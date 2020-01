Elképesztő ütemben halmozzák a pénzt a gazdagok Magyarországon, rég nem láttunk ilyet

Alig lépték át az 5000 milliárd forintos küszöböt, máris a 6 ezreset veszik célba a magyar privátbanki szolgáltatók. Egy év alatt ugyanis akkorát nőtt a privátbanki vagyon, amekkorát legutoljára 2007-ben, a válság előtt láttunk. Ezek után nem meglepő, hogy az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon is új rekordon van 131 millió forinttal, a privátbanki vagyon pedig úgy tudott közel 22%-kal nőni, hogy a gazdagok portfóliójában a részvények aránya nem nőtt, tehát jócskán lemaradtak a tavalyi év befektetési sztorijáról. A legnagyobb privátbanki szolgáltató továbbra is az OTP, privátbanki ügyfélnek lenni pedig egyre nehezebb, mivel több szolgáltatónál már 100 milliós a belépési limit.

A féléves gyakoriságú Portfolio Privátbanki Felmérést 2006 vége óta rendszeresen elkészítjük. A januári felmérésünkben 15 privátbanki szolgáltató vett részt. A válaszadók által nyilvántartott vagyon 2019. december végén meghaladta az 5900 milliárd forintot, ami gyakorlatilag teljes piaci lefedettséget jelent. Mostani felmérésünkben a K&H Bank esetében a tavaly szeptember végi számokat tüntettük fel, mivel a bank még nem rendelkezik hivatalos év végi számokkal. A Bank Gutmann és az MKB Bank nem közölt ügyfélszámla adatot, így ebben a két esetben 5%-os éves növekedéssel kalkuláltunk.

Mindjárt megvan a 6000 milliárdos küszöb

Fél éve még 5000 milliárd forintos határról beszéltünk, most pedig már közel a 6000-es küszöb a hazai privátbanki szolgáltatók számára. Tavaly év végén a privátbankok kezelt vagyona meghaladta az 5900 milliárd forintot, ami 14%-os féléves, és közel 22%-os éves növekedésnek felel meg. Ez bőven meghaladja a 2018-ban mért 14,6%-os éves növekedést. Sőt, ilyen vagyonnövekedési ütemet 2007-ben mértünk utoljára felmérésünk körében a szolgáltatóknál.

A tavalyi több mint ezermilliárd forintos vagyonbővülésben egyértelműen szerepet játszott a tőkepiacok kiemelkedő teljesítménye, itthoni befektetési alapokkal is könnyen meg lehetett keresni a 10% feletti hozamokat, nem beszélve arról, hogy folyamatosan áramlik be a friss pénz is a szektorba. Az más kérdés, hogy erről a raliról a privátbanki ügyfelek jó része lemaradhatott, ugyanis kevés részvényt tartanak (erről bővebben lentebb írunk).

Nemcsak szektorszinten nő egyre látványosabban a kezelt vagyon, hanem ügyfélszámlákra bontva is. Míg 2013-ban még csak alig több mint 62 millió forint volt egy számlán, addig decemberrel bezárólag az egy számlára eső átlagvagyon már elérte a 131 millió forintot, ami új rekord. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt átlagban közel 20 millió forinttal nőtt a privátbanki számlákon lévő pénz, hat év alatt pedig duplázódott.

Egyre kevesebb a 100 millió alatti limit

Egyre több az olyan privátbanki szolgáltató a magyar piacon, amely folyamatosan emeli a belépési limitet, mindez összefügg a kezelt vagyon és az ügyfélszámlánkénti vagyon növekedésével:

az Equilor visszaállította a korábbi 50 millióra küszöböt a 2018. év végi 25 millióról,

az Ersténél a 2018-as 70 millió után a tavalyi második félévben már csak 120 milliótól lehetett valaki privátbanki ügyfél,

a Raiffeisen az egy évvel korábbi 70-ről 100 millióra emelte a küszöböt,

a Bank Gutamnnál visszavették azt 300 millióra,

a Concorde Értékpapírnál a korábbi 75 millióról a második félévben szintén 100 millióra növelték a limitet,

a Generali a korábbi 10-ről 30-ra, a Takarékbanknál pedig a korábbi 20-ról 30 millióra emelték.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje így tavaly már változott, egyre többen vannak 100 milliós limittel a piacon:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 300 millióval, ezt követi

az Erste, ahol már 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig

az UniCredit, az MKB, a K&H, a Raiffeisen és a Concorde Értékpapír holtversenyben van 100 milliós limittel.

A legalacsonyabb belépési összeghatárok között a Budapest Bankké a legalacsonyabb 25 millióval, ezt követi a Generali és a takarékbank 30 millióval. Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, közel 800 milliós átlagvagyonnal (a szolgáltató nem közölt friss adatot, így saját becslést alkalmazunk az ügyfélszámla-szám nagyságára), mögötte az MKB Private Banking a második több mint 360 millióval (szintén becslés alapján), de 200 millió forintos átlagvagyon felett vannak a Hold, a Concorde, a Raiffeisen és az Erste ügyfelei is.

