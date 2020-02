Sorra zárnak be a hongkongi bankok a koronavírus miatt

A bankfiókok 20-30%-át bezárják Hongkongban a koronavírus terjedésének meggátolása végett, a nyitva maradó fiókok közül pedig több is rövidített nyitvatartással üzemel majd – írja a Bloomberg a Hongkongi Pénzügyi Felügyelet (HKMA) közleményre hivatkozva.

„A HKMA továbbra is figyelni fogja a koronavírushoz köthető fejleményeket és közeli kapcsolatot ápol majd a bankokkal. A HKMA a közvélemény megértését kéri az átmeneti intézkedés ideje alatt, amely szükséges a mostani kivételes közegészségügyi helyzet miatt” – írják a közleményben.

Az HSBC az összes 24 órás bankfiókjának nyitva tartását korlátozza, míg a BOC Hong Kong Holdings átmenetileg 49 fiókját teljesen bezárja. Hasonlóan jár majd el a Bank of East Asia is, amely 20 fiókot zár majd be átmenetileg.

A hatóság a járvány időszaka inkább az online bankok használatát javasolja az ügyfeleknek.

Hongkongban 12 koronavírusos esetet hoztak nyilvánosságra, a világon közben már több mint 200-an haltak meg a betegség miatt.

