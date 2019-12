Hamarosan nemzetközi fintech újítás érkezik Magyarországra

Az Ersténél a lánglelkű, de még az ötlet fázisánál tartó zsenik helyett érettebb stádiumban lévő, értékelhető referenciával rendelkező fintech partnereket keresnek, akikre európai, globális szinte vadásznak. Már van is olyan cég, amelyikkel rövid időn belül együttműködést indítanak el - árulta el Bek-Balla László, az Erste Bank Digitális Csatornák és Contact Center vezetője. A külső innovátorok felkutatásában Simó György, a Day One capital ügyvezető partnere segített a banknak, aki szerint a jó ötlet határokon túl is létezik, a növekedési elvárásokhoz pedig a hazai piac nem elég nagy. Azt is megtudtuk, a bank az új generációs, nyílt platformú net- és mobilbankját, a George-ot 2020 második felében vezeti be itthon.

Mi az oka annak, hogy egy-két éves fintech startupok hozzák az új ötleteket azoknak a bankoknak, akik már több száz éve foglalkoznak pénzügyekkel? Miért szorulnak a bankok külső inspirációra?

Simó György: Ma sem kell jobban bevonni külső innovátorokat, mint bármikor a nagy szervezetek történetében, de mégis többnyire a startupokat azonosítjuk az innovációval. A nagy növekedésű, nagy hatású technológiai startupok a XXI. század leggyorsabb, legkorszerűbb vállalkozási formái. Ezek egy részében olyan potenciál rejlik, ami nagy szervezeteket, kialakult iparágakat is képes kimozdítani a sarkából, a banküzem is ilyen. De a bankok okosak, és megtanulták néhány nagyvállalat korábbi történetéből, hogy résen kell lenniük. A szokásos innovációs éhségen túl önvédelemből, a stratégia részeként figyelik ezt a területet, mert innen jöhetnek azok az ötletek, amelyek vagy nagy növekedést, vagy nagy veszélyt jelentenek számukra.

Bek-Balla László: Ne legyenek illúzióink, azok a nemzetközi nagyvállalatok, amelyeket szuperinnovatív imázzsal társítunk, egy sereg szabadalmi jogászt foglalkoztatnak, mert náluk sem csak belülről jön az innováció: cégeket vásárolnak fel kifejezetten az innovatív ötleteikért, de olykor ötleteket is lopnak egymástól, amit aztán perek sora követ. Ennél sokkal tisztességesebb felépíteni olyan partnerségi kapcsolatokat, ahol mind a két fél nyerni tud. Az innováció ugyanakkor nem cégektől, hanem emberektől jön. Ezek az innovátorok pedig tipikusan nem, vagy nem csak 22 éves egyetemisták, hanem sokszor épp kiugrott bankárok vagy tapasztalt technológiai szakemberek, akik beazonosítottak egy olyan problémát, amire valódi és forradalmian új megoldást igyekeznek szállítani. Miközben a bankok és bármelyik másik szektor nagyvállalatai az innovációs szándékuk mellett óhatatlanul viszik magukkal a mindennapi üzem összes terhét, a szabályozói megfelelésből fakadó rengeteg extra feladatot. Ezért érdemes szerintünk kombinálni azt az innovációt, ami belül van, ösztönözni azzal, amit kívülről lehet beemelni.

Miért jelenthet ma veszélyt egy induló vállalkozás tízezreket foglalkoztató nagyvállalatok számára?

Simó György: Ma egy kiugrott bankár, ha van egy jó ötlete, akár 10 emberrel is nagyon gyorsan képes felhúzni egy több 100 millió dollár értékű vállalatot, és globális szereplővé tud válni. Ez régen sokkal nehezebb volt, sokkal több embert és forrást igényelt. Ma nemcsak technológia, hanem pénz, forrás és know-how is rendelkezésre áll, ezért a bankoknak is sokkal inkább partnerként vagy veszélyes versenytársként érdemes őket számon tartani.

