Koronavírus: drasztikus intézkedéseket hoztak egyes magyar bankok

Az UniCreditnél megtiltották a 10 főnél nagyobb meetingeket, a CIB-nél a repülős üzleti utakat. Az Erste utazási tilalmat vezetett be a 10 főnél több fertőzöttel rendelkező országokba, a Takarékbank kötelező távmunkát tervez járványhelyzet esetére, ahol ez lehetséges. A Budapest Banknál lemondták a külföldről érkező hivatalos látogatásokat, az MKB Banknál elterjedtek a telefon- és videókonferenciák, az OTP pedig elhalasztja nagyrendezvényeit. Miközben a bankok egyre nagyobb hányada digitális ügyintézésre kéri ügyfeleit, a Magyar Bankszövetég 13 pontos ajánlást adott ki tegnap, amelyben a teljes szektor számára javasol a felsoroltakhoz hasonló intézkedéseket. Íme a koronavírus első hatásai a magyar bankoknál.

Drámai a társadalmi-gazdasági szituáció Európa egyik pénzügyi központjában, Milánóban, és ettől egyre kevésbé tudják függetleníteni magukat a gazdaság vérkeringését biztosító olasz bankok, köztük két magyar nagybank, az UniCredit és a CIB tulajdonosa. Az ikonikus tornyával itt székelő UniCredit Group alkalmazottai közül már háromnál is kimutatták a koronavírus jelenlétét (egyikőjüknél Németországban), a részben Torinóból, részben Milánóból irányított Intesánál pedig az egy héttel ezelőtti közlés alapán két alkalmazott tesztje lett eddig pozitív. A környezető tartományok fertőzöttsége miatt az Intesa 11 észak-olaszországi bankfiók bezárását jelentette be február végén, míg az UniCredit drasztikus korlátozásokat léptetett életbe a társas üzleti érintkezésben.

Mindkét bank (várhatóan folyamatosan dráguló) speciális programokkal támogatja a koronavírus elleni védekezést, amely nekik is létérdekük: a járvány akár eurómilliárdokban mérhető veszteségeket okozhat nekik idén, bár a pontos mértéket egyelőre lehetetlenség megjósolni. E nagyfokú bizonytalanság a részvényárfolyamon is alaposan meglátszódik: az UniCredit árfolyama több mint harmadával, a CIB anybankjáé közel negyedével került lejjebb év eleje óta, különösen az elmúlt napok fejleményei ijesztőek.

Működési, piaci, üzleti és hitel kockázatok Magyarországon

A magyar bankok (köztük a csak olasz tulajdonuk miatt kiemelt figyelmet élvező UniCredit és CIB) számára a koronavírus-járvány rövid- és középtávon elsősorban működési és piaci kockázatokat, közép- és hosszútávon pedig ezek mellett üzleti és hitel kockázatokat is hordoz. Mostani cikkünk a bankok életét rövid távon legerőteljesebben érintő működési kockázatok kezeléséről szól, ezért a másik háromról csak néhány rövid megjegyzést tennénk:

Piaci kockázatként jelentkezhet sok más mellett a bankok értékpapírportfóliójának átértékelődése. Az állampapírhozamok csökkenése például a kereskedési céllal tartott és az értékesíthető értékpapírokon árfolyamnyereséget, a lejáratig tartott papírok esetében viszont kamatbevétel-csökkenést okozhat. A bankok nyereségére gyakorolt hatás tehát ez esetben nem egyértelmű és egyirányú, mértéke bankonként is jelentősen eltér.

Üzleti kockázatoként jelentkezhet például a hitelkereslet visszaesése, ennek nyomán a jövőbeni kamat- és díjbevételek elmaradása a tervezettől. A hitelezésen kívüli területek is szenvedhetnek, ugyanakkor a fizetési tranzakciókkal kapcsolatos üzleti (és akár működési) kockázatokat csökkenti például az azonnali fizetés Magyarországon március 2-ával megtörtént sikeres bevezetése, amely a készpénzzel szemben előnyt biztosít az elektronikus fizetések számára.

