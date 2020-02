Elszállt a forint, közeledik a koronavírus - Mi vár a magyar bankokra?

Lassuló, de intenzív növekedésre számít idén a vállalati hitelezés területén Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese, akit az autóipar és az ingatlanszektor nehézségei mellett a Növekedési Kötvényprogram és az NHP fix hatásairól, sőt a kamatemelkedés és a forintgyengülés hatásairól is megkérdeztünk interjúnkban.

Egy ideje már a gazdasági növekedés lassulását jelzik előre az elemzők, és erre csak rátesz most egy lapáttal a kínai gazdaságot sújtó koronavírus. Mennyire látják már a Raiffeisen vállalati üzletágában a lassulás, visszaesés jeleit?

Jóval integráltabb ma a világgazdaság, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt, egyre nagyobb a keresztirányú függőség mind a beszerzési, mind az értékesítési csatornákon. Kína mellett Németországban is visszaesett az ipar, ugyanakkor válságról nem beszélhetünk, a szolgáltatási szektor teljesítménye is jóval erősebb, mint 2008 környékén. Magyarország továbbra is tartja költségelőnyeit, a munkaerő hatékonyságának és költségének aránya például nálunk az egyik legkedvezőbb Európában. Alacsony az adókörnyezet, üzletbarát a Munka törvénykönyve, jó az infrastruktúra, erős és jó finanszírozó képességű a bankrendszer, masszívan alakulnak a beruházások, ráadásul egy erős belső motor, a háztartási fogyasztás segíti a növekedést. Mi is azt gondoljuk, hogy némi visszaesés várható a GDP-növekedésben, halljuk ezt az ügyfelektől is az exportpiacok és az autóipar irányából is. A Raiffeisen Bank International ezért is óvatos, a jelenlegi nagyon alacsony kamatkörnyezetben nem engedheti meg magának a jelentős kockázatiköltség-növekedést.

Rendkívüli módon figyelünk most arra, hogy megőrizzük a jó minőségű hitelportfóliónkat. Csoportszinten iparági limitek és a nagy vállalatcsoportokkal kapcsolatos koncentrációs kockázatok kezelése is napirenden van.

Mely szektorokban érzékelik a hitelkereslet csökkenését, illetve melyek azok, amelyekben óvatosak, netán iparági limitek csökkentésére is sort kerítettek?

Nem csökkentettünk még limiteket, de nem is növeltük őket tovább bizonyos szektorokban. Különösen óvatosak vagyunk az ingatlanszektorban, hiszen amikor a ciklusnak már ennyire a csúcsa felé járunk, valószínűleg nem érdemes tovább növelnünk a kitettségünket. Az építőiparban az EU-források beáramlásában várható visszaesés okozhat bizonytalanságot, nagy kérdés, ez mennyire fogja csökkenteni a nagy infrastrukturális és mélyépítési beruházásokat. Az építőiparban még nem látjuk, hogy csökkenne a hitelkereslet, az ingatlanfinanszírozásnál sem feltétlenül, de alapvetően a ciklus csúcsán vagyunk, és inkább visszaesés várható. Az autóiparban kissé más a helyzet: már látható a hitelkereslet csökkenése, az elektromos autókhoz kapcsolódóan viszont most van egy kapacitáskiépülés Magyarországon, amely ezt részben kompenzálja. Az autóiparban is óvatosak vagyunk tehát, de ez a szektor nagyon jelentős bizalmat élvez a bankok részéről, a vállalati csoportlimitek között is akadnak egészen nagyok. Érdekes kérdés a beszállítói láncok elemzése, esetükben is indokolt az óvatosság, továbbá az elektromos autók térnyerését is követnünk kell. A nagy likviditási tartalékkal rendelkező ügyfelek másképp kezelik a gazdasági lassulást, mint aki nem bír ilyennel, ügyfélcsoportonként eltér a helyzet. Elemzői részlegünk azonban úgy véli, az autóipari lassulásnak a vége felé vagyunk, és a következő egy-két év újra inkább egy felfelé ívelő szakasz lehet.