Bek-Balla László: Ahhoz, hogy egy jó ötletet sikeres vállalkozássá tudj felfuttatni, elsősorban kiváló emberekre van szükséged. Ma a fintech startup szcéna, mint munkáltató, szexi, sokszor könnyebben vonzzák be a legjobb tehetségeket, mint egy nagyvállalat. A telített munkaerőpiacon az a tehetség sem kockáztat nagyot, aki egy korai fázisban lévő céghez megy, hiszen rengeteg lehetőség közül válogathat. Másrészt, ma a csapból is olcsó finanszírozás és nagyobb megtérülést kereső befektetési forrás folyik. Ha a vállalkozó jól be tudja csomagolni az egyébként releváns gondolatát, akkor könnyen találhat magának befektetőt vagy hitelezőt. Harmadrészt, míg néhány évtizeddel ezelőtt csak a nagyvállalatok fértek hozzá bizonyos technológiai megoldásokhoz, ma ezek a felhőből egy induló vállalkozás számára is elérhetők és igény alapon skálázhatóak. Tehát nem a vállalkozás beindításakor kell óriási kezdeti technológiai beruházásokat tenni.

Mudra László/Pictorial Collective A befektetői oldalon megvan a megfelelő mennyiségű tőke, tudás, az ötleteket felkaroló mentorprogramok, hogy a jó ötletek ne sikkadjanak el Magyarországon?

Simó György: Szerintem a magyarországi kockázatitőke-piacon ma van elég pénz ahhoz, hogy útjára indítson vállalkozásokat, és van olyan szaktudás is, hogy a korai fázisban ez megtörténjen. De ahhoz, hogy egy magyar vállalat sikerre jusson, hogy a globális piaci környezetben is helyt tudjon állni, olyan befektetőt kell, hogy találjon, aki több körön át tudja segíteni abban, hogy a későbbi tőkebevonásokat menedzselhesse, esetleg ne vesszen el a nemzetközi tőketársaságokkal, nagyvállalati befektetőkkel folytatott dialógusban. Ebben a klubban már kevesebben vagyunk. A magyarországi induló vállalkozások döntő része technológiailag magasan képzett, szakmailag jó, ugyanakkor a vállalkozásépítésben, salesben, marketingben van szükségük a legtöbb támogatásra.

A nagyvállalatoknak milyen formában érdemes ötleteket gyűjteni, partnereket keresni?

Bek-Balla László: A nemrégiben megrendezett Bankspiration nevű, a Day One Capitallal közös szervezésű rendezvényünk éppen ebből a célból jött létre, de a hasonló banki kezdeményezésekhez képest máshova helyeztük a hangsúlyt. A programra csak olyan, számunkra releváns cégeket hívtunk meg, amelyek szorosan kapcsolódnak a középtávú konkrét üzleti céljainkhoz. A lánglelkű, de még az ötlet fázisánál tartó zsenik helyett érettebb stádiumban lévő, értékelhető referenciával rendelkező partnereket kerestünk. Mi nem befektetetni szeretnénk ezekbe a cégekbe néhány százalék erejéig, hiszen nem ebből élünk, hanem az alaptevékenységünkhöz kerestünk jól illeszthető, az ügyfeleinknek releváns és differenciáló megoldást kínáló partnereket.

Simó György: Létezik olyan forma is, amikor egy nagyvállalat befektetőként vesz részt a startup piacon, ezt corporate venture-nek nevezik. Ennek ahhoz, hogy sikeres legyen, nagyvállalati tulajdonban, de kockázati tőke eszköztárral rendelkező, speciális szervezeti egységnek kell lennie, gondolkodásában és cselekvésében önálló egységnek. Ezt csinálják központilag a nagyok, de jellegzetesen nem csinálják, nem is csinálhatják a régiós leányvállalataik, akiknek 5-8 százalékos tulajdonrészt szerezni a kezdő ötletben sokkal inkább a PR-ról szól, mintsem arról, hogy valójában az üzletet támogatná. Ráadásul a startup számára is sokszor inkább kötöttséget, mint dinamizmust hoz egy ilyen befektetés. A Bankspiration keretében olyan cégeket kerestünk, amelyeknek friss gondolkodása, de érett és implementálható szolgáltatása van. A nagyvállalat, jelen esetben az Erste, pedig a felhasználóbázisát és a rutinját tudja adni ehhez az együttműködéshez, olyasvalamit, amit egy fiatal vállalkozás nagyra értékel. Létezik tehát egy win-win terület, és mi ezt próbáltuk meg egy pénzügyi nagyvállalat és a pénzügyi területen építkező fintech startupok között megépíteni.

