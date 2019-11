Az MNB bejelentette: új fogyasztóbarát lakásbiztosítások jönnek Magyarországon

Új fogyasztóbarát termékkör jön a piacra, a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek után jövőre jönnek a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások – árulta el az MNB mai sajtóeseményén. A minősítésre a hazai biztosítók január 10-től pályázhatnak, az első ilyen termékek 2020 első negyedévében jöhetnek majd a piacra. Az ügyfelek átláthatóbb, egyszerűbb, rugalmasabb lakásbiztosításokra készülhetnek.

Kandrács Csaba, az MNB alelnöke jelentette be, hogy újabb fogyasztóbarát innovációt hoz ki a piacra az MNB, ennek újabb eleme a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás (MFO). A stabil, versengő és transzparens termékpaletta kialakítása volt mindig is a cél a pénzügyi piacon, ezt szolgálták az etikus biztosítások és a minősített fogyasztóbarát lakáshitel is, most pedig biztosítási oldalon szeretnének hasonlóan transzparens rendszert kialakítani.

Novemberre közel 60 ezerre nőtt a fogyasztóbarát lakáshitelek száma a piacon, tehát minden tíz új hitelből 6 már ilyen hitel Magyarországon.

A biztosítótársaságokkal folytatott konzultációkat követően alakították ki az MFO-t, a cél az egyszerűség, átláthatóság, transzparencia. A minősítési rendszer bevezetése élénkítheti a versenyt, erősítheti a digitalizációt – mondta.

A fő alapelvek között van, hogy a díj és a szolgáltatás legyen egyensúlyban, a folyamatok legyen átláthatóak, emellett a gyors kárrendezés is egy fő szempont volt. Fókuszban vannak a családbarát, a zöld és a digitális szempontok is.

Kiterjed a kockázatok széles körére, különösen az egzisztenciális helyzetet érintő kockázatokra. Van egy alapcsomag, emellé pedig az ügyfelek kiegészítő fedezeteket választhatnak.

A kommunikáció teljesen digitalizált lehet a biztosítóval, ezzel növelve a gyorsaságot és csökkentve az adminisztrációs terhet.

A szerződések felmondhatóságára negyedévente lesz lehetőség, ez jóval gyakoribb, mint a mostani bevett gyakorlatnak mondható egy éves felmondási idő.

A minősítésre pályázni kell, 2020. január 10-től tudnak erre pályázni a biztosítók a termékeikkel. Az első termékek várhatóan 2020 első negyedévében lehetnek elérhetőek, a termékek összehasonlítására külön jegybanki oldalt is létrehoznak (ez várhatóan jövő áprilistól lesz elérhető).

A pályázat részleteivel kapcsolatban Nagy Koppány igazgató még elmondta:

Fő szempont a pénzügyi stabilitás támogatása (fedezetek értékének fenntartása), a verseny erősítése. Ez utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy bár sok biztosító van a magyar piacon, a díjbevételek jelentős részét mégis négy biztosító viszi el.

Az ügyfélnek mindez azért lesz jó, mivel több szolgáltatás lesz elérhető, például minimalizálják a kizárások körét (itt elsősorban a családbarát koncepciót vették figyelembe). Nem lesznek rejtett díjak a szolgáltatásban, tehát nm lesz alul- vagy túlbiztosítás. Ehhez szimmetrikus értékkövetést alkalmaznak. Könnyebb lesz a döntés, mivel a minimális szolgáltatáscsomag minden biztosítónál ugyanaz lesz, ehhez persze a biztosítók még ajánlhatnak más termékeket és kiegészítőket is.

Sztenderd alapcsomagban lesznek az elemi károk és olyan általános modulok, mint a vízkár, betöréses lopás, üvegtörés, stb. Ehhez jönnek még a sztenderd kiegészítő modulok, mint az értéktárgy, különleges üveg, kerti dísznövény, balesetbiztosítás. Ez utóbbiakat is kötelező nyújtaniuk a biztosítóknak, de ezeknek feltételeit nem sztenderdizálták.

A jegybank célja, hogy a biztosítón belül lehessen könnyen MFO-ra váltani, és ne kelljen megvárni az évfordulót ehhez.

A gyorsított kárrendezés keretében 10 munkanapos ügyintézés áll rendelkezésre. A kárbejelentést követő két munkanapon belül fel kell venni a kapcsolatot az ügyféllel, a bejelentést követő 5 munkanapon belül meg kell tartani a kárszemlét, a kárkifizetésre pedig a bejelentést követő 10. munkanapon legkésőbb sort kell keríteni.

Nagyságrendileg 100 milliárdos díjbevétel van lakásbiztosításokból most a piacon, ez most átlagos szinten 36 ezer forintos díjat jelent biztosításonként – árulta el.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images