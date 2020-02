Indul az instant fizetés Magyarországon, itt vannak a részletek

Hétfőn éjjel elindul az azonnali fizetési rendszer Magyarországon, a központi infrastruktúrát kiépítő és működtető Giro és az MNB is készen áll, a tesztek alapján a bankok is felkészültek az indulásra - árulta el lapunknak Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro Zrt. vezérigazgatója. A rendszerhez nemcsak bankok, hanem más cégek, például közműszolgáltatók is kapcsolódhatnak majd akár közvetlenül, akár a Giro adatfeldolgozási szolgáltatásán keresztül. Annak is látnák értelmét, hogy külföldi példákhoz hasonlóan egy egységes mobilfizetési megoldás jöjjön létre az azonnali rendszerre. Az éjszakai és a napközbeni átutalási rendszer sorsáról, a projekt költségeiről és a fintechek előtt nyitva álló lehetőségekről is kérdeztük a szakembert.

A banki tesztek és a Giróhoz beérkező információk alapján március másodikán el fog indulni az azonnali fizetési rendszer?

Mi abszolút készen állunk az indulásra, a szabályozási környezet előkészítése megtörtént, a szükséges szerződéseket megkötöttük, az IT-rendszerek elkészültek, ezek implementációja már régen befejeződött. Mi rendelkezésre fogunk állni, rajtunk nem múlhat a rendszer indulása. Az MNB, mint minden magyarországi bank számlavezetője, ily módon az egyenlegkezelés egy fontos szereplője, szintén teljesen felkészült az indulásra. Továbbá a mostani teszteredmények alapján azt látjuk a bankszektornál is, hogy mindenki el fog tudni indulni a tervezett időpontban. Igaz, mi addig a pontig látjuk őket, tudnak-e tranzakciót küldeni és fogadni az azonnali rendszerben, de hogy a belső integrációval hogy állnak, arra már nincs rálátásunk.

Percre pontosan mikor fog elindulni a rendszer?

Március elsején az éjfél előtt adott megbízások még a napközbeni átutalási rendszerbe kerülnek, amelyeket ezután nyújtanak be, azok már az azonnali rendszerben, legkorábban március 2-án 0:00 perckor futnak le. Ebben az időszakban ügyeleti renddel fogunk működni.

Mik a rendszer legfontosabb újdonságai, melyek már az induláskor elérhetővé válnak a banki ügyfeleknek? Mitől különleges a magyar rendszer?

A legfontosabb különbség a máshol bevezetett instant rendszerekhez képest, hogy Magyarországon minden bank csatlakozik a rendszerhez, vagyis az azonnali utalás az alapszolgáltatás része lesz: a 10 millió forint alatti egyedi elektronikusan beadott tranzakciók az azonnali rendszerbe kerülnek. Sok országban, ahol már működik hasonló rendszer, óriási hátrányt jelent, hogy az ügyfél nem lehet mindig biztos abban, hogy a fogadó fél bankja benne van-e a rendszerben, ez a ráépülő szolgáltatásokat is jelentősen korlátozza.

Újdonságnak számít a másodlagos azonosítók használata már a rendszer indulásától kezdve: a hosszú számlaszámok helyett a mobilszám, az adószám, illetve az e-mail cím is címezhetővé válik. Habár a banknál ezek az adatok valószínűleg rendelkezésre állnak, a bank csak akkor tudja ezeket felhasználni másodlagos azonosítóként, ha megszerzi erre az ügyfél kifejezett engedélyét. A másodlagos azonosítók banktitoknak minősülnek, a bankoknak ezek helyességét évente kötelező felülvizsgálni.

Szintén újdonság a fizetési kérelem tranzakciós típus, amikor pénz küldése helyett pénzt kérhet az ügyfél. Aki megkapja a fizetési kérelmet, eldöntheti, eleget tesz-e neki, és azt is, hogy most azonnal vagy csak később, a jogszabály alapján 60 napja van erre. Sőt, akár résztörlesztést is választhat, megjegyzést is írhat a tranzakcióhoz. Ez a bankok számára egy opcionálisan nyújtható szolgáltatás lesz.

Fotó: Stiller Ákos

Van-e olyan bank, amelyik a fizetési kérelemmel is elindul már március 2-án?

Olyan bankról nincsen tudomásunk, amely fizetési kérelem szolgáltatók között képes lenne fizetési kérelmet indítani, fogadni. Ugyanakkor van tudomásunk olyan szereplőről, aki csak a saját ügyfelei részére ugyan, de már képes ezt a szolgáltatást nyújtani. Azt gondoljuk, hogy most a bankok is minden erőforrásukkal az azonnali rendszer indulására fókuszálnak. De a tárgyalás a csatlakozásról, a szerződések előkészítése addig is zajlik.

A szabályozásban fontos változás történt az elmúlt időszakban, a kötegelt tranzakciók feldolgozása tiltott ezen a rendszeren.

Szeptember 1-jétől lesz lehetőség arra, hogy a kötegelten beérkező tranzakciókat a bankok felbontsák, és az azonnali rendszerbe küldjék, de legfeljebb egy másodperc/tranzakció sebességgel.

Ez a szabályozás a fizetési kérelemre is igaz, azzal sem lehet elárasztani a rendszert. Mi is készülünk egy az azonnali fizetési kérelem szolgáltatásra épülő adatfeldolgozási szolgáltatással GIROFix néven, hogy ne csak a bankok legyenek az ügyfeleink, hanem olyan kisebb vagy nagyobb tranzakciószámú jogi személyiségek is, például közműszolgáltatók, amelyek akár közvetlenül hozzánk nyújtják be a fizetési kérelmeket.

