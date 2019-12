Feltűnt négy magyar cég, amely felforgatná, amit a bankolásról eddig gondoltál

Szeptemberben életbe lépett a PSD2-es szabályozás azon része is, amely a banki adatvagyont megnyitja külső szolgáltatók, fintech cégek előtt. Itthon négy erre feljogosító engedélyt adott ki az MNB, mi pedig megkerestük ezeket a cégeket, mikor indulhatnak el a szolgáltatásukkal, és mennyire készültek fel a bankok a fogadásukra. Az MNB fokozott figyelmet és ellenőrzéseket ígér a területen, és azt is megtudtuk tőlük, hogy hamarosan újabb fejlemény várható a PSD2-es erős ügyfélhitelesítés ügyében is.

A PSD2-es szabályozás kinyitja a bankokat, szabályozott keretek között az engedéllyel rendelkező szolgáltatók (akik lehetnek bankok is) hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, és fizetési tranzakciókat is indíthatnak, persze csak akkor, ha az ügyfél erre engedélyt ad nekik. Kétféle új típusú engedélyt adnak ki a felügyeletek:

Az AISP (Account Information Service Provider) szolgáltatók a számlainformációkat tudják bekérni az ügyfélről, ezzel olyan szolgáltatást indíthatnak, hogy az ügyfél akár több bankszámláját egy helyen tekintheti át, és nyomon követheti, hol és mennyit költött, milyen megtakarításai vannak, mennyi likvid vagy kevésbé likvid pénzeszköze van. AISP engedélyből adott ki négyet az MNB itthon. A PISP (Payment Initiation Service Provider), azaz a fizetéskezdeményezési szolgáltatók mobilos vagy éppen online - a kártyatársaságokat vagy más közvetítőket az értékláncból kihagyó - pénzküldési megoldásokat fejleszthetnek. Utóbbira a kézenfekvő példa a személyek közötti (mobil)fizetés, ami a pénzforgalom egyik leggyorsabban fejlődő területe, de online fizetéseknél is alkalmazható alternatíva lehet a bankkártyákra, egyéb fizetésekre, például számlák automatikus kifizetésére.

PISP és AISP típusú szolgáltatások már eddig is léteztek, csakhogy nem szabályozottan működtek, hanem valahol a szürkezónában foglaltak helyet (pl. Sofort, Mint, Magyarországon a Wyze.me stb.). A bankok eleve nem nézték jó szemmel, hogy az ügyfelek és a bankok közé egy harmadik szolgáltató lép, pláne, ha még csak nem is vonatkozik rájuk egy sor biztonsági és prudencuiális szabály. A PSD2 ezt a szürkezónát hivatott felszámolni, a korábban szabályozatlan fintecheknek világos korlátokat és lehetőségeket adva. Az alábbiakban összegyűjtöttük, mit kell tudni a négy már engedéllyel rendelkező AISP szolgáltatóról. Rajtuk kívül egyébként úgy tudjuk, a Mastercard AISP szolgáltató lesz, és egyes nagybankok is PSD2-es szolgáltatókká válhatnak.

Aggreg8

Egyrészt számlainformációs szolgáltatóként lehetőséget biztosítanak a végfelhasználóknak arra, hogy a banki ügyfelek egy közös felületen tudják megtekinteni a más-más bankoknál vezetett bankszámláik tranzakciótörténetét. Másrészt üzleti oldalon - természetesen a végfelhasználóktól GDRP szerint kapott felhatalmazás alapján - a végfelhasználók velük megosztott számlainformációit meg tudják osztani üzleti partnereikkel, akik ezeket az adatokat fel tudják használni saját szolgáltatásuk nyújtása során. (pl könyvelés automatizálása, hitelbírálat, számlázó programok esetében a kiállított számlák teljesülésének nyomonkövetése stb.)

A szolgáltatásaik már a PSD2 szabályozás 2018. január 13-a előtti hatályba lépése előtt is elérhetőek voltak (scraperes technológia használatával), jelenleg még csak pár üzleti partnerrel van tényleges együttműködésük, de a 2019. szeptember 14-i határidő óta élénkül az érdeklődés.

Appspect/Recash





Az Appspect nevű cég az AISP engedélyét Magyarországon másodikként, 2019 áprilisában kapta meg, azóta az engedély pasztportálásra került az Egyesült Királyság valamint további öt európai országba.