Egyre több a privátbanki ügyfélszámla

Az ügyfélszámlák az utóbbi félévekben látványosan erőre kaptak, december végén több mint 45 ezer ügyfélszámla volt a hazai privátbanki szolgáltatóknál, ami közel 4%-os növekedést jelent éves összevetésben, félév alatt pedig 1,3%-os bővülésnek felel meg. A vagyon- és ügyfélszámlaadatok bővülési üteme alapján elmondható, hogy egyre zsugorodik a piac az új ügyfelek bevonását tekintve, miután az ügyfélszámlák már nem tudnak olyan ütemben bővülni a szolgáltatóknál, mint a kezelt vagyon, tehát egyre kevesebb ügyfélszámlán koncentrálódik egyre több vagyon (ezt bizonyítja az átlagvagyon növekedése is). Egy év alatt

a legkiugróbb növekedést az Equilor mutatta fel, a 2018 év végi 347 ügyfélszámla december végére 495-re duzzadt, ami közel 43%-os bővülés. Az Equilor után

az UniCredit mutatta fel egy év alatt a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában 16,5%-os bővüléssel,

ezt követően a Concorde Értékpapír került a harmadik helyre közel 14%-kal.

Voltak olyan szolgáltatók, amelyeknél tavaly csökkent az ügyfélszámlaszám, legnagyobb mértékben a Hold Alapkezelőnél közel 6%-kal, ezt követte az SPB 5,6%-os, majd az Erste több mint 3%-os csökkenéssel. (Az SPB esetében külön kiemelnénk, hogy a szolgáltató az utóbbi 1-2 évben választotta szét prémium és privátbanki üzletágát, így az ügyfélszámláknál és a vagyonnál látható éves visszaesés a prémiumba való átsorolások okozzák.)

A válság előtt láttunk utoljára ilyen vagyonbővülést

A számlaadatokénál jóval nagyobb ütemű bővülést lehetett látni a kezelt vagyonban, 2018 végéhez képest közel 22%-kal nőtt a privátbanki vagyon, ilyen mértékű bővülést utoljára a válság előtt produkált a szektor. Nem volt olyan szolgáltató, amely ne növelte volna vagyonát tavaly, de

a legnagyobb arányú vagyonbővülést a Concorde Értékpapír produkálta , ahol a 2018 év végi 151 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült 210 milliárdra növelni, ami több mint 39%-os bővülés. A Concorde mögött

, ahol a 2018 év végi 151 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült 210 milliárdra növelni, ami több mint 39%-os bővülés. A Concorde mögött a második legnagyobb bővülést az UniCredit mutatta fel több mint 29%-kal,

mutatta fel több mint 29%-kal, a harmadik helyen pedig az Equilor végzett több mint 27%-kal.

Éves összevetésben egyébként több olyan szolgáltató is van a piacon, amely bőven 10% feletti vagyonnövekedéssel büszkélkedhet.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP privátbankja kezeli 2156 milliárd forinttal, és itt érdemes külön kiemelni, hogy ilyen nagy vagyon mellett is óriásit ment tavaly a legnagyobb privátbanki szolgáltató, amelynek sikerült közel 27%-kal növelnie kezelt vagyonát. A második helyen az MKB végzett 663 milliárddal, a harmadik hely pedig a Raiffeisené 620 milliárd forintnyi kezelt vagyonnal.

Az adatok szerint átlagosan mintegy 111 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával az equiloros privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként 165-tel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál vannak, ahol átlagosan 47 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag az iparágban lévő közel 6000 milliárd forintos vagyonért 406 privátbankár felel szektorszinten. A bankárok számát tekintve a legnagyobb számú bővítést egy év alatt az OTP produkálta, ahol 9 fővel bővült a privátbankárok száma, ezt követi az UniCredit 3 fős bővüléssel. A többi szolgáltatónál csak minimális bővülést, illetve sok esetben csak stagnálást lehetett látni éves összehasonlításban, emellett a Budapest Banknál 5 fővel csökkent a privátbankárok száma.

Egyre nő azoknak az ügyfeleknek az aránya, akiknek a szolgáltatók adatközlése szerint 50 millió forintnál is nagyobb vagyonuk van. December végén arányuk már 67%-ot tett ki, bár ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona. Jelenleg a piacon öt olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel (ezt bizonyítja az egy ügyfélre eső vagyon nagysága is, amiről korábban már szó esett). Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán 43%-án van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. De egyébként ez az arány is folyamatosan nő.

A legnagyobb szolgáltatók kezében lévő vagyon december végére növekedést mutatott, amennyiben azt a teljes piaci vagyonra vetítjük. A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja tavaly év végén 75%-ot tett ki, a teljes piaci vagyonnak 37%-át az OTP, 11-11%-át a Raiffeisen és az MKB, 10%-át az Erste, 7%-át pedig a CIB teszi ki.