A hitelkereslet visszaesése és a kockázatok növekedése mellett rivális programokkal is fel kell venniük a versenyt. Mekkora a vállalati hitelezésben a Növekedési Kötvényprogram kiszorító hatása?

Egyértelmű, hogy a kötvényprogramnak van kiszorító hatása, az MNB kötvényvásárlásai önmagukban közel 200 milliárd forintnál járnak. A program folytatódása mellett sem számítok azonban a vállalati hitelállomány növekedésének jelentős lassulására, valahol 10% környékén lehet a növekedés üteme idén a korábban jellemző évi 15% körüli növekedés után. Tehát egy lassuló, de intenzív növekedésre számítunk. A magyar bankok a jelenlegi finanszírozási helyzettel ma már az anyavállalati finanszírozással szemben is sok esetben versenyképesek, a hitelállomány növekedését a multinacionális vállalatok forrásszerzésének eltolódása is támogatja. A

normál hitelezésben továbbra sem tudunk olyan jó kondíciókat ajánlani magyar bankként, mint az eurózóna legjobbjai, de az alternatív finanszírozási megoldásokban számos külföldi tulajdonú vállalat is hozzánk fordul.

Mennyire aktív szervezőként és befektetőként a magyar Raiffeisen a Növekedési Kötvényprogramban?

Számos kibocsátásban részt vettünk szervezőként és befektetőként is, összesen 11 aukción voltunk jelen. Legnagyobb kibocsátásunk a Cordia kötvénykibocsátása volt. A kötvény típusú finanszírozásban rendkívül fontos a megfelelő kockázati politika kialakítása. Ciklikus iparágakban 10 évre, fedezet nélkül, bullet típusú (tőkét csak lejáratkor fizető) finanszírozást nyújtani egy hagyományos, konzervatív kereskedelmi banki struktúra számára komoly alkalmazkodást és megfontolást igényel. Próbálunk aktívan, de azért észszerű kockázati politika mentén részt venni az aukciókon. Most előkészítés alatt áll nálunk egy multinacionális cég kötvénykibocsátása, ebből is látszik, hogy ez minden nagy szereplő számára nyitott lehetőség Magyarországon.

Egyetért azzal, hogy a Növekedési Kötvényprogram a bankok jövedelmezőségét javító eszköz, hiszen magasabb kamatfelárat biztosít azonos, de legalábbis hasonló ügyfelek felé fennálló követelésen?

Ha azt gondoljuk, hogy nincs és nem is lesz kockázati költsége ennek a portfóliónak, akkor mindenképp. Az említett finanszírozási struktúra azonban nagyon komoly kockázati elemet is tartalmaz, hiszen lazák a feltételek, ezért óvatosak vagyunk.

Jelenleg zajlik a kkv-k bevonása a programba, ezeknél a Garantiqa bevonása is felmerül. Mi ezt támogatjuk, ugyanakkor az is célszerűnek tűnik, hogy valamilyen fajta materiális fedezet is bevonható legyen az ilyen típusú kockázatvállalás mögé.

Mikor indulhatnak a kkv-k körében a kibocsátások?

Azt gondolom, hogy rövid időn belül. Azáltal, hogy a jegybank megemelte a programot 300-ról 450 milliárd forintra, lehetőséget ad egy nagyobb kkv-körnek, hogy részt vegyen a programban. Most kifejezetten arról zajlanak az egyeztetések, hogy mik legyenek a kockázat helyes kezelését segítő eszközök.

A Növekedési Kötvényprogramhoz hasonlóan az NHP fix is hosszú távú, fix kamatozást biztosít a cégek számára. Mennyire tartja sikeresnek a programot?