Hitelkockázatként jelentkezhet a járványnak leginkább kitett ágazgatokban (pl. turizmus) működő, illetve a beszállítói és értékesítési láncuk megszakadásával küzdő vállalatok esetleges fizetésképtelensége, amely az alacsony likviditási tartalékokkal és rosszabb tőkeerővel rendelkező kisebb vállalkozásokat érintheti elsősorban, emellett a járvány eszkalációjának eredményeként az esetleges jövedelemkieséssel szembesülő háztartások fizetőképessége is romolhat. Mindez közép- és hosszú távon a bankok hitelportfóliójának romlását, az értékvesztés emelkedését, a nyereség csökkenését okozhatja.

A bankok 2019-es éves statisztikáit egyébként a tavalyi nyereségről és sok másról várhatóan szerdán teszi közzé az MNB.

Melyik bank milyen intézkedést tett eddig?

A koronavírus-járvány várható hatásainak nagyságrendjét a bankok profitabilitására és növekedési számaira nézve egyelőre lehetetlenség megjósolni, hiszen a minimális hatásoktól a katasztrófa-forgatókönyvekig terjedhet a skála a betegség elterjedésétől függően. A működési kockázatok kezelését célzó egyedi banki intézkedésekről azonban már beszámolhatunk a bankok (helyenként általunk rövidített) alábbi válaszai alapján.

Nekünk küldött válaszaik alapján a hazai nagybankok

pandémiás tervek és üzletmenetfolytonossági tervek (BCP) összeállításával, implementációjával készültek fel a járvány terjedésére,

összeállításával, implementációjával készültek fel a járvány terjedésére, a legtöbb banknál k ülön munkacsoport ot állítottak fel a járvánnyal kapcsolatos javaslatok összeállítására és egyes döntések meghozatalára,

ot állítottak fel a járvánnyal kapcsolatos javaslatok összeállítására és egyes döntések meghozatalára, az intézkedések elsősorban a munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti partnerek egészségét szolgáló, megelőzést és védelmet célzó , valamint az üzletmenet folytonosságát biztosító intézkedések,

, valamint az biztosító intézkedések, egyrészt a mindennapi higiéniai, másrészt a társaság érintkezéseket, üzleti utazásokat és rendezvényeken való részvételt érintő vonatkozásai vannak, lehetnek ezeknek.

UniCredit

Higiénia: a belső kommunikációs felületeiken már januártól tájékoztatják kollégáikat a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról, és folyamatosan frissítik ezeket. Higiéniai intézkedéscsomagjuk részeként a főépületek bejáratainál és a fiókhálózatban is fertőtlenítőadagolókat helyeztek ki, a mosdókban lecserélték a kézmosó szappant fertőtlenítős változatra, higiéniával kapcsolatos emlékeztető-tájékoztató anyagokat függesztettek ki. Kollégáik részére előkészítettek egy higiéniai eszközcsomagot. Ezek elosztását a fiókjaikban dolgozók számára a múlt heti fejleményeket követően megkezdték. A fióktérben kihelyezett tájékoztatókon kérik ügyfeleiket a kézfertőtlenítő használatára, ahogy arra is, fontolják meg a banki ügyintézés átütemezését, ha az elmúlt két hétben Észak-Olaszországba vagy a koronavírussal fertőzött bármely európai országba, az Egyesült Államokba vagy Ázsiába utaztak; olyan személlyel érintkeztek, aki járt az említett országok bármelyikében vagy igazoltan fertőzött személy; illetve ha tünetekkel rendelkeznek.

Társas érintkezés, utazás: Szabályként vezették be, hogy a több mint 10 fő részvételével tervezett megbeszélésekbe személyes megjelenés helyett elektronikus csatornákon kapcsolódnak be kollégáik (skype, konferenciahívás). A hivatalos, munkavégzést szolgáló belföldi utazások helyett ugyancsak az elektronikus „találkozókat” részesítik előnyben, vagy az utazások későbbi időpontra átszervezését javasolják. A konferenciákon, nagy létszámú hivatalos rendezvényeken való személyes részvételt átmenetileg szüneteltetik. Az ügyfelekkel, partnerekkel folytatott tárgyalások esetében szintén az elektronikus megoldásokat veszik igénybe. Az otthoni munkavégzés feltételei számos munkakörben biztosítottak, és ezek fokozott használatával él is a bank. Nem szerveznek és nem terveznek külföldi üzleti utakat a járvánnyal jelenleg is küzdő földrajzi területekre, ezek kiváltására rendelkezésre állnak az elektronikus megoldások. A magáncélú utazásokat természetesen nem korlátozhatják, de fontos belső szabály, hogy aki magánútról valamely járvánnyal érintett területről tér vissza a munkába, ezt jeleznie kell a banknak, illetve kéthetes távoli munkavégzést kell vállalnia.

