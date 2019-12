Ilyet még nem láttunk: brutálisan megugrottak az online fizetések

Az idei harmadik negyedévben éves alapon 60 százalékkal nőtt az online kártyás vásárlási forgalom, a negyedévben már közel 470 milliárd forintot hagytunk ott az e-boltokban. Pedig a novemberi black friday, és a karácsonyi szezon miatt erős utolsó negyedév még ennél is nagyobb növekedést hozhat. Az MNB egyik elejtett mondatából arra is következtethetünk: a boltokban üzemelő POS-terminálok valójában nem mind "eltűnnek", hanem csak külföldi szolgáltatók termináljai lépnek a helyükbe.

Kitartóan és dinamikusan emelkedik a kártyás fizetési forgalom, az idei harmadik negyedévben a tranzakciók száma 19, a tranzakciók értéke 21 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest - derül ki az MNB friss negyedéves statisztikájából. A fizikai kártyás fizetések száma 17, értéke 16 százalékkal emelkedett éves alapon, az online bankkártyás fizetések száma és értéke azonban ennél is nagyobb, egészen elképesztő növekedést produkált: a tranzakciók száma egy év alatt 41 százalékkal, a tranzakciók értéke pedig 58 százalékkal emelkedett.

A negyedévben már mintegy 468 milliárd forintot költöttünk kártyával online shopokban.

Ebben a negyedéves statisztikában ráadásul még nem is szerepel a Magyarországon is egyre népszerűbb black friday és cyber monday, és a karácsonyi bevásárlások hatása, pedig az előbbi két nap számai még erősebb negyedévet vetítenek előre. Az itthon 2012 óta egyre népszerűbb amerikai „vásárlási ünnepen” volt olyan vásárló is, aki 8 millió forint felett vásárolt online shopokban. Magyarországon a black friday a virtuális térben indult útjára: mind az előzetes informálódás, mind a vásárlás jelentős része online zajlik. A GKI Digital és a Bónusz Brigád felméréséből kiderült: a válaszadók 70 százaléka internetes forrásokból tájékozódik az egyes akciókról.

Az e-kereskedelmi piac tehát gyorsan nő, nem véletlen, hogy az online elfogadóhelyek száma is nagyot emelkedett: egyetlen év alatt közel 15 százalékkal, 13 ezer fölé nőtt.

Az állami POS-terminál telepítési program ellenére a negyedévben éves alapon közel kétezerrel csökkent a kártyát elfogadó fizikai kereskedőhelyek száma, igaz, a boltokban üzemelő POS-terminálok száma mindeközben közel 1,4 ezerrel nőtt. Ez azt jelenti, hogy az MNB statisztikái szerint most kevesebb boltban, de több pénztárnál fizethetünk kártyával, a terminálok 88 százaléka már akár érintéses fizetéssel.

Korábban többször foglalkoztunk azzal, hogy vajon hova tűnnek el a POS-terminálok az MNB statisztikájából, miközben pörög a kormányzati POS-telepítési program. Most egy érdekes mondatot szúrtunk ki az MNB statisztikájával publikált közleményben, ami némi magyarázatul szolgálhat az érdekes trendre.

Az MNB megjegyzi, hogy „a hazai elfogadói hálózat alakulása szempontjából szerepet játszhat a Magyar Nemzeti Bank felé adatszolgáltatási kötelezettséggel nem rendelkező külföldi szereplők hazai szolgáltatásnyújtása”. Ez értelmezésünk szerint arra való utalás lehet, hogy egyes kereskedői elfogadóhelyeken valójában nem megszűnik a kártyás fizetés, hanem külföldi kártyaelfogadó szolgáltatóra vált az üzemeltető, amely már nem jelenik meg a fenti statisztikában.

A fenti folyamatok ellenére kártyákkal ugyanakkor még mindig rengeteg készpénzt veszünk fel, éves alapon közel 7 százalékkal több bankjegyet vettünk fel az automatákból, majdnem 5 százalékkal kevesebb tranzakció során.

Bár az arány tovább javult a kártyás fizetések javára, még mindig egy hajszállal több készpénzt veszünk fel a plasztikokról, mint amennyit költünk velük.

A bankok pénzforgalmi bevételein is meglátszik, hogy az ügyfelek körében terjednek az elektronikus fizetési formák: a szeptemberrel