Bár a bullet típusú finanszírozás és a közvetlen jegybanki kockázatvállalás területén eltér az NHP fix a kötvényprogramtól, hiszen ilyen nincsen benne, az árazás szempontjából akár versenyezhet is ez a kettő a kkv-k körében. Ez már a Növekedési Hitelprogram negyedik szakasza, és lassabban fut fel a korábbiaknál, mert jóval nagyobb a kisebb ügyletek és a mikrovállalkozások aránya, és korlátozottabban lehet ingatlanfejlesztéseket finanszírozni vele. A jelenlegi kamatkörnyezetben a program kamatelőnye is mérsékeltebb. Én összességében mégis sikeresnek értékelem a programot, a teljes szektorban csaknem 400 milliárd forint kihelyezés történt eddig 2019 eleje óta. 80 százaléka a mikro- és kisvállalati szegmensnek ment, a célok megvalósulóban vannak.

Most, hogy a BUBOR is megindult felfelé, a forint pedig rekordgyenge, az ügyfelek mennyire tartanak a kamat- és devizakockázatoktól? Treasury oldalon látják a megnövekedett aktivitást emiatt?

Nő a monetáris fordulatot várók aránya, és ez nem meglepő. Nagyon sokan kötnek kamatfedezeti ügyleteket amiatt. A környező országok kamatszintje relatíve magasabb, pedig országkockázati profiljuk nem rosszabb Magyarországénál. Nem véletlen tehát a forintra helyeződő nyomás. A forintárfolyam szempontjából az exportőrök nyilván boldogok, az importőrök pedig beárazzák ezt a termékeikbe, amennyire tudják. Nagy drámát azonban nem érzékelek. A

gazdasági szereplők többségének elfogadható a mostani árfolyamhelyzet. Bankként figyelnünk kell azonban arra, hogy ha erőteljessé válnak a forint gyengülésével kapcsolatos várakozások, nehogy túlzott kiáramlás induljon az euróeszközök irányába.

Eközben a készpénzállomány nőttön nő a magyar gazdaságban. Mennyire tartja felelősnek ezért a feketegazdaságot?

Az online kasszáktól az EKÁER rendszerig nagyon sokat tett a kormány annak érdekében, hogy a feketegazdaságot visszaszorítsa, ezek a programok meglehetősen hatékonynak bizonyultak. A magas készpénzhasználat elsődleges forrása ezért nem a feketegazdaság. Mindazonáltal jó lenne csökkenteni a készpénzállományt, a tranzakciós illeték ésszerű kivezetése sokat segítene ebben. Márciusban elindul az azonnali átutalás rendszere, ezt is érdemes lenne kihasználni egy ilyen lépésre.

Egyre hangsúlyosabb téma a médiában és a pénzügyi szektorban is a klímaváltozás. Mennyire van napirenden manapság a bankoknál, illetve a Raiffeisennél a vállalatfinanszírozás „kizöldítése”?

Ez egy abszolút aktuális téma. Az elsők között voltunk a magyar piacon, akik az EIB Green finance programjában társasházakat és zöld energetikai programokat finanszíroztak, elkötelezettek vagyunk a még erőteljesebb részvétel mellett. Bankcsoportunk nagy hangsúlyt helyez a zöld finanszírozásra, egy sustainability committee is működik a Raiffeisen Bank Internationalnél, amely összefogja a zöld kezdeményezéseket. A Raiffeisennek volt egy szélpark befektetése is Magyarországon, ezt most eladtuk iparági befektetőknek. Várható, hogy a tőkekövetelményekre és a refinanszírozási költségekre is egyre nagyobb hatással lesz, hogy zöld-e a finanszírozott projekt. Akad azonban ezen a téren is kényes kérdés, a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) érintett tevékenységek, projektek hitelképessége például kérdéseket vet fel, e téren más uniós tagországokban is voltak rossz tapasztalatok. Óvatosak vagyunk, szeretjük látni a valós és a vállalati cash-flow-ból várható megtérüléseket is.

Kimutatják már, mekkora a zöld finanszírozás aránya a portfóliójukban?

Jelenleg ezt még nem mutatjuk ki, de deklarált cél a zöld finanszírozás arányának növelése, és a nemzetközi trendekbe illeszkedve egyértelműen efelé kell haladnunk.