Ők hogyan tudnak csatlakozni a rendszerhez?

A szolgáltató beküldi hozzánk a fizetési kérelmekről szóló információkat, hogy milyen ügyfelektől mekkora összeget szeretne beszedni, ezt mi feldolgozzuk, és kiküldjük a bankoknak mint fizetési kérelmet. Az elszámolórendszerhez való csatlakozás rajtunk keresztül megy. A GIROFix nevű szolgáltatást szeptember 1-jétől tervezzük elindítani.

Ezen felül a szolgáltatóknak lehetősége lesz – a bankokkal megegyező módon – közvetlenül is csatlakozni a fizetési kérelem szolgáltatáshoz, ami komplexebb fejlesztést igényel, de időkritikus fizetési kérelmek küldésére csak így nyílik lehetőség.

A szolgáltatás révén minden banki ügyfélhez eljuttatható fizetési kérelem, vagy csak azoknak a bankoknak az ügyfeleihez, amelyek már bevezették a fizetési kérelem tranzakciós típust?

Ha egy bank nem foglalkozik a fizetési kérelemmel, akkor hiába küldjük ki neki, ha ő nem tudja az ügyfeleinek továbbítani a kérelmet. Erre akár egy PSD2-es fintech szolgáltató is szállíthat megoldást, ha beáll a bank és az ügyfél közé.

Fintechek is kopogtattak már a Giro ajtaján?

Egy fintech cég is lehet a fizetési kérelmek aggregátora, például sok társasházi közös költség befizetését integrálhatja egy fintech cég, de sok más példával is találkoztunk. Az elmúlt egy évben több mint ötven fintech jött be hozzánk, abszolút nyitottak vagyunk az ötleteikre. Igaz, nagyon sokszor az ötletek validálásával indul ez a folyamat: sok ötlet nem működik a szabályozás vagy éppen a szabvány sajátosságai miatt, ezekben általában segítünk nekik.

Korábban piaci körökben felmerült, lenne rá igény, hogy a Giro felvállalja a központi szervező szerepét egy közös branddel rendelkező banki app létrehozásában. Erre nyitottak lennének?

Külföldön, ahol az azonnali fizetés gyorsan elterjedt, az elszámolóházak és a bankok vagy csak a bankok összefogásából létrejött egy-két olyan mobilfizetési megoldás, ami nagyban segítette a térnyerését. Vagyis nem széttöredezett, hanem egységes megoldások születtek, ennek látjuk értelmét.

Külföldön hol működik a magyarhoz hasonló azonnali rendszer? Mik az ottani tapasztalatok, mennyire pörgetik fel a készpénzmentesítés folyamatát?

Például a skandináv régióban és Szingapúrban már van jól működő azonnali fizetési rendszer. De van olyan európai ország, ahol ez prémiumszolgáltatás, jelentős felárral működik, és ott nem terjedt el, nincsenek ráépülő termékek sem.

Fotó: Stiller Ákos

Nagyságrendileg mennyibe került a fejlesztés a Girónak?

Ennél a projektnél 10 éves megtérüléssel számoltunk, és úgy valósítottuk meg, hogy a jelenlegi klíringdíjakat változatlanul hagytuk. A bankoknál a tranzakciónkénti árazás helyett áttértünk egy csomagárazási modellre: éves használati díjat fizetnek, de az azonnali rendszer költségeivel nem terheltük a szektort. Ezért ugyanolyan szintű rendszerterhelési díjat fognak fizetni a bankok, mint eddig.

Mi lesz az éjszakai és az napközbeni rendszer sorsa? Mi a terv ezekkel hosszabb távon?

Március 2-tól három elszámolási rendszert fogunk működtetni: az éjszakai, a napközbeni, illetve az azonnali elszámolási rendszert. Hogy ezeket érdemes-e fenntartani, erre egy hatásvizsgálatot fogunk elvégezni.

Az azonnali fizetés olyan, mint egy Forma-1-es autó, egy ember ül benne, és nagyon gyorsan képes eljutni egyik helyről a másikra, a nyugdíjfizetés meg olyan, mint egy kamion, óriási tömeg befogadására alkalmas, és nem a gyorsaság a fontos.

Nem biztos, hogy érdemes készíteni egy olyan kamiont, amelyik olyan gyorsan megy, mint egy versenyautó.Egyelőre az állami kifizetések maradnak az éjszakai elszámolási rendszerben, ahogyan a kötegelt vállalati tranzakciók is.

Milyen újfajta szolgáltatások épülhetnek a rendszerre?

Az azonnali rendszer indulásával az emberek azt fogják tapasztalni, hogy az átutalások gyorsabban érnek célba. De a hosszabb távú célunk nemcsak ez, hanem a pénzforgalmi szokások átalakítása. Ahhoz, hogy ez készpénzt helyettesítő megoldásként működjön, szükséges az is, hogy az elfogadói hálózatnál olyan megoldásokat alakítsanak ki a piaci szereplők, amelyek biztosítják ezt. Online vásárlásoknál gyorsan integrálható az azonnali fizetés, de a fizikai vásárlási térben is meg kell ezt oldani. Egy nagy cégnél a kasszarendszerhez, a vállalatirányítási rendszerhez integrált megoldást kell alkalmazni, ami még hosszabb idő, de bízunk benne, hogy kb. fél éves időszak, amíg ezek a fejlesztések lezajlanak. Ezután jellemzően egy hosszabb, 1-1,5 éves időszak következik, mire ez jelentős mértékben elterjedhet. Mind a bankoknak, mind a fintech cégeknek, mind a mobilalkalmazás-fejlesztőknek sok feladata lesz ebben.

