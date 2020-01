Kiderítettük, kik jártak igazán jól a babaváró hitellel

Fennállásának első fél éve alatt, 2019 végéig becslésünk szerint 460 milliárd forintnyi babaváró hitelt vettek fel Magyarországon, és közel 50 ezer házaspár írta alá a szerződést. Az összeg 44 százalékát az OTP-nél, további 35 százalékát pedig három banknál, az Ersténél, a K&H-nál és a Takaréknál vették fel. A szintén nyáron bevezetett falusi CSOK jóval kisebb népszerűségnek örvend.

Babaváró hitel: várakozások feletti érdeklődés

A korábbi kettő helyett három motorral működik július óta a lakossági hitelezés Magyarországon: a lakáshitelek és a személyi kölcsönök mellé egy korábban ismeretlen kamattámogatott hiteltípus, a 10 millió forintig felvehető babaváró hitel is berobbant. Olyannyira, hogy a magyar lakosság teljes banki tartozásának közel 6%-át már a babaváró hitel adja. Az MNB adatai szerint november végéig 412, a mi becslésünk szerint december végéig pedig 460 milliárd forintnyi babaváróhitel-szerződést kötöttek a 41 év alatti feleséggel rendelkező fiatal házaspárok. Mivel a hitelszerződések döntő többsége 10 millió forintról szól, ez közel 50 ezer szerződést jelent.

Megkérdeztük az egyes nagybankokat, mekkora összegben kötöttek babaváróhitel-szerződést december 31-éig. A Raiffeisen kivételével mindannyian válaszoltak, de a K&H és az MKB csak szeptember végi, a Takarék Csoport pedig december 13-ai állapotot tudott megadni. Így is kijelenthető, hogy a legtöbb babaváró hitelt az OTP-nél vették fel, majd az Erste, a K&H és a Takarék Csoport (november eleje óta Takarékbank) következik. A rendelkezésre álló adatok alapján becslést is készítettünk a babaváró hitel megoszlásáról, ez alapján

fennállásának első fél évében a becsült 460 milliárdnyi babaváró hitel 44 százalékát az OTP Banknál, 35 százalékát az Ersténél, a K&H-nál és a Takaréknál vették fel, az összes többi bankra pedig 21 százalékos összesített részesedés jutott.

Több hitelintézet is arról számolt be, hogy magas az igénylők körében azok aránya, akiknél már úton van a baba (a magzat elérte a 12 hetes kort), így máris kérvényezni tudták a törlesztés 3 évre való felfüggesztését, és a futamidő végéig élvezhetik a kamatmentességet. A legnagyobb folyósítónál, az OTP-nél egyharmad ezek aránya. A banknál egyébként arról számolta be, hogy Budapestről, a főváros agglomerációjából és Északkelet-Magyarországról érkezik hozzájuk a legtöbb igénylés, vélhetően ez a bankszektor egészére is igaz.

Falusi CSOK: jóval kisebb érdeklődés

Szintén július eleje óta érhető el a falusi CSOK a jogosult kistelepüléseken élők, illetve ezekre a településekre költözők számára. Mint ismeretes, a falusi CSOK-ot használt lakás vásárlására és korszerűsítésére vagy bővítésére lehet felvenni (fele-fele arányban) ugyanazon támogatási összegben, mint új lakásokra a normál CSOK esetében: 1 gyerekre 600 ezer, 2 gyerekre 2,6 millió, 3 vagy több gyerekre 10 millió forint érhető el, ami mellé a legalább 2 gyerekesek számára kamattámogatott hitel is igényelhető. Megkérdeztük a bankokat a falusi CSOK népszerűségéről is, a következő válaszokat kaptuk összeg szerinti sorrendben:

OTP : korábbi közlésük szerint október elejéig 2600 igénylést fogadtak be 14,5 milliárd forint értékben, december végi adatait azonban nem közölte most a bank.

: korábbi közlésük szerint október elejéig 2600 igénylést fogadtak be 14,5 milliárd forint értékben, december végi adatait azonban nem közölte most a bank. Takarék : november végéig 311 támogatási szerződést kötöttek 1,441 milliárd forint értékben.

: november végéig 311 támogatási szerződést kötöttek 1,441 milliárd forint értékben. MKB : december végéig több mint 50 támogatási szerződést kötöttek 300 millió forintot meghaladó értékben.

: december végéig több mint 50 támogatási szerződést kötöttek 300 millió forintot meghaladó értékben. Budapest Bank : december végéig 118 millió forintnyi falusi CSOK támogatási szerződést kötöttek.

: december végéig 118 millió forintnyi falusi CSOK támogatási szerződést kötöttek. Erste: a falusi CSOK iránti kereslet továbbra sem jelentős a banknál.

A CIB, a K&H, a Raiffeisen és az UniCredit egyelőre nem vezette be a falusi CSOK-ot a termékkínálatába, ami a fenti számokból is kiolvasható alacsony keresletet jelezheti. Ennek ellenére a kormány december végén azt közölte, hogy a falusi CSOK-ot már közel 15 ezer család igényelte július 1-je óta. A bankok válaszai alapján nehezen jön össze ez a szám. Igaz, a falusi CSOK esetében hosszadalmasabb és bonyolultabb az igénybevétel folyamata a babaváró hitelénél, jórészt ez okozhatja a már megkötött szerződések alacsony számát az igénylések számához képest.

A Népszava egyébként pénteken arról számolt be, hogy a támogatási forma céljától és a jogszabálytól eltérően sokan balatoni nyaralóként szolgáló lakóház vásárlására vagy befektetési célra használnák fel az állami támogatást, miközben a legtöbb baranyai, borsod-abaúj-zempléni, somogyi és szabolcs-szatmár-beregi kistelepülésen nincs valós érdeklődés. A Pénzügyminisztérium a témához kapcsolódva jelezte a lapnak: szigorúan fogják ellenőrizni a CSOK jogszerű felhasználását, és a visszaélésekkel szemben fellépnek.