CIB Bank

Higiénia: Telephelyeiken napi átfogó fertőtlenítő takarítást végeznek, kézfertőtlenítőket telepítettek minden mellékhelyiségbe, illetve a bejáratokhoz. Minden munkatársuk kapott fertőtlenítőkendő-csomagot, és rendelkeznek megfelelő mennyiségű arcmaszkkal is, amely szükség esetén kerülhet felhasználásra. A kollégák figyelmét több alkalommal is felhívták a vonatkozó egészségügyi ajánlásokra (gyakori alapos kézmosás szükségessége, szociális távolság tartása, szem, száj, orr érintésének kerülése, orvoshoz fordulás tünetek tapasztalásakor, egészségügyi szájmaszk ésszerű használata), illetve a WHO ajánlásának megfelelő kézmosásról tájékoztató anyagokat helyeztek ki minden mellékhelyiségben.

Társas érintkezés, utazás: február 23. óta tilos minden külföldi repülős üzleti út. Azt kéri a bank alkalmazottjaitól, hogy ha erősen érintett területről (azaz jelenleg Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból), érkeznek vissza magánutazásról, akkor a jelenlegi orvosi konszenzus alapján elfogadott kéthetes lappangási időben maradjanak otthon.

Erste Bank

Higiénia: Az Erste a járvány okozta helyzetekre rendelkezik pandémiás tervvel, amelyet külön aktualizáltak a jelen helyzetre, valamint frissítésre kerültek az ún. üzletmenetfolytonossági tervek (BCP) is. Kézfertőtlenítők és a munkafelületek fertőtlenítésére alkalmas törlőkendők kihelyezésével, és erre irányuló folyamatos edukációval rendelkeznek.

Társas érintkezés, utazás: Jelenleg utazási tilalom van érvényben üzleti utak tekintetében az Erste Group országaiba, valamint azon országokba, ahol a regisztrált koronavírusos esetek száma meghaladja a 10 főt, arra kérve kollégáikat, hogy a személyes találkozás helyett használják a rendelkezésre álló videó- és egyéb telekommunikációs eszközöket. Azon kollégáktól, akik nemrégiben olyan országban jártak, ahol a koronavírusos megbetegedések száma akár regionálisan, akár országosan magas, vagy az adott országban már karantént rendeltek el, azt kérik, hogy az a hazaérkezést követően két hétig dolgozzanak inkább otthonról, és kerüljék a közösségi eseményeket. Ugyanezt kérik azoktól is, akik bár személyesen nem, de közvetlen családtagjaik jártak az érintett helyeken, illetve mindenki mást pedig arra kének, hogy alaposan fontolja meg ezen országokba tervezett utazását, és lehetőség szerint ne utazzon az érintett országokba/térségekbe. Az ügyfelekkel való érintkezés kapcsán is a személyes találkozók helyett a telefonos, e-mailes kapcsolattartást részesítők előnyben azokban a városokban, ahol volt már koronavírusos megbetegedés, és kollégáikat arra kérik, hogy rendszeresen használjanak kézfertőtlenítőt, mellőzzék a kézfogást, és tartsanak nagyobb fizikai távolságot a személyes találkozások során. Amennyiben a vírus elterjedése hazánkban is nagyobb mértéket ölt, az Erste döntést hoz arról, hogy a nagyobb ügyfélrendezvényeket elhalassza, folyamatosan követve a pandémiás tervet és az aktuális helyzetet.

Budapest Bank

Higiénia: 2019 decemberében, a téli betegségek hatékony megelőzésének érdekében a Budapest Bank budapesti és békéscsabai központjaiban az influenza szezon miatt amúgy is kihelyezett kézfertőtlenítő eszközök számát megemelték 2020. február végén. Ezzel egyidőben a fertőtlenítő takarítások gyakoriságát megduplázták, és még magasabb koncentrációjú szereket alkalmaztak. A légkezelő rendszereikben vírusírtásra is alkalmas UV lámpák működnek, ezek cseréjéről, valamint a légkezelők szűrőjének tisztításáról és fertőtlenítéséről folyamatosan intézkedtek. A fiókhálózatban biztosított kézfertőtlenítő eszközök pótlását folyamatosan végezták, a fertőtlenítő takarítások gyakoriságát itt is megduplázták, és még magasabb koncentrációjú szereket alkalmaztak. Mindemellett munkatársaik figyelmét rendszeresen felhívják a megelőzés fontosságára.

