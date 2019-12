Kisöpörnék a közjegyzőket a lakáshitelezésből? - Reagált a kamara

Reagált a Magyar Országos Közjegyzői Kamara arra cikkünkre, amelyet a közjegyzői munka jelzáloghitelezésben lehetséges kiváltásáról jelentettünk meg pénteken. Az alábbiakban a MOKK álláspontjának teljes szövegét közöljük, és mivel az álláspont cikkünket is kritikával illeti, beszúrjuk a Portfolio reakcióját is.

„A Lavina indul a lakáshiteleknél? Kisöpörnék a közjegyzőket címmel 2019. december 13-án megjelent írásuk számos olyan témával kiemelten foglalkozik, illetve számos olyan állítást tartalmaz (fixesítés, „méregdrága” közjegyzői költségek), amelyekről a Portfolio nem kérdezte meg a MOKK álláspontját, és amelyekre a MOKK-nak nem biztosítottak lehetőséget a cikk megjelenése előtt reagálni. Emiatt kénytelenek vagyunk a cikk megjelenését követően ezúton reagálni az abban lévő állításokra.

Cikkünk elkészítéséhez többféle (banki, állami, közjegyzői, külföldi) forrásból dolgoztunk, egyik forrásunkat, így a MOKK-ot sem kérdeztük meg az összes lehetséges aspektusról (ez lehetetlen is lett volna), de utólag bármely forrásunk számára lehetőséget biztosítunk a kommentárra, miként jelen cikkünkkel is.

A cikkben megjelenő banki álláspont lényegében arról szól, hogy készíthet-e egy pénzintézet olyan szerződést, ami önmagában, mindenféle külső, bírósági vagy közjegyzői közreműködés nélkül, egyoldalú előnyt biztosít számára a jogérvényesítésben az adósával szemben. Ez a pénzintézet szempontjából érthető, alkotmányossági és egyéb korszerű jogelvi tekintetben viszont nem elfogadható.

Cikkünkben nem kizárólag a banki álláspont jelent meg, hanem a sajátunk, a jegybanké és egy név nélkül nyilatkozó állami szereplő mellett a MOKK-é is. Olyannyira, hogy a 21 581 karakterből álló szövegből 7824 karakter a közjegyzői állásponté lett (36%), miközben a másik négy csak 7420-at (34%) kapott. A külföldi példák körében is többségben voltak a közjegyzőt valamilyen formában „alkalmazó” országok. Nem célunk olyan szabályozás propagálása, amely egyoldalú előnyt biztosít a hitelezők számára. Épp ellenkezőleg: a közjegyzői közreműködés olcsóbb jogi és technológiai mechanizmussal való helyettesítése az adósok érdekét szolgálná. A közjegyzők közreműködése ugyanis csak egyféle megoldás a sok lehetséges közül a közvetlen végrehajthatóság biztosítására és az adósok megfelelő tájékoztatására, ahogy a külföldi példák is mutatják.

1. A lakáshitelek költségei között messze nem a közjegyzői díjak a meghatározók, és még erős túlzással sem lehet őket „méregdrágának” titulálni, mint ahogy azt a cikk rögtön az elején, a leadben sulykolni igyekszik.

a. A lakáshitelek költségei között olyannyira nem a közjegyzői díjak a meghatározóak, hogy egy hitelfelvételhez kapcsolódó átlagos közjegyzői díj (50-60 ezer forint) kevesebb, mint például egy 10 millió forintos, 10 éves futamidejű lakáshitel egyhavi törlesztőrészlete. Egy ilyen jelzáloghitelnél az adós a futamidő végére több millió forinttal többet fizet vissza a banknak, mint amennyit fölvett, ehhez képest a közjegyzői díj elenyésző tétel. Emellett a jelzáloghitel-szerződések valamilyen formában történő közokiratba foglalása kiiktatja azokat a tetemes potenciális költségeket, amelyek – a hitelszerződés megszegése esetén – a tömeges, hosszan tartó bírói eljárások kapcsán merülnének fel. Ez a fajta „biztosíték” nemcsak az érintett felek, de az egész társadalom érdekeit szolgálja, és jelentős mértékben tehermentesíti az igazságszolgáltatás működését.

b. Nem a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tiszte eldönteni, vajon tényleg drágák-e a jelzáloghitel felvételének költségei Magyarországon, de a mi figyelmünket sem kerüli el, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerint a hazai a bankok nemzetközi összehasonlításban drágán és alacsony hatékonysággal működnek. Nem tartjuk valószínűnek, hogy ennek a közjegyzői költség volna az oka. Erős aránytévesztés tehát, amikor a hazai jelzáloghitelezés költségeinek csökkentésére valaki a közjegyzői tevékenységnek a hitelezési folyamatból való teljes kiiktatását veti fel egyedüli javaslatként, mint ahogy azt a cikk teszi. Gyanítjuk, hogy a bankok hatékonyságának javítására ennél sokkal jelentősebb és célravezetőbb megoldások is léteznek, amelyek egyébként még tovább gyarapíthatnák a hazai pénzintézetek amúgy is kimagasló mértékű profitabilitását. Többek közt erről is szól a Magyar Nemzeti Bank 330 pontos versenyképességi csomagja, kár, hogy erről a cikkben nem esik szó.

c. Ráadásul az idén tavasszal életbe lépett új közjegyzői díjrendelet alapján a korábbihoz képest még olcsóbb is lehet a közjegyzői díj, amennyiben a bankok hajlandóak (lennének) elfogadni az elektronikus okirat hiteles kiadmányát, illetve rövidebb (4-5 oldalas) okiratokkal is beérnék a gyakran 20-40 oldalas helyett. Ebben egyébként a közjegyzők tapasztalnak változást nyár óta: több bank rövidítette hitelszerződését, illetve az eleve rövidebb egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot is elfogadja a teljes szerződés közokiratba foglalása helyett. Az elektronikus okirat elfogadása azonban sajnos még továbbra is kevéssé jellemzi a bankokat, pedig a közjegyzők rendszere képes erre. A bankok az elektronikus okirat elfogadásával csökkenthetnék a költségeket és gyorsíthatnák a hitelfelvételi folyamatot is.

