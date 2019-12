A kormány egyetlen húzása miatt fulladozik a készpénzben Magyarország

Az IMF elemzése szerint a tranzakciós illeték 2013-as bevezetése miatt jelentős mértékben nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány, évente mintegy 100 ezer forinttal nőtt az egy főre jutó készpénz iránti kereslet az intézkedés hatására. A készpénzállomány növekedését ugyanakkor az utóbbi években a szürkegazdaság felszámolását célzó intézkedések, az online pénztárgépek bevezetése és az elektronikus számlázás valamelyest lassította. Megállapítják azt is, határozott szabályozói lépések híján a készpénz elektronikus alternatívái nem nyerhetnek gyorsan teret, és kíváncsian várják, a 20 ezer alatti tranzakcióktranzakciós illeték.

Korábban több elemzésben írtunk a forgalomban lévő készpénzállomány jelentős és folyamatos emelkedéséről Magyarországon, ami nem csak abszolút értékben, hanem a nominális GDP arányában is igaz, például itt:

Az IMF most egy összetett modellel elemezte, mi okozhatja ezt a trendet, miközben egyébként egy sor pozitív előrelépés is történt a területen (csak néhány példa: POS-telepítési program, mobilfizetések terjedése, online pénztárgépek bevezetése, e-számla).

Az IMF elemzése elején megállapítja: 2004 óta duplájára emelkedett a GDP-arányos forgalomban lévő készpénzállomány, és mára meghaladja a 14 százalékot. A globális pénzügyi válság után a széles értelemben vett M3-as pénzmennyiséghez (a készpénz és számlapénz mellett a betétek is ide tartoznak) képest is trendszerűen nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány Magyarországon, de az utóbbi időszakban e növekedés lelassult. Az M3-as pénzmennyiséghez viszonyított készpénzmennyiséget ábrázoló grafikonon azt is jelölték, amióta bevezették a tranzakciós illetéket, látványosan nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány, ezt a hatást később a szürkegazdaság szűkítését célzó kormányzati intézkedések, mint az online pénztárgépek bevezetése, ellensúlyozhatták.

Régiós összehasonlításban egyébként egyedül a Csehországban magasabb az egy főre jutó forgalomban lévő készpénzállomány (euróban számítva), amit részben a magasabb egy főre jutó jövedelem magyaráz. Az euróövezetben hasonló okok miatt Svájcban magasabb az egy főre jutó készpénzállomány, de ez ott annak is következménye, hogy a svájci frank készpénzt külföldön is nagy arányban használják.

Az IMF elemzői megvizsgálták azt is, elméleti szinten milyen tényezők játszanak szerepet a forgalomban lévő készpénzállomány alakulásában, és milyen mértékben, ezt az alábbi táblázatban foglalták össze. Röviden az egyes pontok:

Az egy főre jutó jövedelem növekedése jelentősen növeli a forgalomban lévő készpénzállományt.

A kamatkörnyezet növekedése csökkenti a készpénz iránti keresletet.

Az infláció emelkedésével csökken a készpénz értéke, ugyanakkor az inflációval nő a tranzakciós célú készpénzkereslet.

A gazdaságpolitikai környezet stabilitása egyfelől növeli, másfelől csökkenti a készpénzállomány alakulását.

A pénzügyi szektor stabilitásának javulásával csökkenhet a készpénz iránti kereslet.

Az idős korosztály arányának növekedésével nőhet a készpénz iránti (tranzakciós célú) kereslet, mivel ők jellemzően nehezebben térnek át újszerű elektronikus fizetési módozatokra.

Az alacsonyabb általános iskolázottság, a mezőgazdaság és a turizmus nagyobb súlya a gazdaságban, a vagyoni különbségek növelik a forgalomban lévő készpénzállományt.

A fejlettebb pénzügyi kultúra csökkenti a készpénz iránti keresletet.

A digitalizáció, az egyszerűbben elérhető elektronikus fizetések csökkentik a készpénzkeresletet.

A hatékony kormányzat, a kisebb korrupció csökkenti a készpénzállományt.

A fenti tényezők mellett Magyarország-specifikus tényezőket is vizsgáltak, mint például a szuperállampapír (MÁP+) készpénzfelszívó hatását, a szürkegazdaságot visszaszorító lépések hatását, illetve kiemelten foglalkoztak a tranzakciós illeték bevezetésével.

Mire jutottak?

A fenti változók közül a legerősebb kapcsolatot az alábbiak mutatták a készpénzállomány alakulásával. Az egy főre jutó jövedelem növekedése erős korrelációt mutat a forgalomban lévő készpénzállomány alakulásával Magyarországon, ha előbbi nő, utóbbi is növekszik.

A nominális kamatláb csökkenésével nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány, és megfigyelhető az a trend is, hogy a lekötött betétekből folyószámlára vándorolt a pénz.

Az inflációval szintén erős korrelációt mutat a készpénzállomány: a fokozatosan eltűnő inflációval nőtt a forgalomban lévő készpénzmennyiség.

A tranzakciós illetékkel kapcsolatos hipotézis tesztelése érdekében a meghatározó tényezők alapján egy olyan modellt építettek, amely megmutatja, hogyan alakult volna az egy főre jutó készpénz iránti kereslet, ha nem vezetik be a tranzakciós illetéket.

A modell eredményei szerint évente fejenként nagyjából 100 ezer forinttal kevesebb készpénzre lenne szükségünk, ha nem vezették volna be a tranzakciós illetéket.





A szerzők szerint érdekes lesz látni a következő időszakban, hogy egyrészt önmagában az azonnali fizetési rendszer bevezetése, másrészt az emiatt végrehajtott könnyítés, hogy a 20 ezer forint alatti tételekre nem vonatkozik idén év elejétől a tranzakciós illeték, hogyan befolyásolja majd a forgalomban lévő készpénzállomány alakulását.