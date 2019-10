Mindent elsöpört a közösségi oldal pénzügyi forradalma - Retteghetnek a bankok?

Két éve úgy döntött a legnépszerűbb dél-koreai közösségi oldal, hogy belekóstol a pénzügyi világba és nyitottak egy egyszerűen használható, fiókok nélküli online bankot. Az ötlet olyannyira népszerű lett, hogy felhasználók milliói repültek rá szinte pillanatok alatt az alkalmazásra, a cégnek pedig alig másfél év kellett ahhoz, hogy nyereségessé váljon, két évvel indulás után már a teljes koreai lakosság 20%-a használja. A Kakao Bank példája más közösségi oldalakat is a pénzügyi szolgáltatások felé terelhet és a Facebook Librájának előképeként is szolgálhat, éppen ezért a hagyományos pénzintézetek világszerte retteghetnek tőle.

Pillanatok alatt milliók váltottak bankot

2017-ben indult el a KakaoBank, Dél-Korea egyik legelső digitális bankja. Két héttel indulás után az egyetlen fiókkal sem rendelkező pénzintézetnek már kétmillió felhasználója volt, ami azt jelenti, hogy az ország közel 5%-a már használta. Idén júliusban jelentette be a cég, hogy az 50 milliós Dél-Koreában már 10 millióan az alig 2 éves cégnél bankolnak. Jelenleg a KakaoBank a világ egyik legnagyobb online bankja.

A KakaoBank sikerének titka elsősorban az, hogy a dél-koreai Kakao Talk üzenetküldő alkalmazás építette fel és üzemelteti a rendszert, így egyrészt a közösségi médiából szerzett tapasztalataikat fel tudták használni ahhoz, hogy felépítsenek egy egyszerűen használható, átlátható digitális bankot, illetve a Kakao Talkról is tudtak forgalmat terelni az új pénzintézeti szolgáltatásukhoz. A Kakao Talkot egyébként Dél-Korea felnőtt lakosságának 94%-a használja, így bőven volt miből építkezni.

A KakaoBank felfutásához persze a dél-koreai szabályozás rugalmassága is nagyban hozzájárult: 2016-ban törvénybe iktatták azt, hogy szelfiket is fel lehet használni ügyfélazonosításhoz, ezzel 20-30 percről 7 percre csökkentették a számlanyitás idejét, melyet így egyszerre teljesen digitálissá is tettek.

Joh Su-yong, a Kakao Corp társ-vezérigazgatója. Fotó: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

Az alkalmazás sajátossága az is, hogy a hitelfelvételt is digitalizálták – ez törvényi keretek miatt itthon például még a legtöbb hiteltípusnál lehetetlen. Az alacsony működési költségeknek köszönhetően a Kakao a díjait is lejjebb tudta szorítani, betéteik pedig a koreai átlagos 0,2%-0,9% helyett 2% kamatot fizetnek a KEI adatai szerint.

A KakaoBank sikeréhez persze a versenytársak bénasága is nagyban hozzájárult: annak ellenére, hogy Dél-Korea a világ egyik legjobban digitalizált és robotizált országa, a helyi bankok nagy része vagy egyáltalán még csak nem is fejlesztett semmilyen mobilappot, vagy ha így is tettek, a használatuk körülményes és bonyolult volt (az Economist szerint 40 kattintás és 4 PIN-kód kell ahhoz, hogy egy utalást elindítsunk átlagosan egy dél-koreai pénzügyi appon keresztül). Az országban ráadásul a Kakaón kívül mindössze egy online-only bank működik, a K-Bank (és még két engedélykérés elbírálása van folyamatban).

Elégedettek lehetnek a befektetők

A Kakao jelenleg 17 500 milliárd wonnyi (4,4 ezermilliárd forint) betétet kezel és 11 300 milliárd won (2866 milliárd forint) hitelt helyezett ki legfrissebb elérhető, júniusi adatai alapján. Ez 20 és 30-szoros növekedést jelent egy év alatt. Nagyon valószínű, hogy nem fogja tartani ezt az elképzelhetetlen mértékű növekedést a KakaoBank, viszont jó esélye van arra, hogy néhány éven belül bekerüljön a legnagyobb koreai bankok közé.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a KakaoBank villámgyorsan kiheverte a fintechcégek legnagyobb gyermekbetegségét, vagyis azt, hogy hosszú évekig, amíg az expanzió és a core fejlesztések tartanak, nem nyereségesek:

A KakaoBank 2019 első negyedévében, alig 1,5 évvel azután, hogy elindult, már nyereségesen kezdett el működni, amikor 6,6 milliárd won (1,67 milliárd forint) profitot zsebelt be.

A KakaoBank egyébként a következő két évben tőzsdére is készül.

Van mitől rettegnie a hagyományos bankoknak

A KakaoBank elképesztő növekedése azért érdekes, mert ez az első olyan eset Kínán kívül (ahol a WeChat platform felhasználóit terelték át pénzügyi szolgáltatások felé), hogy egy közösségi médiaszolgáltató elkezdett pénzügyi szolgáltatásokat is teríteni és nagyon gyorsan, nagyon jelentős ügyfélbázist szívott fel magának.

Nemrég fény derült arra, hogy hasonló ambíciókkal rendelkezik lényegében az összes nagyobb nyugati tech-cég, beleértve a Facebookot is, amely Libra néven virtuális pénzt bocsátana ki és jó eséllyel ehhez kapcsolódóan betétgyűjtéssel-hitelezéssel is elkezd majd foglalkozni. Miközben az ehhez szükséges banklicencük még nincs meg, alapvető pénzügyi szolgáltatások lebonyolításához szükséges e-money licenccel már rendelkeznek.

A Facebook pénzügyi ambíciói rengeteg hagyományos pénzintézetnél, sőt jegybanknál kivágták a biztosítékot: főleg adatvédelmi és biztonsági hiányosságok miatt kritizálták a projektet, de egyértelmű, hogy a hagyományos pénzügyi rendszer feletti kontroll elvesztése és az olcsó online szolgáltatások profitmarzs-rontó hatása is mind olyan tényező, ami szúrta a hagyományos szereplők szemét.

Ha a KakaoBankot nem is, a Facebook „bankot” lehet, hogy sikerült megtorpedózni: sorra szállnak ki a Libra-konzorciumból az olyan nevek, mint a Mastercard, a Visa, a PayPal vagy az eBay. Ha netán a Facebook végül ígérete szerint Kínába is viszi inkább a virtuális pénzét, szinte egyértelmű, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan, széles tömegeket megszólító techcég, melynek nem fő profilja a bankolás, de pillanatok alatt felhasználók millióit tudja rávenni arra, hogy kezdje el pénzügyi szolgáltatásait használni, így továbbra is van miért aggódnia a hagyományos pénzügyi szereplőknek.

Mark Zuckerberg távozik egy kongresszusi meghallgatás után, amikor a Libráról kérdezték. Fotó: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Címlapkép: Getty Images Hungary / Bloomberg