Nem állítottuk, hogy a közjegyzői közreműködés költségei kizárólag a közjegyzők döntése nyomán lennének magasak (ahogy a MOKK írja, a bankoknak is jelentős szerepük lehet ebben), és azt sem, hogy kizárólag a közjegyzői közreműködés drágítja meg a jelzáloghitelfelvételt. A közjegyzői munka „drágaságával” eddig három nagy cikkünkben foglalkoztunk (itt, itt és itt), miközben a bankrendszer a legkevésbé sem költséghatékony működéséről becslésünk szerint havonta háromszor tesszük meg ugyanezt. A közjegyzői költségekről szóló cikkünkben nem tartottuk fontosnak kitérni a bankok hatékonyságára, hiszen a Portfolio Olvasói rendszeresen találkozhatnak ilyen cikkekkel. A „méregdrága” jelzőt azonban annak fényében továbbra is helyénvalónak tartjuk, hogy 1. miközben a banki hitelköltségek (különösen az azok tetemes részét képező kamatok) évek óta meredeken csökkennek, a jogszabályi változások nyomán a közjegyzői díjakban nagy átlagban 10-15%-os emelkedés következett be idén (banki forrásunk ezen állítását a MOKK sem vitatta), 2. a közjegyzői közreműködésből fakadó banki és ügyfélérték (külföldön már ismert) jogi és technológiai megoldások révén nagy valószínűséggel jóval olcsóbban is megteremthető lenne, és az erről szóló gondolkozásnak reményeink szerint lendületet adhat cikkünk is.

2. A közjegyzői hálózat kiiktatása a hitelfelvételi folyamatból komoly problémákat vetne fel a banki ügyfelek megfelelő tájékoztatása tekintetében is.

a. Örvendetesnek tartjuk, hogy az utóbbi években a pénzügyi edukáció és kultúra fejlesztésére jóval nagyobb figyelem irányul – kormányzati program is indult, és a legtöbb pénzintézet felvette a pénzügyi edukáció feladatát társadalmi kötelezettségeinek sorába. Ez a felvilágosító tevékenység azonban messze nem képes pótolni azt a konkrét személyre és szerződésre szabott, többnyire jogi felvilágosítást, amelyet a közjegyzők jelenleg nyújtanak.

b. Látszatmegoldás az is, ha az országos közjegyzői hálózat helyett valamely más intézmény (pl. a cikkben szereplő MNB) venné át az ügyfelek felvilágosításának a szerepét, hiszen ez egyrészt egy új, országos hálózat (valós vagy virtuális) kiépítését tenné szükségessé, másrészt nem törölné el az ezzel járó költségeket, hanem csupán egy másik szereplő vállára terhelné azokat. Amennyiben ebben felmerülne az állami szerepvállalás gondolata is, ez esetben a jogi tájékoztatás, felvilágosítás költségeit nem csak a hitelfelvevők, hanem minden magyar adófizető állná, azok is, akik nem vesznek föl hitelt, ami aligha nevezhető fair megoldásnak.

Ahogy cikkünkből is kiderült, virtuális megoldásra gondoltunk, amit a piac is működtethet, az MNB-nek mint felügyeletnek pusztán annak garantálása (ezt a szót használtuk cikkünkben, és nem a működtetést), felügyelete lehetne a feladata, hogy ez a fogyasztók legjobb érdekének megfelelően kerül kialakításra, és tölti be funkcióját.

3. A cikkben a fixesítéssel kapcsolatban a közjegyzőket állítják ki bűnbanknak, mint akik miatt sok adós nem vált biztonságosabb hitelre. Arról szó sincs a cikkben, hogy a fixesítés során a törlesztőrészletek akár jelentős mértékben megnőnek, holott sokakat elsősorban ez tartja vissza az ügyfeleket a most alacsonyabb törlesztőjű, de kockázatosabb hitel leváltásától.

A fixesítési hullám „egyik kiemelt oka a magas közjegyzői költsége” – fogalmaztunk. A magasabb törlesztőrészlet egy másik kiemelt ok, de ezzel más cikkeinkben szintén részletesen foglalkoztunk, belinkelni is fárasztó lenne ezeket.

A fentiek alapján meggyőződésünk, hogy a közjegyzői szerepvállalás a jelzáloghitelezés során rendkívül értékes biztosítékot jelent a szerződésben vállalt kötelezettségek betartására, továbbá a hitelt felvevők tájékoztatására és érdekeinek védelmére, ami az ügyletben résztvevők körén kívül fontos társadalmi érdekeket is szolgál. A jelzáloghitelezés költségei valóban csökkenthetők (amennyiben erre szükség van), de ennek nem lehet egyedüli, és legfőképpen nem fő megoldása a közjegyzői szerepvállalás kiiktatása a folyamatból.”

Nem állítottuk, hogy a közjegyzői szerepvállalás nem jelent rendkívül értékes biztosítékot, csak forrásainkhoz hasonlóan úgy véljük, hogy ugyanezt a biztosítékot más, a jelzáloghitelezés lényegi szereplői (hitelező és adós) számára olcsóbb jogi és technológiai megoldások, mechanizmusok is garantálnák.