Van olyan startup, amelyikkel már alakul az együttműködés?

Bek-Balla László: Kifejezetten a programból kifolyólag egy olyan cég van, amelyikkel rövid időn belül szeretnénk elindítani egy együttműködést. Van további két olyan cég is, amelyek a konferencián bemutatkoztak, nagyon izgalmasnak, relevánsnak tartjuk az ötletüket, de különböző kötöttségek miatt egyelőre nem tudunk velük együttműködni, de később szeretnénk. De szinte az összes, a látóterünkbe került cégnek releváns megoldásai voltak, tényleg inspiratív volt a velük való közös munka.

Simó György: A Day One több száz céget nézett meg Európából, ezt szűkítettük le később a bankkal közösen. Végül ötöt hívtunk meg, és eleve az volt a cél, hogy ebből az ötből eggyel vagy kettővel szerződjön a bank.

Mudra László/Pictorial Collective

Miért kellett a régiós, európai piacon nézelődni, a magyar piac túl kicsinek, éretlennek bizonyult?

Simó György: Mi eleve nem foglalkozunk olyan cégekkel, amelyek csak a magyar piacra terveznek terméket és üzletfejlesztést, azt gondoljuk, hogy a jó ötlet határokon túl is létezik, a növekedési elvárásainkhoz pedig a hazai piac nem elég nagy. A magyar fintech piac nem különösebben gyenge, nem is különösebben erős, olyan, mint általában a régiós piacok. Szerintem ez nagyon erősen összefügg általában a pénzügyi kultúrával. Azt látjuk, hogy a régiós startup ökoszisztémák eléggé hasonlóak Lengyelországról Szófiáig, Szerbiától Bukarestig, Budapestet is ideértve. Persze más startup szegmensekhez hasonlóan nagyon erősen személyközpontúak, bármely városban tud születni kivételesen jó startup. De az, hogy egy iparágban, például fintechben egy ország különösen erős legyen, az annak a területnek az általános pénzügyi kultúrájától, vagy speciális, központi erőfeszítésektől függ. Például Észtországban nagyon intenzív a startup ökoszisztéma fejlesztésére irányuló szándék, és a litvánok versenyképességi stratégiájának is kulcsfontosságú eleme, hogy olyan szabályozási környezetet teremtettek, ami kifejezetten a pénzügyi piacokat és az új generációs cégeket célozza. Litvániában az engedélyezési eljárások kevésbé szigorúak, mint sok más országban, viszont az engedélyek kiterjednek az egész EU-ra, ezzel képesek nemzetközi cégeket az országba vonzani. Ilyenfajta makro-erőfeszítések fel tudnak húzni egy-egy országot, de Magyarország ebből a szempontból nem egy különleges terület a régióban, ezért nem csak magyar fintecheket kerestünk ehhez a programhoz.

A startupoknak eltűnt az az előnyük a helyi piacokon, hogy ismerik a helyi jogszabályokat, viszonyokat, rendelkeznek kapcsolatokkal?

Bek-Balla László: Az igazán nagy növekedési potenciálú cégnek nem szabhat korlátot, hogy egy adott földrajzi piac keretei közé záródjanak. Az említetteken túl fontos szempont volt a differenciálás, márpedig ha egy magyar startuppal három versenytárs már együttműködik, akkor ez nem biztos, hogy olyan nagy differenciáló erővel fog bírni az ügyfelek számára. A szabályozói szerepvállalásnak egészen praktikus elemei is számítanak, ilyen például a közhiteles adatbázisokhoz való azonnali, valós idejű hozzáférés. Egy csomó olyan korlát van pillanatnyilag még a magyar digitális működésben, amiben lehet, hogy néhány régiós ország már előttünk jár: a csehek, lengyelek ebből a szempontból egyértelműen előttünk vannak.