A társaság által üzemeltetett mobilapplikáció a Recash, amely a felhasználók oldaláról egy, partnerek százainál történő bankkártyás vásárlásokat követően pénzt visszaadó (cashback) mobilalkalmazás. Az egyetlen email címmel történő regisztráció nem több, mint egy percetvesz igénybe, és ezt követően a felhasználónak szó szerint semmilyen teendője nincs: nem kell a vásárlás során hűségkártyát vagy bármilyen egyéb eszközt használnia ,sőt, jeleznie sem kell semmit. A partnerek oldaláról pedig egy olyan eddig nem létező marketingeszköz, amely közvetlenül a versenytársak vásárlóit targetálja és hozza el a Recash partnerek számára. A szolgáltatásról és a cég hátteréről korábban itt írtunk részletesen. A Recash "soft launch kampánnyal indít" 2020 januárjában, majd a tervek szerint februárban állnak minden tekintetben élesbe. Tízet meghaladó a szerződött nagy retailerek száma, és százat meghaladó kisebb partner lesz a rendszerben élesítéskor - árulták el lapunknak megkeresésünkre.

Számlázz.hu

A Számlázz.hu 2019 novemberében szerezte meg az AISP-engedélyt, az engedély birtokában a már létező autokassza szolgáltatásukat bővítik. A MagNet Bankkal már 2016 óta együtt dolgoztak, a szolgáltatást most újabb bankok ügyfeleinek teszik elérhetővé. Az autokassza segítségével a vállalkozónak nem kell többé a számlák és a bankszámlára beérkező összegek kézi párosítgatásával foglalkoznia, aSzámlázz.hufiók ugyanis összeköthető a bankszámlával. Amint kiegyenlítettek egy számlát, és az beérkezik a számlaszámra, a rendszer ezt érzékeli, fizetettre állítja a pontos dátumokkal, adatokkal. Amennyiben egy díjbekérő alapján érkezik be a befizetés, aszoftver automatikusan kiállítja a számlát. A cég elmondása szerint ezzel heti, de sok vállalkozás esetében napi több órányi munkát spórolhatnak meg, márközel 160 ezer magyar vállalkozáshasználja szolgáltatást.A társaság arra számít, hogy hamarosan minden ügyfelük (illetve könyvelőik) az online könyvelést alkalmazza majd, így szolgáltatásaik bővülésével elérhető lesz a valós idejű könyvelés is. Az első nagybankkal terveik szerint heteken belül elindulhat a szolgáltatás, majd ezt követően két-három havonta indulnak el újabb bankok ügyfeleinél a szolgáltatással.

Zvedna/Ginger App

A Zvedna nevű cég egy Ginger App nevű személyes pénzügyeket menedzselő (PFM) alkalmazást fejlesztett, mely mögött úgy tudjuk, a RowanHill tanácsadó cég és az MKB Bank áll. Az alkalmazás indulásának időpontja ugyanakkor úgy tudjuk, egyelőre még nem dőlt el. Az MKB Bank megkeresésünkre közölte, a fejlesztésekkel kapcsolatos információk ma még nem publikusak, hiszen idő előtti kiszivárgásuk komoly üzleti hátrányt jelenthetne a piaci versenyben.

Felkészültek a bankok?

Az általunk megkérdezett piaci szereplők, illetve az ügyben nyilatkozó PSD2-es szolgáltatók szerint a bankok nagyobbik része még nem készült fel valójában az új szolgáltatók fogadására. Egyik banki forrásunk két bankot említett, amelynek működő, tesztelhető interfésze (API-ja) van, az egyik PSD2-es szolgáltató pedig azt mondta: "Jelenleg nagyrészt kétféle banki API érhető el: az egyik egyáltalán nem működik, a másik pedig valamennyire működik, viszont azt nem a szabályozásnak megfelelő módon teszi, ami az API használhatóságát nagy mértékben akadályozza, vagy inkább ellehetetleníti".