Társas érintkezések, utazás: a bank törvényi előírás alapján köteles az üzletmenet folyamatosságát biztosítani, így a bankon belüli értekezleteket és az ügyféltárgyalásokat az esetleges járványhelyzetet kihirdetéséig megtartják. Ugyanakkor, azon kollégáikat, akik a közelmúltban olyan országból tértek haza, amelyben már vannak koronavírus fertőzöttek, arra kérjük, dolgozzanak otthonról. A külföldről érkező hivatalos látogatásokat lemondták, későbbi időpontra elnapolták fogadásukat. A Budapest Banknál nem jellemző a munkaügyben való külföldi utazás, ugyanakkor munkatársaikat arra kérték, hogy ha olyan országba szeretnének utazni, amelyben már vannak koronavírus fertőzöttek, vezetőjükkel egyeztessenek. Február végétől arra kérik kollégáikat, hogy amennyiben a közelmúltban olyan országból tértek haza, amelyben már vannak koronavírus fertőzöttek, vezetőjükkel egyeztetve dolgozzanak otthonról. A Budapest Bank a vírus lecsengése után, a bank vezetőségének döntésére oldja fel a fenti intézkedéseket.

Takarékbank

Higiénia: Február második felében elindította a bank a fertőzöttség jelen stádiumában indokolt felkészülési folyamatokat és meghozta azokat az extra higiéniás óvintézkedéseket, amelyek a betegség terjedésének megakadályozásához szükségesek. Kézfertőtlenítőket és felületfertőtlenítőket helyeztek ki minden telephelyen, a készpénzt kezelő munkatársaknak pedig fertőtlenítő kendőket osztottak ki. Növelték a takarítások, a munkavégzéshez használt és egyéb felületek fertőtlenítésének gyakoriságát. Felhívták a dolgozók figyelmét a szükséges higiéniás óvintézkedések betartására, a fertőzött területekre való utazások mellőzésére.

Társaság érintkezés, utazás: külön eljárási és munkarendet alakított ki a bank azon munkatársai esetében, akik az elmúlt időszakban fertőzött területeken jártak (vagy hozzátartozóik voltak ilyen térségben), számukra bevezette az otthoni munkavégzés lehetőségét. A bank folyamatos kapcsolatban van foglalkoztatásegészségügyi szolgáltatójával is. A Takarékbank részletesen kidolgozott intézkedési tervvel felkészült arra is, hogy azonnal lépjen, ha a hatóságok járványveszélyt, vagy járványhelyzetet hirdetnének. A munkavállalókat már felkérték a fertőzött területekre való utazások mellőzésére, amennyiben kihirdetik a járványveszélyhelyzetet, széles körben lehetővé teszi a bank a távmunkát. Ha kihirdetik a járványhelyzetet, akkor kötelezően elrendelik a távmunkát mindenkinek, akinek a munkája ezt megengedi. A korlátozásokat akkor tervezik feloldani, ha megszűnik a járványveszély helyzete.

Raiffeisen

Higiénia: a Raiffeisen Bank székházaiban, telephelyein és fiókhálózatában higiéniai eszközöket helyeztek ki, valamint fokoztűk a napi takarítás intenzitását. Folyamatosan követik a friss információkat, kapcsolatot tartanak az illetékes állami és nemzetközi szervezetekkel.

Társas érintkezés, utazás: A minél sikeresebb prevenció érdekében az üzleti és magánutakat nagyobb figyelemmel követik. A munkatársak számára folyamatos tájékoztatást nyújtanak a friss fejleményekről, a megelőzési és védekezési lehetőségekről.

