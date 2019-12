Lavina indul a lakáshiteleknél? Kisöpörnék a közjegyzőket

Palkó István Cikk mentése Megosztás

Jogi megoldásokkal és digitális eszközökkel teljesen ki lehetne váltani a méregdrága közjegyzői munkát a lakáshitelezés területén – vélik a témával foglalkozó piaci és állami forrásaink. A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség hivatalos javaslatai nem mennek el idáig, de hosszú távon e két szervezet szándékai is ebbe az irányba mutatnak. Megtudtuk: Európa egyes országaiban nincs szerepük a közjegyzőknek a jelzáloghitelezésben (ilyen Finnország, Dánia és Portugália is), vannak tehát működő példák arra, milyen az élet a lakáshitelek területén közjegyzők nélkül. Megkérdeztük a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát is, természetesen nem lelkesednek a közjegyzők a banki és jegybanki elképzelésekért.