Egy másik PSD2-es szolgáltató pedig úgy vélte: sokat elárul a helyzetről az, hogy Magyarországon elsőként a Revolut PSD2-es API-ján keresztül érnek el éles adatokat. "A PSD2 több feladatot rótt a bankokra, és látszik, hogy azt sorolták hátra amely vállalati oldalról ma gyakorlatilag 3-4 céget érint (PSD2-es cégek). Vannak bankok, amelyek jobban állnak, vannak akik kevésbé. Látszik az is, hogy egy-két bank rendkívüli lehetőséget lát a PSD2-ben: ők időben reagáltak és ezzel rendkívüli előnyre tehetnek szert. Tudomásunk szerint 4-5 nagyobb bank a közeljövőben indítja az éles adatok szolgáltatását".

Az MNB-t is megkérdeztük, ők azt válaszolták, tapasztalataik azt mutatják, hogy az érintett szektor alapvetően felkészült az európai szinten egységes, pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló új Pénzforgalmi irányelv (PSD2) alkalmazására, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény (Pft.), valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet ültetett át a magyar jogrendbe.

Hozzátették, a PSD2 kapcsán a 2019. szeptember 14-i dátum fontos mérföldkő, tekintettel arra, hogy minden olyan számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak, amely online hozzáférhető számlákkal rendelkezik, köteles olyan biztonságos kommunikációra alkalmas kapcsolatot (hozzáférési interfészt) kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi piac új szereplői, az ún. harmadik fél szolgáltatók biztonságos csatornán keresztül tudjanak kommunikálni az ügyfelük számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóval.

A szektor felkészültségének felmérését az MNB megkezdte. Az MNB kiemelt figyelmet fordít a hozzáférési interfészek ellenőrzésére, így a jövő évben, 2020-ban is kiemelten kezeljük a hatósági ellenőrzések során

- írták kérdésünkre.

Erős ügyfélhitelesítés

A PSD2-es szabályozás a fizetési tranzakciók, net- és mobilbanki belépések terén is változásokat hozott, az erős ügyfélhitelesítés bevezetésével szeptember 14-e után a bolti bankkártyás vásárlásoknál előfordulhat, hogy akkor is PIN-kódot kér a terminál, ha 5000 forint alatt vásárolunk érintéses fizetéssel. A szabályozás szerint ugyanis 5 tranzakció után, vagy a korábbi vásárlásaink összesített, legfeljebb 150 eurós (kb 48 ezer forintos) összeghatár felett mindenképpen meg kell adni a PIN-kódot a kasszánál, ezeket a határértékeket a banki rendszerek folyamatosan nyomon követik majd. A számláló nullázódik, ha közben valahol mégis PIN-kód megadásával fizetünk. A szabályt annak érdekében vezetik be, hogy ha elveszítjük vagy ellopják a kártyánkat, akkor ne tudják korlátlanul használni azt az NFC-s funkcióján keresztül sem.

Az online környezetben ugyanakkor még komoly fejlesztésekre van szükség az erős ügyfélhitelesítés teljesítése miatt, és egyes szereplők nem tudtak megfelelően felkészülni a szeptember 14-ei határidőre, ezért a szabályozó egy éves türelmi, felkészülési időszakot adott a piacnak az online kártyás fizetések esetében. Ugyanakkor úgy tudjuk, hamarosan lesz olyan nagybank, amely a határidő lejárta előtt bevezeti saját erős ügyfélhitelesítési megoldását ezekre a tranzakciókra is.

Az MNB mindezek kapcsán megjegyezte: a PSD2-t számos ajánlás, iránymutatás és szabályozástechnikai standard is kiegészíti, melyek közül az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációra vonatkozó szabályozástechnikai standard (SCAr.), amely az erős ügyfél-hitelesítés lebonyolítására, adatvédelemre és a pénzforgalmi szereplők közötti biztonságos adatátviteli kapcsolatra vonatkozik, 2019. szeptember 14-től alkalmazandó részletszabályokat is tartalmaz.

A szabályozás komplexitása és az Európai Uniós szinten hozott döntés értelmében, kizárólag a bankkártyákkal történő online fizetések terén, az erős ügyfél-hitelesítéshez kapcsolódó zökkenőmentes és tranzakció vesztés nélküli technikai átállás érdekében az MNB további 12 hónapos átállási időt biztosított a pénzforgalmi szolgáltatók számára, rugalmasan igazodva ahhoz, amennyiben az EBA további időt biztosít a felkészülésre, akkor lehetőség van ennek a további felkészülési időnek a további módosítására. Ezzel kapcsolatban az MNB hamarosan újabb közleményt fog elérhetővé tenni a honlapján.