MKB

Higiénia: A korona-vírussal kapcsolatos nemzetközi és hazai híreket az MKB Bank január óta napi rendszerességgel szakértői szinten elemzi. Január hónapban kezdődött – és azóta is rendszeres – a munkatársak folyamatos belső tájékoztatása. A krónikus, tartós légúti megbetegedésben, rosszindulatú megbetegedésben szenvedő, valamint autoimmun betegséggel élő munkatársak, kismamák, a 60 év feletti munkatársak kiemelt tájékoztatása az első pillanattól kezdve megoldott. Az MKB Bank valamennyi koronavírussal kapcsolatos tevékenységét az Operatív Törzs által előírtaknak megfelelően és azok maximális figyelembe vételével végzi. Február eleje óta az ajánlásoknak megfelelő, valamennyi szigorú higiéniai szabályt életbe léptették.

Társas érintkezés, utazás: Az MKB Bank a normál napi ügymenet során személyes találkozással lebonyolított ügymeneti eseményeket telefonkonferencia, videókonferencia, webex használatával helyettesíti. A partneri tárgyalásokra, ügyféltalálkozókra a bank a belső ügymenettel megegyező szabályokat tart érvényben. A munkaügyben történő utazások számát a szükséges minimumra csökkentették, a nem munkaügyben történő utazásokkal kapcsolatban az ilyenkor szükséges ajánlásokkal éltünk munkavállalóink felé. Az MKB Bank normál napi működésének is hangsúlyos része az otthoni munkavégzés erőteljes támogatása, a jelenlegi helyzetben a veszélyeztetett munkavállalók otthoni munkavégzésének biztosítása elsődleges prioritás. Amennyiben az Operatív Törzs utasításai azt lehetővé teszik, feloldják a korlátozásokat.

K&H

Folyamatosan nyomon követik a fejleményeket, az egészségügyi hatóságok ajánlásait, és szükség esetén intézkedünk az esetleges teendőkről. Ezek alapján már számos intézkedést megtettek, és a jövőben is készen állnak rá, amennyiben a helyzetet úgy ítélik meg. Folyamatosan kapcsolatban állnak a szerződött egészségügyi szolgáltatónkkal, amely szintén tanácsokkal lát el minket a tennivalókkal kapcsolatban. A külsős szolgáltatókat felkérték a bank által alkalmazott protokollhoz hasonló intézkedések alkalmazására. A Magyar Bankszövetség ajánlásaival összhangban hozzák meg intézkedéseinket.

OTP

Az OTP Bank több módon is készül arra, hogy a lehetőségekhez mérten leghatékonyabban tudja kezelni az éppen aktuális helyzetet, időben tudjon reagálni a felmerülő kihívásokra. Néhány bevezetett intézkedés az elmúlt időszakból: fertőtlenítő eszközök kihelyezése fiókokba, irodaházakba, sűrűbb takarítást elrendelése, pandémiás protokoll elkészítése, az üzletmenet folytonossági tervek felülvizsgálata, felkészülés az esetleges telephely kiesésekre, a hivatalos utazások korlátozása, tiltása, megoldásként az elektronikus csatornák használata javasolt. Az érintett térségekbe történő magánutazásokat követően javasolt otthoni karanténba vonulniuk a kollégáknak (otthoni munkavégzés/szabadság/állásidő), folyamatos tájékoztatás, edukáció a kollégák körében, az OTP Csoporton belül is, az óvintézkedési lépések ismertetése (helyes kézmosás ismertetése és egyéb higiéniát szolgáló lépések ismertetése, kézfogás, közvetlen kontaktus kerülése), információs e-mail cím létrehozása, ahol a kollégák feltehetik kérdéseiket, nagyrendezvények elhalasztása, oktatások részbeni korlátozása, a fejlemények folyamatos figyelése és elemzése, kapcsolattartás a hatóságokkal, munkacsoport létrehozása.

A Magyar Bankszövetség is intézkedett

13 pontból álló ajánlást adott ki a Magyar Bankszövetség tagintézményeinek, melynek célja, hogy összehangolt fellépést intézzenek a magyar pénzintézetek „lehetséges járványhelyzetek” ellen. Az ajánlásokban fontos kérdésként szerepel a megelőzés és az arra való felkészülés is, hogy krízishelyzetben is működni tudjon a pénzügyi szektor. A Magyar Bankszövetség javasolja többek közt az otthoni munkára való felkészülést és a kritikus fontosságú csapatok rotációját is: