Nagy volt, nehéz és csúnya, de volt egy nagy erénye: jól mért" - mondta az ügyvezető, így a diabetológus szakma mögé állt és bekerülhetett a társadalombiztosító által támogatott termékek közé.

A magyar számítástechnikai pionírjai: a nyilvánosságot kerülő testvérpár - állva Lukács József, ülve öccse, Endre - egy korai képen. Forrás: 77 Elektronika

Korábban a betegnek be kellett feküdnie a kórházba 4-5 napra, hogy a cukrát beállítsák, majd két napra rá, hogy kiengedték, megint felborult a szénhidrát háztartása

Ilyen mérőműszerrel akkor egész Európában csak két cég kísérletezett, világszinten is csak négy. A termék hamar népszerű lett külföldön is, ahogy a szakmában akkor mondták: Hegyeshalomtól keletre az egyetlen gyártó volt a magyar cég.

Az e-orvoslásra még várni kell

Az e-naplót hat éve helyezték üzembe, ingyenesen hozzáférhető és Bluetooth-szal mobilra is feltölthetőek az adatok. Bár számoltak vele, hogy ennek elfogadtatása körülményes lehet, azért ilyen rossz eredményekre nem számítottak. "Az országban ma hivatalosan 700 ezer diabéteszes van, de valójában a milliót is meghaladhatja a számuk, ennek ellenére eddig mindössze tízezren léptek be a rendszerbe. Arra számítottunk, hogy jellemzően a technológiában avatottabb fiatalok fogják használni, de inkább a 40-60 év közöttiek regisztrálnak. Az egyik probléma, hogy a rendszer csalhatatlan, a mérések eredményéből és a bevallott étrendből azonnal kiütközik, ha valami nem stimmel, így nem lehet letagadni, ha valaki nem tartotta be a diétát." - mondta Zettwitz. A másik, hogy bár az eredmények online hozzáférhetősége mind a beteg, mind az orvos dolgát megkönnyíthetné, egyelőre nincs olyan ösztönző a rendszerben, ami az orvost arra sarkallná, hogy online böngéssze az adatokat, és az alapján terápiát javasoljon, miközben a betegek ott toporognak a rendelőjében. "Mi hiszünk benne, hogy ez a jövő, de úgy tűnik lassabban jön el, mint gondoltuk." -tette hozzá az ügyvezető.

A vizeletvizsgáló még nagyobbat szólt

Ezzel a készülékkel a háziorvos két perc alatt meg tudja a 11 legfontosabb paramétert határozni és csak akkor küldi be a pácienst a kórházba, ha indokolt

- mutatott rá az egyéni vércukormérő forradalmi mivoltára Zettwitz, amivel napi szinten mérhették és annak megfelelően adagolhatták maguknak az inzulint az érintettek.Idén már a termék 67. generációja került piacra, az úgynevezett "beszélő" vércukormérő, amit a betegség miatt látássérült diabéteszeseknek fejlesztettek. Ez már 500 adatot képes tárolni, amihez az online vércukornaplónak köszönhetően az orvos is hozzáfér. Így a rendelőig sem kell elmenni, a kezelési javaslat online érkezhet.A vércukormérők első generációjaelven működött, vagyis a reagens csík, amire rácseppentették a vért, elszíneződött. Minél sötétebb színt kapott, annál több volt a cukor. A készülék tulajdonképpen nem csinált mást, mint ennek az elsötétítésnek a mértékét digitalizálta, számszerűsítette. A 77 Elektronikánál felismerték, hogy a vizeletvizsgálat is hasonló elven működik, csak egy lapkán nem egy csík van, hanem tizenegy, ami a vizelet legfontosabb paramétereit méri."Készítettünk egy prototípust, hogy egyáltalán működik-e e dolog és kiderült, hogy telitalálat. Bár olyan nagy laborkészülékek már voltak, amelyeken nedves kémiával mérték a vizelet különböző paramétereit, de olyan nem, amit mérete és egyszerű működési elve miatt egy háziorvos is használni tud." - mondta a cégvezető. A bevett eljárás ugyanis az, hogy a beteget el kell küldeni a laborba, ahova majd vissza kell menni az eredményért, aztán vissza az orvoshoz.- tette hozzá.