Simó György: A fintech startupokat érdemes legalább három csoportra osztani. Léteznek azok, akiket a bankok challengernek hívnak, ők radikálisan nyúlnak hozzá a banki működési modellhez, és a globális piacra kiterjesztve a saját logikájukat képesek egy eltérő üzleti modellel komoly versenyt támasztani a piacon hosszú ideje operáló bankoknak. A fintech startupok nagyobbik része ugyanakkor együttműködő a bankokkal, ők inkább a newtech kategóriába tartoznak: sokkal gyorsabban és érzékenyebben nyúlnak a technológiai lehetőségekhez, legyen az user interfész, mesterséges intelligencia, deep learning, adatbázis-használat. Nem kibillenteni, hanem modernizálni akarják a bankokat, ügyfélnek tekintik őket. A harmadik csoportot is részben a fintechekhez lehet sorolni, de nem csak a bankok számára relevánsak a szolgáltatásaik: ők a big data orientációjú cégek. Ezek a cégek a nagy adatmennyiséggel rendelkező nagy szervezeteket tekinti ügyfelének, telkókat, bankokat, állami szereplőket.

A Bankszövetség digitalizációs javaslatcsomagot jelentett be nemrégen, ennek része az is, amit az imént említettetek, vagyis a közhiteles adatokhoz való azonnali hozzáférés biztosítása. Ez lenne most az egyik legfontosabb cselekvési pont a területen?

Bek-Balla László: A Bankszövetség javaslatcsomagjának egyik része, hogy milyen szabályozói, törvényalkotói módokon lehet könnyíteni a banki digitális átalakítást, és ennek az egyik legfontosabb példája a különböző központi adatbázisokhoz való, valós idejű hozzáférés. Legyen az egy jövedelem- vagy adóigazolás lekérése, egy közokiratba foglalás folyamata vagy egy földhivatali hozzáférés. A javaslatcsomag másik része az ország készpénzmentesítéséről szól. Az elmúlt 5-6 évben nagyjából megháromszorozódott a forgalomban lévő készpénz mennyisége, és ennek az éves társadalmi költsége több 100 milliárd forint. Mi vagyunk az egyik legmagasabb készpénzhasználók Európában. Több olyan elem van a javaslatcsomagban, ami arról szól, hogy bizonyos értékhatár felett vagy egyes típusú tranzakcióknál tegyük tilossá a készpénzes tranzakciókat és kizárólagossá az elektronikust, illetve biztosítsuk az elektronikus fizetés valamilyen formáját olyan helyeken, ahol eddig csak készpénzzel lehetett fizetni.

Mikor vezeti be az Erste itthon a George-ot a bankcsoport digitális platformját, és tulajdonképpen ez miben más, mint egy megszokott netbank, mobilbank?

Bek-Balla László: 2020 második felében vezetjük be a George-ot, amivel még szélesebb ügyfélkört szeretnénk digitálisan aktívvá tenni. A George több szempontból is más, mint egy sima netbank vagy mobilbank. Egyrészt alapvetően nem a bankból jövő fejlesztői csapat kezdte el 5-6 évvel ezelőtt a fejlesztését, ami a felhasználó szempontjából sokkal ügyfélbarátabb, könnyebben kezelhető, érthetőbb és szerethetőbb megoldásokat eredményezett. A George célja az is, hogy a pénzügyileg legkevésbé érettek is kiigazodjanak a pénzügyi világban. A működésében központi elem a platformizáció: ahol már működik, ott tesztjelleggel vagy már a mindennapi üzem részeként bekerültek harmadik feles megoldások is az alkalmazásba. Olyan szolgáltatások, amelyek szorosan kapcsolódnak a mindennapi pénzügyekhez, de nem feltétlenül a banknak kell arra az adott problémára valamiféle megoldást nyújtania: legyen az egy kedvezményrendszer, amit a tranzakciótörténetem alapján személyre szabottan kapok egy harmadik fél és az ő szerződött partneri körébe tartozó kiskereskedőktől, vagy például egy kedvezményes kuponrendszer vagy kártyakedvezmény-rendszer. Ilyen megoldásokat szeretnénk Magyarországra is hozni a George-dzsal. Emellett a multibankolás is egy elérhető funkciója lesz a George-nak, vagyis más banki számlát is integrálni tud az ügyfél az erstés George-felületére.