Zettwitz Sándor, a legújabb vércukormérőt beharangozó sajtótájékoztatón, idén májusban

Rengeteget fektetnek innovációba

Mivel azonban az orvosnak magának kell megvennie a készüléket, Magyarországon mindössze 50-60 darabot adtak el, ezzel szemben külföldön számottevő kereslet mutatkozott a termékre. A fejlesztést elvitték egy németországi szakkiállításra, ahol a - ma már svájci Roche gyógyszeripari csoporthoz tartozó - német Boehringer Mannheim vállalatnak meg is tetszett, és a cég neve alatt 60 ezer darabot adtak el világszerte. A hordozható kisgép mindenhol sikeres volt - például Japánban is - ahol a háziorvos gyakrabban jár házhoz. Egy mérés anyagköltsége 70-80 forintba kerül, így olcsón, helyben lehet szűrni a pácienseket.A cég nemcsak a kis gépek réspiacán tudott sikeres lenni, elkezdtek nagyobb laborgépeket is gyártani. "Az orvosok akkoriban a vizeletkémiát tartották nagyon fontosnak, de a vizeletben nagyon sok üledék is van, amit mikroszkóp alatt vizsgáltak, és amit láttak, lediktálták az asszisztensnek. Ez nem csak körülményes volt, de a szag miatt kellemetlen is." - mutatta be a problémát az ügyvezető. A cég erre is fejlesztett egy olyan automata megoldást, ahol az orvos helyett egy képkiértékelő szoftver végzi az analízist. Hasonló terméket készített egy japán és amerikai multi is, de az ő megoldásuk kevésbé hatékonynak bizonyult.Bár a vércukorszintmérő továbbra is szívügye a vállalatnak, ez ma mindössze a bevétel 17 százalékát adja, tekintve, hogy bár a régióban erős, a világpiacra gyártó nagyvállalatokkal - főleg a távol-keletiekkel - nehéz versenyezni. A cég sikere az ügyvezető szerint abban rejlik, hogy az indulástól kezdve sokat fektetnek az innovációba. Így sikerült a vércukormérők mellett a laborgépekkel még nagyobbat durrantania a tavaly 25 milliárdos bevételt elérő cégnek. A nemrég piacra dobott, olcsóbb, félautomata vizeletvizsgáló kisgépek pedig egy már meglévő, speciális ügyfélkör igényeit szem előtt tartva készültek: az állatorvosi laborokét.

A vércukormérők első típusai - a '90-es évektől szembetűnő a technikai változás

Szemben a magyar cégek zömével, a 77 Elektronikánál rengeteget fordítanak kutatás-fejlesztésre - volt olyan év amikor a bevétel 10 százalékát is - és hatszáz alkalmazottból százan csak a fejlesztésekkel foglalkoznak.

"Mivel a nagyobb automata gépek elég drágák és csak a nagy kórházaknak érte meg beruházni, az állatorvosi laborokban például az első generációs háziorvosi mérőeszközt használták. Ez az Egyesült Államokban akkora piaci igényt támasztott, hogy úgy láttuk megéri fejleszteni egy, a kórháziaknál kisebb, de a háziorvosi készüléknél nagyobb kapacitású gépet, amely egyébként a magánklinikák számára is ideális." - utalt a cég piaci igényekre való érzékenységére az ügyvezető.A cégvezető szerint ebben rejlik az azóta is családi kezében lévő vállalat sikere. Bár voltak kísérletek rá, hogy a cégirányítást egy profi külső menedzsment vegye át, de ez Zettwitz szerint nem működött. A folyamatot az alapítótárs Lukács szorgalmazta, aki végül - nem ezért - de ki is szállt a cégből és egy autóipari technológiát fejlesztő vállalatot indított. Ahogy egy korábbi interjúban fogalmazott: "másik homokozót kerestem magamnak."A találékony műszaki szakember viszont nem vitte magával az innovatív szellemet, amelyet Zettwitz ma is a legfontosabb értéknek tart vállalatában. Az üzletfejlesztésben azonban az új piacok felfedezését is elengedhetetlennek tartja: jelenleg a cég sales-térképén eddig sötét foltként éktelenkedő, de nagy potenciált rejtő afrikai kontinensre való belépést készítik elő.